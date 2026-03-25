Il 25 marzo inizia finalmente la stagione di Major League Baseball (MLB) che ci terrà compagnia per mese, e che ovviamente seguiremo giorno per giorno, ma iniziamo per ordine, con le nostre prime scelte per le scommesse stagionali su World Series, Squadre e migliori pitcher per il Cy Young. Antepost MLB 2026.

Antepost MLB 2026: le nostre scommesse sulle World Series

Iniziamo ufficialmente le scommesse della MLB 2026 con alcuni spunti antepost stagionali, e ovviamente partiamo dalle scommesse sulla vittoria finale delle World Series dove la nostra prima scelta va per valore sui Detroit Tigers che da qualche anno possono contare su un roster di talento, in particolare sul due volte Cy Young, Tarik Skubal, come leader e stella della rotazione dei lanciatori che conta anche su Casey Mize e sul ritorno del veterano Justin Verlander che a 43 anni torna nella MoTown, ma ci sono anche il ritorno a disposizione e finalmente in forma al 100% di Jack Flaherty e l’arrivo da free agent di lusso dell’ex Astros, Framber Valdez.

Anche il reparto rilievi è stato rinforzato. Il bullpen ora può contare su un nuovo closer di qualità, Kenley Jansen, oltre a diverse conferme, su tutte Kyle Finnegan e Will Vest che sono reduci da buone stagioni.

Dall’altra parte del campo l’attacco dei Tigers per la stagione 2026 si presenta come un mix equilibrato tra talenti emergenti e veterani affermati, con il debutto attesissimo del top prospect Kevin McGonigle oltre all’inserimento del nuovo acquisto Gleyber Torres, al fianco di bocche da fuoco come Riley Greene (il volto della franchigia, reduce da una solida crescita), Spencer Torkelson (31 fuoricampo nella stagione precedente) e Dillon Dingler (vincitore del Gold Glove 2025). Detto questo, e viste le ultime stagioni positive di Detroit, pensiamo che i Tigers continueranno ad occupare un ruolo di rilievo e la quota per la vittoria finale delle World Series è bella alta, non sarà un impresa facile, ma @26 volte la posta ci troviamo del valore.

🔸WORLD SERIES ANTEPOST 2026:

🔸Vincitori World Series: DETROIT @26.00

Vittorie stagionali: Reds da Over

Passiamo agli Over-Under sulle vittorie di regular season delle squadre e segnaliamo OVER 80.5 WIN dei Cincinnati Reds. Molte delle speranze di successo sono riposte in Elly De La Cruz, indicato come potenziale candidato all’MVP della National League per il 2026. La rotazione è stata migliorata grazie all’innesto di Ke’Bryan Hayes e una rotazione solida (nonostante l’assenza iniziale di Hunter Greene che era tra i nostri papabili a quota alta per il Cy Young NL). La squadra conta su pilastri come Matt McLain, Spencer Steer e il ritorno del veterano Eugenio Suárez per dare potenza al lineup.

FanGrafh da una proiezione da 79.3 vittorie stagionali per Cincy, ma ci sono altre proiezioni che vedono i Reds fino ad 85-87 vittorie, in piena linea per lottare per un posto Wild Card, e secondo noi sono le stime più verosimili, mentre per alcuni ancora più ottimisti, se le cose andassero bene (infortuni, rientri, stato di forma medio per tutti) potrebbero sfondare anche il muro delle 90 win, a noi ne basterebbero anche solo 81 per raddoppiare la posta investita.

🔸VITTORIE REGULAR SEASON:

🔸Cincinnati Reds: OVER 80.5 WIN @2.00

Cy Young: i pitcher più promettenti

Passiamo al Cy Young, il titolo che premia i migliori lanciatori di American e National League. Per la stagione 2026, il favorito numero uno per la vittoria del Cy Young Award nella National League è Paul Skenes dei Pirates. Skenes, già vincitore unanime del premio nel 2025 e Rookie of the Year nel 2024, entra nella stagione come l’uomo da battere grazie a una media ERA in carriera inferiore a 2.00 e una dominanza costante sul monte di lancio. Skenes cerca di confermarsi dopo una stagione 2025 da 216 strikeout in 187.2 inning.

Il suo primo avversario sarà Yoshinobu Yamamoto dei Dodgers, reduce da una stagione 2025 chiusa con 2.49 di ERA e il titolo di MVP delle World Series. Attenzione anche a Cristopher Sánchez dei Phillies, su cui avevamo puntato lo scorso anno dove è arrivato secondo nelle votazioni del 2025. Anche Chris Sale è un nome da tenere in considerazione, che avevamo giocato bel 2024 quando vinse questo titolo, e nonostante l’età il veterano dei Braves rimane uno dei contender principali

Noi siamo più interessati al Cy Young di American League dove ancora una volta il grande favorito è proprio l’asso dei Tigers, Tarik Skubal che va per il tris consecutivo e ci aspettiamo giochi una bella stagione per il bene della nostra giocata su Detroit, ma la quota per il tris non facile non ci convince. Corbin Burnes a Baltimore potrebbe inserirsi ma noi preferiamo Cole Ragans @12 che rimane la vera minaccia per Skubal che ha chiuso il 2025 con statistiche d’élite e un arsenale di lanci micidiale alla guida della rotazione dei Royals.

In AL segnaliamo altri lanciatori papabili come George Kirby dei Mariners, assieme al compagno a Seattle, Luis Castillo, il già citato nuovo acquisto dei Tigers, Framber Valdez, un altro Orioles, Grayson Rodriguez e un altro veterano di lungo corso che rimane però tra i lanciatori più solidi ed affidabili, Gerrit Cole degli Yankees anche se qui il dubbio è se riuscirà a mantenersi in salute per l’intera stagione.

🔸NL CY YOUNG ANTEPOST 2026:

🔸Cy Young NL: RAGANS @14.00

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.