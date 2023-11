Pronostici MLB Recap 2023. La stagione di Baseball Americano va in archivio con la vittoria delle World Series da parte dei Texas Rangers, al primo successo nella storia della franchigia. Per il 2024 gli Atlanta Braves ed LA Dodgers tornano favoriti. Noi chiudiamo un altra stagione in profitto.

Pronostici MLB Recap 2023: la prima volta dei Rangers

I Texas Rangers vincono le loro prime World Series della storia, trionfando anche in gara 5 in Arizona con un netto 5-0 sui Diamondbacks, inchiodati da Nathan Eovaldi (che ci manda in cassa anche con l’ultima prop della stagione) e dai rilievi dei Rangers che lasciano a secco l’attacco dei DBacks che hanno già fatto una mezza impresa ad arrivare fino all’atto finale della stagione di Baseball Americano MLB.

Una finale davvero a sorpresa, tanto che per la prima volta si sono affrontate due franchigie che iniziavano la post-season dal wild card round. Bruce Bochy diventa il terzo manager a vincere le World Series sia passando dalla National League che dall’American League. Dopo aver perso 2 finali consecutive a cavallo tra 2011 e 2012, i Rangers questa volta non mancano l’appuntamento con la storia e vincono un titolo in una stagione in cui aprivano @50 di quota antepost per il trionfo finale, ancora più indietro Arizona che partiva da @120 volte la posta!

Vediamo gli ultimi vincitori del Fall Classic e tra parentesi la squadra battuta in finale, oltre al giocatore nominato MVP delle World Series. Quest’anno è toccato al Rangers Corey Seager che aveva vinto questo titolo già nel 2020 quando vestiva la maglia dei Dodgers, una vera rarità il bis di miglior giocatore delle finali in MLB.

VINCITORI ULTIME WORLD SERIES

2023 Texas Rangers (Arizona Diamondbacks) Corey Seager

2022 Houston Astros (Philadelphia Phillies) Jeremy Pena

2021 Atlanta Braves (Houston Astros) Jorge Soler

2020 Los Angeles Dodgers (Tampa Bay Rays) Corey Seager

2019 Washington Nationals (Houston Astros) Stephen Strasburg

2018 Boston Red Sox (Los Angeles Dodgers) Steve Pearce

2017 Houston Astros (Los Angeles Dodgers) George Springer

2016 Chicago Cubs (Cleveland Indians) Ben Zobrist

2015 Kansas City Royals (New York Mets) Salvador Perez

2014 San Francisco Giants (Kansas City Royals) Madison Bumgarner

2013 Boston Red Sox (St. Louis Cardinals) David Ortiz

2012 San Francisco Giants (Detroit Tigers) Pablo Sandoval

2011 St. Louis Cardinals (Texas Rangers) David Freese

2010 San Francisco Giants (Texas Rangers) Edgar Renteria

2009 Yankees New York Yankees Phillies Philadelphia Phillies Hideki Matsui

2008 Phillies Philadelphia Phillies Rays Tampa Bay Rays Cole Hamels

Vediamo le squadre che hanno vinto più World Series nella storia della MLB. Tra parentesi le volte in cui sono arrivati in finale e la data dell’ultimo successo.

SQUADRE PIU VINCENTI – MLB WORLD SERIES

Yankees New York Yankees 27 (40 – 2009)

Cardinals St. Louis Cardinals 11 (19 – 2011)

A’s Oakland A’s 9 (14 – 1989)

Red Sox Boston Red Sox 9 (13 – 2018)

Giants San Francisco Giants 8 (20 – 2014)

Dodgers Los Angeles Dodgers 7 (21 – 2020)

Reds Cincinnati Reds 5 (9 – 1990)

Pirates Pittsburgh Pirates 5 (7 – 1979)

Tigers Detroit Tigers 4 (11 – 1984)

Braves Atlanta Braves 4 (10 – 2021)

Pronostici MLB Recap 2023: risultati scommesse

Siamo in attesa delle ultime scommesse antepost sui premi inidividuali. Il full stake su Ohtani MVP e anche la giocata su Gunnar Henderson come rookie dell’anno, dovrebbero entrare senza problemi. Non sarà la stessa cosa per gli azzardi a quota alta sul Cy Young per Nola e Valdez.Intanto abbiamo chiuso la stagione con un altra cassa nelle prestazioni giocatori grazie ad Eovaldi.

Le prop bet sono state nettamente le migliori tipologie di scommesse quest’anno in MLB. Da notare come sulle moneyline (testa a testa) i migliori per noi sono stati proprio i Rangers con un record di 5-1 (+0.81 unità di profitto), ma i peggiori sono stati gli altri finalisti, i Diamondbacks (0-2 per -0.75 unità perse).

▶️MONEYLINE 2023 (TOTALE: 17-15, +0.06)

Rangers 5-1 (+0.81)

Rays 3-0 (+0.53)

Braves 1-0 (+0.23)

Red Sox 1-0 (+0.22)

Brewers 1-0 (+0.20)

Marlins 1-0 (+0.18)

Phillies 1-1 (+0.13)

Guardians 1-1 (+0.10)

Reds 1-1 (+0.06)

Astros 1-1 (-0.05)

Dodgers 1-1 (-0.06)

White Sox 0-1 (-0.25)

Mets 1-2 (-0.29)

Padres 0-2 (-0.50)

Orioles 0-2 (-0.50)

Diamondbacks 0-2 (-0.75)

..

⏩RUNLINE/PARZIALE-FINALE (7-3, +0.73)

🔼OVER/UNDER 10-11 (-1.04)

5️⃣PRIMI 5 INNING F5 (5-12-5, -2.21)

🔀DOUBLE PLAY (2-5, -0.84)

*️⃣PROP BET (71-44, +4.93)

PICK ANTEPOST

Pittsburgh Pirates OVER 66,5 WIN @1.66 (1)✅

San Francisco Giants: UNDER 80.5 WIN @1.86 (1)✅

Cleveland Guardians VINCENTE AL CENTRAL @2.40 (0.5)❌

Cincinnati Reds VINCENTE NL CENTRAL @2.10 (0.25)❌

Houston Astros VINCENTE AL WEST @2.55 (0.25)✅

Baltimore Orioles VINCENTE WORLD SERIES @7.00 (0.25)❌

NL CY YOUNG: Aaron Nola @13.00 (0.25)⏳

AL MVP: Shohei Ohtani @3.00 (1)⏳

AL Cy Young: Framber Valdez @15.00 (0.25)⏳

AL Rookie of the Year: Gunnar Henderson @5.50 (0.25)⏳

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost World Series 2024: i Braves tornano favoriti

Per la prossima stagione i soliti Atlanta Braves @7.50 tornano favoriti al via, assieme a LA Dodgers che hanno la stessa quota, poi come terzo incomodo un altra squadra che negli ultimi anni è sempre stata al vertice di analisti e bookmakers, e negli interessi degli scommettitori, gli Houston Astros @10.

E i campioni in carica? Il bis dei Texas Rangers si gioca @12 volte la posta, la stessa quota a cui troviamo i Philadelphia Phillies. Sono chiamati ad una stagione di redenzione le squadre di AL East, Toronto Blue Jays @15 e NY Yankees @16, e un altra squadra da attenzionare, dopo una stagione sorprendente, sono i Baltimore Orioles, sempre di AL East, sempre @16 volte la posta.

Approposito di riscatti, anche San Diego Padres @17 e NY Mets @19 devono assolutamente cambiare passo dopo un 2023 davvero deludente che non ha visto entrambe le squadre arrivare nemmeno ai playoffs. In particolare è stato un anno disastroso per i Mets che hanno ceduto le loro stelle del monte di lancio (Scherzer e deGrom) che avrebbero dovuto fare la differenza, e invece NYM non è arrivata nemmeno alla post-season nonostante il payroll più alto della Major League, infinitamente più alto di quello dei DBacks che sono arrivati in finale, per fare un esempio.

E visto che li abbiamo accennati, gli Arizona Diamondbacks si trovano @21 di quota, in terza fascia assieme ai Seattle Mariners @23 che sono chiamati a fare un ulteriore passo in avanti nel 2024. Entrambe sono comunque dietro ai Tampa Bay Rays @19 che come al solito giocano grandi regular season, per poi deludere ai playoffs (quest’anno sono stati eliminati al primo turno di wild card proprio dai Rangers con 2 sconfitte su 2 a Tampa).

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.