Date Chiave Baseball MLB 2024. Finalmente ci siamo, mancano pochi giorni all’inizio della regular season di Major League Baseball, e noi ne iniziamo a parlare con le date chiave da non perdere, ma nei prossimi giorni usciranno i nostri consueti articoli di analisi antepost e i video di previsione di Guru e Morfeo.

Date Chiave Baseball MLB 2024: si inizia il 28 marzo

28 marzo: Opening Day

In verità la stagione è già iniziata la settimana prima con le 2 speciali partite di Dodgers (con cui ha esordito Shoehi Ohtani, il grande colpo di mercato di LAD che apre favoritissima per la vittoria finale delle World Series) e Padres giocate in Corea del Sud, anche se il vero e proprio opening day è fissato per giovedì 28 marzo con 6 sfide divisionali e un match di interleague.

15 aprile: Jackie Robinson Day

Giornata speciale per celebrare Jackie Robinson.

27-28 aprile: Mexico City Series

Houston Astros e Colorado Rockies giocheranno una serie di 2 partite al Estadio Alfredo Harp Helu di Mexico City. E’ la seconda volta che la MLB fa tappa qui con una serie di regular season, e sarà una partita speciale per il lanciatore degli Astros, Jose Urquidy, che è nativo del Mazatlan.

2 giugno: Lou Gehrig Day

Altra giornata celebrativa, questa volta per ricordare la grande carriera di Lou Gehrig Day.

8-9 giugno: London Series

Altra trasferta per la MLB che va nella capitale inglese per una serie di 2 partite tra NY Mets e Philadelphia Phillies.

20 giugno: Rickwood Field Tribute to the Negro Leagues

Giornata celebrativa in cui la MLB paga il suo tributo con la storia che ha condannato la Negro League. Non stiamo a riportare la storia di questa lega, ma St.Louis Cardinals e San Francisco Giants si affronteranno in una partita speciale nel leggendario Rickwood Field di Birmingham, Alabama. Cosrtruito nel 1910 è stata la casa dei Birmingham Black Barons dal 1924 al 1960 ed è diventato un sito di importanza storica negli Stati Uniti.

Date Chiave Baseball MLB 2024: la parte centrale di stagione

4 luglio: Independence Day

Il giorno dell’Indipendenza Americana lo conosciamo tutti. Se la NBA ha il Natale e la NFL ha il giorno del ringraziamento, la MLB si prende la scena in questa giornata di festività nazionale mandando tutte e 30 le franchigie sul diamante.

15-18 luglio: All-Star Break

Un pò di riposo in una stagione da 162 partite ci sta tutto anche se non sarà vero riposo, non per tutti almeno.

16 luglio: MLB All-Star Game

Nel periodo di ASG si giocherà ovviamente l’All Star Game, più altri eventi collaterali. Quest’anno il teatro della 94° edizione del ASG sarà il Globe Life Field.

30 luglio-2 agosto: MLB Trade Deadline

E’ il momento più caldo per il mercato, gli ultimi giorni per fare aggiustamenti o anche grandi colpi. Lo scorso anno durante la trade deadline di metà stagione hanno cambiato casacca molti giocatori importanti, e quest’anno non dovrebbe essere da meno visto che ci sono almeno 3 nomi importanti che sono già tra i rumors: i pitcher Dylan Cease dei White Sox e Shane Bieber dei Guardians, ma anche Willy Adames potrebbe lasciare i Milwaukee Brewers.

Date Chiave Baseball MLB 2024: parte conclusiva di regular season e Playoffs

18 agosto: Little League Classic

7° edizione dell’annuale Little League Classic che vedrà di fronte Detroit Tigers e NY Yankees sul campo neutro del Williamsport in Pennsylvania.

29 settembre: fine regular season

Ultima giornata della stagione regolare, forse con ancora qualche verdetto da dare in vista dei playoffs. Tutte e 30 le squadre saranno in campo.

7 novembre: World Series Game 7

La stagione dovrebbe concludersi non più tardi del 7 novembre quando si giocherà l’eventuale gara 7 (se necessaria) delle World Series. Ecco le principali favorite per la vittoria finale, ma come detto saremo più precisi e dettagliati negli articoli che usciranno nei prossimi giorni di anteprima, e in preparazione ad una emozionante stagione MLB che seguiremo come sempre da vicino sul sito, e soprattutto sui nostri canale TELEGRAM.

TOP-10 QUOTE ANTEPOST MLB WORLD SERIES 2024

LA Dodgers @4.75

Atlanta Braves @6.50

Houston Astros @8.00

NY Yankees @11.00

Philadelphia Phillies @12.00

Texas Rangers @12.00

Baltimore Orioles @13.00

Toronto Blue Jays @15.00

Seattle Mariners @21.00

Tampa Bay Rays @23.00

