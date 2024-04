Pronostici MLB Week 5. E’ tempo di aggiornamenti dopo un mese abbondante di Major League Baseball. Vediamo le statistiche, i betting trend, gli aggiornamenti sulle quote antepost ma anche i consigli quotidiani, in questo articolo aggiornato giorno per giorno.

Pronostici MLB Week 5: Astros da incubo, Guardians da sogno

Iniziamo dall’American League, e in particolare dalla AL Central dove al momento troviamo i Cleveland Guardians sorprendentemente al comando, anzi, il 72,7% di vittorie è il miglior dato di tutta la Major League Baseball. Cleveland particolarmente efficace in trasferta con un record di 10-3 e gioca nella division più scarsa, con i Kansas City Royals al momento al 2° posto, ma attenzione ai Detroit Tigers che sono forti della 2° miglior rotazione e del miglior bullpen della lega (Cleveland è 4° e 2° in questi fondamentali). Deludenti i Minnesota Twins, e soprattutto i Chicago White Sox col peggior rendimento della lega al momento, appena il 14.3% di win e il peggior attacco nelle statistiche principali (runs, BA, OPS).

In AL East troviamo i NY Yankees di poco avanti sui Baltimore Orioles, in un testa a testa che potremmo vedere protarsi fino a fine stagione, Al momento Baltimore ha un record di 12-3 contro avversari di conference, un pò meglio di NYY con 11-5. La division rimane comunque competitiva con i Boston Red Sox in mezzo (al momento hanno il miglior pitching staff con 2.52 ERA) e a seguire i Toronto Bluejays che sono partiti un pò sotto tono, come i Tampa Bay Rays che chiudono la classifica.

In AL West nessuno sta spiccando, con Texas Rangers a cui basta un 52,2% di win per essere al comando sui Seattle Mariners al 50% tondo tondo, con un record di 11-1 nel momento in cui scriviamo. Qui più indietro troviamo LA Angels ed Oakland Athletics da cui ci aspettiamo una stagione difficile, ma la vera tragedia arriva dagli Houston Astros, incredibilmente ultimi con un 30.4% di win al momento e con la 2° peggior rotazione (5.10 ERA, solo i pitcher di Colorado fanno peggio con 5.88 ERA).

Passiamo in National League con la NL Central in cui troviamo i Milwaukee Brewers a svettare col 70% di vittorie (anche grazie ad un rendimento quasi perfetto in trasferta con 10-2), mentre i Chicago Cubs sono 2°, poco sotto al 60% di vittorie.

In NL West abbiamo gli Atlanta Braves che invece si stanno confermando con il 70% di vittorie, ma devono guardarsi alle spalle dai Philadelphia Phillies al 63.6%. Atlanta può contare sul miglior attacco della MLB nelle statistiche di media battuta ed OPS (2° in runs). Attenzione anche ai NY Mets che dopo una partenza a rilento sembrano essere in miglioramento.

Chiudiamo in NL West dove gli LA Dodgers sono al comando, ma con un rendimento molto più modesto di quanto atteso al 54.2% di vittorie, e con i San Diego Padres che rimangono vicini col 50%. Da una squadra attesa a 100+ win, ovvero i Dodgers, una partenza da 13-11 dopo più di un mese di regular season è un dato che allarma.

Pronostici MLB Week 5: betting trends

Vediamo subito i League trend stagionali sulle scommesse in moneyline ed Over-Under da inizio regular season al 22 aprile 2024.

Vediamo ora i rendimenti nelle scommesse, con Cleveland che si conferma la migliore anche qui con +8.90 unità di profitto, seguiti da Milwaukee (+8.81), poi abbiamo un altra sorpresa, i Washington Nationals (+6.55). La peggiore anche qui è Chicago, sponda White Sox ovviamente, già a -12.80 unità. Il pessimo rendimento di Houston si riflette anche nelle scommesse, con gli Astros che sono l’unica altra squadra con un passivo in doppia cifra (-10.20). Completano questo scomodo podio i Colorado Rockies, davanti a Miami e Minnesota.

Tra i singoli pitcher è ancora presto per tirare le somme, ma vediamo i migliori per rendimenti moneyline e per Over. Tra i pitcher da Under vi segnaliamo Bryce Miller di Seattle e Tyler Anderson di LAA che sono O/U 0-4 da starter.

Scommesse e consigli MLB 22-28 aprile

LUNEDI 22 APRILE

Per questa giornata vi segnaliamo alcune prop tra stime e idee. Iniziamo da Colorado Rockies-San Diego Padres: Austin Gomber OVER 1.5 BASI BALL @1.66 andiamo con un grande classico per il pitcher di Colorado che lo scorso anno è stato uno dei migliori per Over BB, e anche quest’anno ha iniziato con lo stesso piglio con 8 walks nei primi 3 start, anche se la settimana scorsa non ne ha concesso nessuno a Philadelphia. I Padres sono tra le migliori squadre come walks% contro mancini e Coors Field non aiuta i lanciatori come sappiamo. L’unico problema qui è la quota che sotto @1.7 regala poco.

Un altra linea interessante è su San Francisco Giants-NY Mets: WINN UNDER 4,5 STRIKEOUT @1.86. La stima è sui 4K, per un pitcher che arriva da 4 strikeout contro i pessimi Marlins ed è O/U 2-2 in questa stagione su questa linea di K. I Mets sono tra le squadre che concedono meno strikeout e anche le condizioni meteo sono dalla nostra parte, con un vento che dovrebbe aiutare i battitori.

Quote Antepost MLB: gli ultimi aggiornamenti

Partenza tiepida abbiamo detto per LA Dodgers, ma la stagione è ancora lunghissima e le quote antepost mantengono LAD favorita per la vittoria finale delle World Series 2024, davanti ad Atlanta Braves e NY Yankees. La stagione è lunga anche per gli Houston Astros che però si allontanano in quota, quasi agganciati da Baltimore Orioles, Texas Rangers e Philadelphia Phillies. Di seguito anche le lavagne sulle vittorie delle division.

