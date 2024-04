Pronostici MLB Week 6. La settimana di Baseball Americano con statistiche, aggiornamenti, classifiche, migliori e peggiori squadre. Tutte le quote antepost con gli LA Dodgers che rimangono favoriti nonostante gli Atlanta Braves siano partiti forte anche quest’anno. Seguite gli aggiornamenti quotidiani su questo articolo, con spunti per le scommesse ogni giorno sulla Major League Baseball.

Pronostici MLB Week 6: Atlanta si conferma, Houston non cambia marcia

In American League i migliori, non solo di AL Central, rimangono i Cleveland Guardians, nonostante un pò di calo con 3 sconfitte nelle ultime 5. Cleveland mantiene una percentuale di vittorie vicino al 68%, mantenendo un buon vantaggio sui Kansas City Royals al 2° posto, forti di un ottima rotazione (la 2° migliore in ERA) ma un attacco che è fermo a 4.59 runs segnate (14°) con .234 di media battuta (22°) e .683 di OPS (19°). Cleveland più equilibrata con la 6° rotazione per ERA, ma anche il 7° attacco per runs segnate (10° in media battuta).

I NY Yankees prendono il comando della AL East con 4 vittorie nelle ultime 6, grazie alla 2° rotazione di pitcher (3.08 ERA complessivo e 1.21 WHIP) e al 8° attacco in runs (5.10) e media battuta (.253), 5° anche in OPS (.751). Scalzati i Baltimore Orioles usciti sconfitti a sorpresa dalla serie interna contro gli A’s nel fine settimana. Baltimore rimane il 2° attacco per runs (5.59), 5° in media battuta, 3° in OPS e anche il migliore come homeruns (già 44 fuori campo). La rotazione però non sta sempre aiutando. Al contrario i Boston Red Sox provano a risalire con la miglior rotazione (2.68 ERA). Ben diverso il discorso dei Toronto Bluejays che stanno facendo male sia con i pitcher (22°) che con i battitori in attacco (27°).

Sorprendente AL West dove ora al comando troviamo i Seattle Mariners con un attacco pessimo (25°) ma un ottima rotazione (3° in ERA, 1° in WHIP, ma la peggiore come strikeout messi a segno). Seattle è prima con un record di 15-13 al momento, per capire la mediocrità di questa division , con i Texas Rangers 2° e gli Oakland Athletics addirittura 3°, davanti a LA Angels e soprattutto Houston Astros che con un 32.1% di win rimangono clamorosamente ultimi (9-19 di record, 26° rotazione, 17° attacco).

Passiamo in National League dove i migliori al momento sono nettamente gli Atlanta Braves col 73.1% di win, un record di 19-7 grazie a 8 vittorie nelle ultime 10, il controllo della AL East e un attacco micidiale: primo in runs (5.73), media battuta (.277) e anche OPS (.801), un dominio supportato da una buona difesa (9° rotazione per ERA, 7° in WHIP). I Philadelphia Phillies cercano di tenere il passo dopo lo sweep vincente a San Diego mentre i NY Mets rimangono altalenanti.

In NL Central abbiamo Milwaukee Brewers al comando con un buon attacco (5° in runs, 4° in media battuta ed OPS e 6° anche in homeruns) ma la rotazione deve migliorare. I Chicago Cubs rimangono molto vicini, anche loro trainati più dall’attacco che dai lanciatori, ma questa division è una delle più aperte visto che rimangono ampiamente in corsa anche Cincinnati, Pittsburgh e pure St.Louis.

Chiudiamo in NL West con gli LA Dodgers che sono al comando, ma tra le squadre al comando nelle rispettive division di National League LAD ha il record peggiore (60%). Dietro però nessuno trova continuità, ad iniziare da San Francisco e San Diego, ma anche gli stessi Arizona Diamondbacks sono solo 4° al momento nonostante il 3° miglior attacco per runs segnate. Colorado invece fa un campionato a parte con un record di 7-21 (solo Miami con 6-23 in NL e Chicago White Sox in AL con 6-22 fanno peggio).

Pronostici MLB Week 6: betting trends

Vediamo subito i League trend stagionali sulle scommesse in moneyline ed Over-Under da inizio regular season al 29 aprile 2024. Nell’ultima settimana abbiamo registrato un netto trend da UNDER (61.8% contro il 38.2% di Over).

Vediamo ora i rendimenti nelle scommesse, dove i Cleveland Guardians si confermano al comando con +9.02 unità di profitto. Al contrario i peggiori sono i Miami Marlins (-14.35). Vediamo top e flop 10:

Tra i singoli pitcher abbiamo Mitchell Parker come migliore nelle scommesse, ma rimangono perfetti anche Alec Marsh (KC è 5-0 con lui al via), Tanner Bibee (addirittura 6-0 con Cleveland) e Casey Mize (5-0 con Detroit). A completare la top-5 un altro pitcher dei Washington Nationals, Trevor Williams. Intanto Michael Soroka, finito ai Chicago White Sox, continua a mettere in fila un Over dopo l’altro (sono 6 su 6), seguito da Adrian Houser e Kyle Hendricks (entrambi O/U 5-0).

Parliamo anche di peggiori, al momento i pitcher che ha fatto perdere più unità agli scommettitori (tutti 0-5 per -5.00) sono Andrew Heaney di LAA, Trevor Rogers di Miami ed anche Hunter Brown di Cincinnati. Bryce Miller di Seattle ha sempre segnato Under in questo avvio stagionale (O/U 0-5).

Scommesse e consigli MLB 29 aprile – 5 maggio

La scorsa settimana abbiamo dato 6 consigli incassandone 5, con 4 casse di fila, quindi seguite questo articolo in aggiornamento quotidiano dove trovate le linee più interessanti ogni giorno sulla MLB.

Colorado Rockies-San Diego Padres: Austin Gomber OVER 1.5 BASI BALL @1.66✅

San Francisco Giants-NY Mets: WINN UNDER 4,5 STRIKEOUT @1.86❌

St.Louis Cardinals-Arizona Diamondbacks: MATZ UNDER 4.5 STRIKEOUT @1.71✅

LA Angels-Baltimore Orioles: ANDERSON UNDER 17.5 OUT @2.15✅

LA Angels-Baltimore Orioles: ANDERSON OVER 1.5 BB @1.76✅

Colorado Rockies-San Diego Padres: HUDSON OVER 1.5 BASI BALL @1.71✅

Collegati prossimamente per aggiornamenti e consigli per le scommessew quotidiane.

Quote Antepost MLB: gli ultimi aggiornamenti

Seguici ogni giorno la MLB sul TELEGRAM di Betting Maniac

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Quest’anno avremo tre esperti di Baseball che ci daranno analisti, studi e ovviamente scommesse. Oltre a Guru e Morfeo c’è la new entry Snowsharks, e torna anche il nostro mitico ed esclusivo Metodo F5 per vincere con le scommesse di Baseball MLB sui Primi 5 Inning. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.