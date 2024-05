Pronostici MLB Week 7. Questo articolo è in AGGIORNAMENTO con le migliori statistiche e con i consigli per le scommesse sulla Major League Baseball. Vediamo anche gli aggiornamenti di betting trends, le migliori e le peggiori squadre e le quote antepost per le World Series 2024.

Pronostici MLB Week 7: Philadelphia, Minnesota e Baltimore le squadre del momento

Oggi iniziamo dalla American League, ma con AL East visto che i Baltimore Orioles hanno messo il turbo con 6 vittorie nelle ultime 7, ed un impressionante sweep di 3 vittorie a Cincinnati, culminate col dominante 11-1 di domenica. Gli Orioles sembrano esserci anche quest’anno per la conferma, dopo un 2023 da sorpresa. Al momento l’attacco di Baltimore è 2° in runs segnate e OPS, ed è il migliore in home runs.

In AL Central i Cleveland Guardians hanno un pò rallentato, anche se nel weekend hanno vinto 2 partite dominante LAA 7-1 e 4-1. Rotazione e bullpen rimane ottima, l’attacco al momento è 7° in runs segnate, ma solo 13° in media battuta ed OPS (15° in homeruns), e non è sempre affidabile. Cleveland mantiene comunque il vantaggio sui Minnesota Twins che però sono la squadra del momento con 12 vittorie consecutive, prima dello stop per 2-9 domenica contro i Red Sox. Altri Sox, i Chicago White Sox, hanno il peggior record di AL (8-26) e anche il peggior attacco nelle principali statistiche.

In AL West al momento i migliori sono i Seattle Mariners, in un testa a testa con i Texas Rangers. Seattle ha un grande punto di forza in rotazione e nel bullpen, tra i migliori della lega con tanti nomi importanti (Gilbert, Castillo, Kirby, Hancock, Miller), il problema è l’attacco, solo 25° in runs segnate, 26° in media battuta e 22° in OPS. Al contrario la rotazione di Texas non è sempre impeccabile, ma l’attacco dei Rangers sa accendersi, come nel 15-4 a KC di sabato. In tutto questo troviamo gli Oakland Athletics al 3° posto, che stanno andando meglio del previsto (sabato 20-4 sui Marlins) e che tengono ancora dietro gli Houston Astros che però hanno dato qualche segnale di ripresa, a differenza degli LA Angels.

In National League la squadra del momento sono i Philadelphia Phillies che hanno vinto 9 delle ultime 10 partite e si sono presi il primo posto in NL East, superando perfino gli Atlanta Braves che hanno vinto solo 2 delle ultime 8 partite e arrivano dalle 3 pesanti sconfitte a LAD. Al momento Philadelphia sta andando bene sia in attacco che in rotazione e sembra più completa rispetto ad Atlanta che sta un pò peccando con i propri pitchers. Ancora male i NY Mets che arrivano dallo sweep di 3 sconfitte a Tampa, per non parlare dei Miami Marlins.

Abbiamo accennato agli LA Dodgers che guidano la NL West e arrivano dalle ottime serie in Arizona (2-1) e contro i Braves (3-0) a cui hanno segnato 20 runs concedendone solo 6. Al momento LAD ha la 6° miglior rotazione per ERA (3.35 complessivo) ma soprattutto ha il miglior attacco in: runs (5.47), media battuta (.273) ed OPS (.806), secondo in homeruns (47 fuori campo). In questo scenario tutti gli altri faticano a reggere il passo, ad iniziare dai San Diego Padres che però non stanno facendo male grazie al 4° attacco per runs segnate (5.05) e 2° in media battuta; il problema sono i lanciatori (21° con 4.28 ERA). Qui ci sono anche i Colorado Rockies che con 8-26 hanno il peggio record di NL (8-26 con un tremendo 3-16 in trasferta lontano da Coors Field), la peggior rotazione per ERA (5.65) e WHIP (1.56) e anche uno dei peggiori attacchi (26° con 3.26 runs).

In NL Central si sta confermando una corsa a due tra Milwaukee Brewers e Chicago Cubs, che si sono sfidate proprio nel fine settimana a Chicago dove sono arrivate 2 sconfitte per i Brewers che però mantengono il primato divisionale, nonostante un pacchetto lanciatori poco invidiabile (19° in ERA e WHIP, 24° in strikeout e 26° in start di qualità) ma l’attacco compensa con 5.0 runs a sera (6°) e .745 OPS (3°).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici MLB Week 7: Betting trends

Vediamo subito i League trend stagionali sulle scommesse in moneyline ed Over-Under da inizio regular season al 6 maggio 2024. Negli ultimi 7 giorni quasi il 61% di vittorie per le squadre di casa, ma il dato più interessante è il 57.1% di partite da Under, continua quindi il trends su partite a basso punteggio.

Vediamo ora i rendimenti nelle scommesse, dove i Cleveland Guardians hanno perso il primato, con i Washington Nationals ora al comando con +9.85 unità di profitto. Arriva invece una conferma come squadra peggiore nelle scommesse con i Miami Marlins (-14.73 unità). Vediamo top e flop 10:

L’effetto Nats si fa sentire anche tra i migliori pitcher nelle scommesse dove Trevor Williams prende la testa con un record di 5-1 per +6.8 unità. Da segnalare anche Ranger Suarez, sempre vincente in 7 partite con i Phillies. Al contrario Trevor Rogers (0-7) di Miami ed Andrew Heaney (0-6) di Texas non hanno ancora vinto e risultano i peggiori nelle scommesse, ma stanno deludendo anche Hunter Greene di Cincinnati (1-6, -4.95 unità) ed Hunter Brown di Houston (1-5, -4.40). Michael Soroka e i White Sox si confermano una combinazione esplosiva da Over (O/U 7-0), così come Adrian Houser e i Mets (O/U 6-0) mentre Bryce Miller e Seattle anche questa settimana hanno segnato un Under (O/U 0-6).

Scommesse e consigli MLB (6-12 maggio)

Collegati per gli aggiornamenti quotidiani (verso le ore 18:00) per i consigli, le scommesse e le sfide più interessanti del giorno.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Gli LA Dodgers rimangono la squadra da battere secondo i bookmakers, visto che sono i favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024 di MLB. A seguire gli ultimi aggiornamenti, anche sulle quote antepost per la vittoria delle division.

Seguici ogni giorno la MLB sul TELEGRAM di Betting Maniac

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Quest’anno avremo tre esperti di Baseball che ci daranno analisti, studi e ovviamente scommesse. Oltre a Guru e Morfeo c’è la new entry Snowsharks, e torna anche il nostro mitico ed esclusivo Metodo F5 per vincere con le scommesse di Baseball MLB sui Primi 5 Inning. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.