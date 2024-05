Pronostici MLB Week 8. Questo articolo è in AGGIORNAMENTO con le migliori statistiche e con i consigli per le scommesse sulla Major League Baseball all’8° settimana di regular season. Vediamo anche gli aggiornamenti di betting trends, le migliori e le peggiori squadre e le quote antepost per le World Series 2024.

Pronostici MLB Week 8: i Philadelphia Phillies non rallentano

Oggi iniziamo dalla National League e in particolare dalla NL East perché i Philadelphia Phillies al momento, con un 68.3% di win, hanno il miglior record dell’intera Major League Baseball. Una squadra che domenica ha perso a sorpresa a Miami, ma che ha comunque vinto 9 delle ultime 11 partite, con la 4° miglior rotazione di pitcher come ERA (3.29) e anche il 2° miglior attacco in runs e OPS (3° in media battuta e 5° anche in homeruns!). Un rendimento, quello dei Phillies, che non riescono a tenere nemmeno gli Atlanta Braves, reduci però dalla serie vincente (2-1) a NY contro i Mets che troviamo staccati al 3° posto.

In NL Central continua il testa a testa tra Milwaukee Brewers e Chicago Cubs. I Brewers al momento sono di poco avanti, grazie ad uno dei migliori attacchi della lega: 4° in runs, 3° in OPS e 6° in media battuta. I Cubs hanno numeri più modesti (10° in runs, 18° in media battuta e 11° in OPS), ma continuano a vincere con costanza, come i 2 successi nella serie di 3 partite a Pittsburgh, con i Pirates al momento al 3° posto, ma molto attardati anche per colpa di un attacco che in questo caso paga in tutte le principali statistiche: 28° in runs, 26° in media battuta, 27° in OPS ed homeruns.

In NL West gli LA Dodgers hanno preso un pò di vantaggio sui San Diego Padres, anche se nell’ultimo weekend è andata in scena la serie di 3 partite a Petco Park con LAD che ha perso (1-2). I Dodgers hanno sempre un attacco impressionante: 1° in runs e OPS, 2° in media battuta e 3° in homeruns. I lanciatori non sono da meno, al momento 3° in ERA e 2° in WHIP. Gli Arizona Diamondbacks invece faticano a replicare i numeri sorprendenti dello scorso anno per colpa di una deludente rotazione che al momento è solo 21° in ERA e 19° in WHIP, e vanifica un pò il lavoro dell’attacco (5° in runs).

Passiamo in American League dove continuano a dettare legge i Baltimore Orioles dalla vetta della AL East con 7 vittorie nelle ultime 9. Baltimore squadra completa col 3° attacco in runs (1° in homeruns) e con la rotazione di pitcher 5° in ERA e 4° in WHIP. Dietro i NY Yankees non mollano, anche loro 7-2 nelle ultime 9, forti della 2° rotazione in ERA e del 9° attacco in runs segnate (2° in homeruns e 4° in OPS). Dietro i Boston Red Sox sembrano avere qualcosa in meno, almeno in attacco, visto che la rotazione rimane a sorpresa la migliore in ERA (2.75) e 3° in WHIP (1.11). Continua l’inizio di stagione deludente dei Toronto Blue Jays che hanno vinto solo 3 delle ultime 10 partite e al momento hanno il 27° attacco in rune segnato e anche la 25° peggior rotazione con 4.59 ERA.

In AL Central i Cleveland Guardians mantengono il comando sui Minnesota Twins che continuano ad andare bene (4-1 nelle ultime 5), ma qui attenzione ai Kansas City Royals che sembrano riuscire a tenere il passo grazie ad una buona rotazione: 8° in ERA e la 2° migliore come strikeout messi a segno. In questa division abbiamo anche la peggior squadra di AL, i Chicago White Sox con un 29.3% di vittorie e il peggior attacco nelle 3 principali statistiche: runs segnate, media battuta ed OPS (e la rotazione non fa tanto meglio). Solo i Miami Marlins da NL fanno peggio con un 26.2% di vittorie (in questo caso peggior rotazione con 5.27 ERA).

Chiudiamo con la peggior division della lega, la AL West dove i Seattle Mariners sono al comando nonostante un 53.7% di vittorie e nonostante un attacco molto modesto (24à in runs e 25° sia in media battuta che OPS), ma con i pitcher che stanno tenendo in piedi la squadra (6° miglior ERA e 1° in WHIP). I Texas Rangers rimangono poco dietro, ma non convincono, e lo sweep perdente di 3 sconfitte arrivato nel weekend in Colorado è un ulteriore esempio. L’attacco dei texani va bene (7° in runs e 5° in media battuta), ma sono i lanciatori che stanno deludendo (19° iN ERA). Al 3° posto qui troviamo gli Oakland Athletics rinati dopo un 2023 da incubo, mentre gli Houston Astros hanno fatto il cammino inverso e in questo 2024 rimangono con un insufficiente 37.5% di vittorie e con un a rotazione che anche qui è un punto dolente (28° in ERA e WHIP).

Pronostici MLB Week 8: Betting trends

Questa settimana non abbiamo particolari League trend stagionali da segnalare, quindi passiamo subito alle singole squadre, e alle migliori come rendimenti nelle scommesse. Dopo diverse settimane i Cleveland Guardians perdono la testa di questa classifica, calando di colpo al 4° posto. I nuovi migliori sono a sorpresa i Washington Nationals che hanno fatto guadagnare +10.63 unità col loro record negativo di 19-20! Si tratta dell’unica squadra in doppia cifra qui, con i NY Yankees (+8.03) e i Milwaukee Brewers (+7.97) che seguono da lontano. Se guardiamo alle sole partite interne i migliori sono i Kansas City Royals (+5.65) mentre Washington si conferma la migliore anche in trasferta (+10.10).

Si conferma invece, e anzi peggiora ulteriormente, la situazione della peggior squadra nei rendimenti sulle scommesse, i Miami Marlins (-17.97 unità), ma sono messi molto male anche gli Houston Astros (-12.09) come abbiamo detto anche prima, con gli Astros che peggiorano perfino il rendimento dei Chicago White Sox (-9.69) e i Colorado Rockies (-8.13) che a Coors Field in casa sono positivi (+1.55) col fattore campo che per Colorado si conferma d’impatto, ma i problemi sono in trasferta dove i Rockies hanno il peggior rendimento nelle scommesse di tutti (-9.68).

Tra i singoli pitcher i primi 3 come rendimento nelle scommesse hanno vinto tutti: Trevor Rogers si conferma il migliore, davanti ad Alex Marsh e a Rangers Suarez che rimangono perfetti con i rispettivi team record (6-0 e 8-0). Vince anche Tanner Bibee e sale in top-5 un impressionante Shota Imanaga di cui abbiamo parlato anche su Telegram di recente, e che sta giocando da Cy Young (dopo vedremo gli aggiornamenti delle quote). Il peggiore è sempre Trevor Rogers di Miami, che non ha ancora vinto in stagione (0-8, -8.00 unità) mentre Andrew Heaney ed Hunter Greene si sono finalmente sbloccati col primo successo personale (entrambi sono0 1-7), poi troviamo Michael Soroka da 1-8 per -5.89 unità nella sua nuova avventura ai White Sox.

Un Michael Soroka che rimane anche il miglior pitcher da Over, nonostante in settimana per lui e i White Sox siano arrivati due Under, ed ora è O/U 7-2, raggiunto da Logan Allen. Il miglior pitcher da Under rimane Bryce Miller di Seattle, anche se in settimana è arrivata una partita ad alto punteggio con lui al via per i Mariners (la sconfitta 1-8 contro gli A’s).

Primi 5 Inning: F5 Report

Vediamo i primi report e rendimenti anche sulle scommesse nei Primi 5 Inning, in attesa dell’inizio del nostro Metodo MGS F5 che inizierà in esclusiva sul nostro canale Telegram VIP BETTING MANIAC da giugno.

Al momento i Phillies si confermano eccezionali anche sulle scommesse F5 dove sono i migliori, mentre la peggior squadra negli inizi di partita è quella dei Rockies, seguiti dai Cardinals, e stanno facendo male anche Angels e Giants qui.

Un pò a sorpresa troviamo i Cleveland Guardians come miglior squadra da Over nei primi 5 inning, seguiti dagli Athletics mentre la squadra migliore per gli Under in F5 sono i Tigers.

Se anche qui vediamo i singoli pitcher troviamo Trevor Williams davanti a tutti mentre il peggiore è Ross Stripling.

TOP PITCHER F5

Pitcher – Profit – Five Inning Record

Trevor Williams +$755.0 6-1 (85.7%)

Cooper Criswell +$450.24 4-0 (100.0%)

Ryan Feltner +$420.24 5-2 (71.4%)

Mitchell Parker +$420.0 3-1-1 (75.0%)

Luis Gil +$416.46 6-1 (85.7%)

Alec Marsh +$415.0 4-1 (80.0%)

Erick Fedde +$410.0 4-2-1 (66.7%)

Javier Assad +$390.56 5-1-1 (83.3%)

Max Meyer +$370.0 3-0 (100.0%)

Chris Flexen +$370.0 3-2-1 (60.0%)

FLOP PITCHER F5

Pitcher – Profit – Five Inning Record

Ross Stripling -$609.09 1-7 (12.5%)

Dakota Hudson -$600.0 0-6-1 (0.0%)

Andrew Heaney -$600.0 0-6-1 (0.0%)

Miles Mikolas -$595.0 1-7 (12.5%)

Trevor Rogers -$533.33 1-6 (14.3%)

Spencer Arrighetti -$500.0 0-5 (0.0%)

Kyle Gibson -$404.76 1-5-1 (16.7%)

Patrick Sandoval -$404.09 2-6 (25.0%)

A.J. Puk -$400.0 0-4 (0.0%)

Cal Quantrill -$400.0 0-4-3 (0.0%)

Scommesse e consigli MLB (13-19 maggio)

LUNEDI 13 MAGGIO

⚾️Milwaukee Brewers-Pittsburgh Pirates: BREWERS @1.71

I Pirates arrivano da un weekend impegnativo in cui hanno utilizzato molto il bullpen e oggi potrebbero faticare a Milwaukee, con i Brewers che arrivano dal 3-4 contro i Cardinals, ma prima avevano vinto 3 partite di fila, in una serie in cui l’attacco di Milwaukee ha segnato 26 runs. Al via per i Brewers uno dei migliori di una rotazione piena di infortuni, Colin Rea (3-0, 3.29 ERA) che ha portato Milwaukee ad un record di 6-1 finora quest’anno. Per i Pirates invece Mitch Keller (3-3, 4.41) arriva da un complete game, il secondo della sua carriera, ma non fatevi ingannare perché non è una buona stagione per Keller, specialmente in trasferta (5.30 ERA) e in 7 start in carriera contro Milwaukee ha numeri pessimi: 0-4, 6.23 ERA, compresa la sconfitta del 25 aprile scorso con 4 runs concesse in 5 inning (16ER negli ultimi 3 start contro Milwaukee). La lineup dei Brewers in casa è 2° in OPS contro lanciatori mancini. Il bullpen come detto non è abbastanza riposato e i punti a favore dei padroni di casa sono tanti.

MARTEDI 14 MAGGIO

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Gli LA Dodgers sono sempre i favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024, e dietro non cambiano le inseguitrici, quello che cambia è il fatto che gli Atlanta Braves si allontanano leggermente mentre i Baltimore Orioles si avvicinano sensibilmente. Tra le contender in singola cifra anche NY Yankees e Philadelphia Phillies. A seguire anche le quote antepost sulla division.

Oggi vediamo anche gli aggiornamenti per i Premi Individuali stagionali. Iniziamo dal AL MVP dove siamo felici di trovare Juan Soto al comando @3, una quota calata dal @6.50 a cui l’avevamo consigliata nel pre-season tra le giocate antepost. La stagione però è ancora molto lunga e Bobby Witt Jr rimane vicino, col rookie of the year del 2023, Gunnar Henderson, che insegue al 3° posto e sembra già pronto per prendersi un titolo di MVP al secondo anno nella Major League Baseball.

Per NL MVP invece pensiamo di aver già bruciato il nostro uomo, Corbin Carroll, preso come azzardo @21 volte la posta, ma ora decollato @151, in una lavagna comandata da Mookie Betts su Shoei Ohtani poi più lontani ci sono Bryce Harper e Fernando Tatis Jr, che rimangono però nomi da attenzionare, in particolare Harper che guida il super attacco dei Phillies. Sembra una stagione più ostica invece per Ronald Acuna Jr.

Per il Cy Young AL troviamo al comando Tarik Skubal, il pitcher dei Tigers che sta effettivamente giocando una grande stagione da 2.02 ERA, ma rimangono dubbi da parte nostra. Dietro Pablo Lopez e Luis Castillo sono molto indietro e anche Bryce Miller non ci convince. In questa lavagna e in queste condizioni attenzione a Cole Ragans @21.

Per il Cy Young NL sembra un testa a testa tra Zach Wheeler e Tyler Glasnow, e qui siamo più concordi, preferendo comunque il primo pitcher dei Phillies rispetto a Glasnow che spesso ha problemi di infortuni in stagione. Più indietro Rangers Suarez e Freddy Peralta mentre al momento, il già citato Shota Imanaga dei Cubs sta viaggiando con un personale 5-0, 1.08 ERA, con già 43 strikeout prodotti in un totale di 41 inning, dove ha concesso in tutto appena 5ER e 29 valide. Numeri davvero impressionanti per il giapponese al primo anno, che però al momento si prende in lavagna ALTRI @11 volte la posta.

