Pronostici MLB Week 9. Questo articolo è in AGGIORNAMENTO con le migliori statistiche e con i consigli per le scommesse sulla Major League Baseball alla 9° settimana di regular season. Vediamo anche gli aggiornamenti di betting trends, le migliori e le peggiori squadre e le quote antepost per le World Series 2024. E’ il momento dei Bronx Bombers, calano i Twins.

Pronostici MLB Week 9: Bronx Bomber in forma

Anche oggi iniziamo il nostro report settimanale sul Baseball MLB dalla National League, e in particolare dalla NL East dove i Philadelphia Phillies, col 70.8% di vittorie, hanno il miglior record della Major League Baseball, un rendimento che non si arresta dopo lo sweep interno sui Nationals (i Phillies sono ora 19-8 in casa), 8° vittoria nelle ultime 10 per Philadelphia che ha il miglior attacco in runs segnate (5.33) e 3° in media battuta (.258 BA). Molto bene anche la rotazione: 4° in ERA e 5° in WHIP. Gli Atlanta Braves sono reduci da 3 sconfitte di fila in casa e non riescono a tenere il ritmo di Philadelphia.

In NL Central lotta aperta con i Milwaukee Brewers al comando col 58.7% di vittorie grazie ad un ottimo attacco (3° in runs, 4° in BA, 3° in OPS e 5° in home runs), ma i lanciatori lasciano dubbi (17° in ERA, 19° in WHIP). I Chicago Cubs sono solo 2 partite dietro dopo aver perso 3 partite su 4 nella serie interna contro i Pittsburgh Pirates. Proprio i Pirates sono in ripresa al 3° posto e hanno trovato nel rookie Paul Skenes un fenomeno già pronto per la Major.

In NL West gli LA Dodgers arrivano da 3 vittorie e iniziano a prendere vantaggio sui San Diego Padres. LAD ha il 2° attacco in runs e BA, il 1° in OPS e il 3° in HR, e la rotazione non va peggio, nonostante alcuni infortuni, visto che è 3° in ERA e 2° in WHIP. I Padres sono già 7.5 partite dietro rispetto a LAD, anche se la squadra di San Diego arriva da 2 belle vittorie ad Atlanta e l’attacco sta convincendo finalmente.

Passiamo in American League con la AL East dove troviamo la miglior squadra di questa lega, i NY Yankees arrivati al 68.8% di vittorie con 7 vittorie di fila. I Bronx Bombers martellano col 5° attacco in runs (6° in BA e 2° anche in OPS e HR) ma è la rotazione a fare la vera differenza; i pitcher di NYY sono i migliori in assoluto come ERA (2.81), 7° in WHIP e 6° anche in strikeout messi a segno. NYY ha messo la freccia superando anche i Baltimore Orioles che ha un pò rallentato, ma rimane una squadra molto equilibrata: 4° in runs segnate in attacco e 5° in ERA con i propri pitcher (3° in WHIP). Calano i Boston Red Sox, superati dai Tampa Bay Rays, anche se domenica sono riusciti ad interrompere una striscia di 4 sconfitte con l’11-3 a St.Louis con 11 punti segnati dall’attacco che rimane solo 15° in runs segnate. I pitcher di Boston continuano comunque a fare un ottimo lavoro: 2° in ERA e 6° in WHIP (ma solo 29° in strikeout).

In AL Central si sta profilando un interessante testa a testa tra Cleveland Guardians e Kansas City Royals, con i Minnesota Twins (favoriti alla vigilia) che hanno perso un pò di terreno, crollando con 6 sconfitte di fila (1 sola vittoria nelle ultime 8). Minnesota è reduce dalle 3 sconfitte proprio a Cleveland, con i Guardians che stanno facendo bene in rotazione (7° in ERA, 8° WHIP e 5° in strikeout), ma bene anche l’attacco, 6° in runs segnate (ma potrebbe calare se non migliora il 17° posto in BA e 11° in OPS). I Royals ci intrigano da settimane, sono 7-3 nelle ultime 10 partite e si stanno distinguendo sia in attacco (10° in runs) che in difesa (8° ERA). Potenzialmente anche i Detroit Tigers possono ancora giocarsi questa division grazie alla loro rotazione (6° in ERA e 4° in WHIP). L’unica squadra tagliata fuori qui è quella dei Chicago White Sox che col 29.8% di vittorie hanno il peggior rendimento dell’intera MLB (unici sotto al 30%). I White Sox arrivano dallo sweep di 3 sconfitte allo Yankee Stadium e hanno il peggior attacco in tutte le principali statistiche (runs, BA, OPS e HR), ma non eccellono nemmeno con i lanciatori (27° in ERA, 26° in WHIP).

Chiudiamo con NL West dove i Seattle Mariners col 53.2% sono al comando; l’attacco non convince (26° in runs, 25° in BA e 21° in OPS) ma i pitcher sono 10° in ERA, ma addirittura 1° in WHIP (ultimi però in strikeout per una squadra ancora difficile da leggere). I Texas Rangers però rimangono molto vicini e si sono ripresi anche gli Houston Astros che dopo un avvio da incubo stanno tornando con 7 vittorie nelle ultime 8 partite con l’attacco migliore in BA e 4° in OPS (ma 11° in runs segnate). Il vero problema di Houston al momento sono i lanciatori che stanno rendendo meno del previsto: 26° in ERA, 28° in WHIP ma anche 1° in strikeout al contrario di Seattle. Si sono tornati ad inchiodare gli Oakland Athletics con 8 sconfitte di fila in cui l’attacco è stato un disastro, ma all’ultimo posto qui rimangono gli LA Angels.

Pronostici MLB Week 9: Betting trends

La miglior squadra nelle scommesse è quella dei NY Yankees con i Bronx Bombers che salgono a +12.36 unità, seguiti da Cleveland e Philadelphia. Da notare il calo dei Washington Nationals dal 1° al 7° posto in una sola settimana. Gli Yankees sono i migliori anche in trasferta mentre in casa il miglior rendimento è quello dei Kansas City Royals (+7.27 unità al Kaufmann Stadium). La peggior squadra nelle scommesse è sempre quella dei Miami Marlins (-14.74) che nel betting fa peggio anche dei Chicago White Sox (-12.11).

Trevor Williams con Washington rimane il miglior pitcher nelle scommesse, sale al 2° posto Tanner Bibee e Ranger Suarez rimane ancora imbattibile con Philadelphia (9-0). Entra in top-5 anche Clarke Schmidt degli Yankees.

Al contrario i peggiori rimangono Andrew Heaney (-7.26u) e Trevor Rogers (-6.56u) entrambi con record di 1-8.

Logan Allen è l’unico con 8 Over stagionali, ma la percentuale più alta di Over rimane quando c’è Ryan Feltner al via per Colorado (O/U 7-1, 87.5%). Tra i pitcher da Under lunga lista di lanciatori O/U 2-7: Stroman, Ragans, Gilbert, Berrios, Kikuchi, Gray e Shota Imanaga di cui abbiamo parlato anche la settimana scorsa, e che continua a vincere e convincere, migliore della lega con 0.84 ERA (Rangers Suarez è 2° con 1.37 ERA, poi ci sono Javier Assad 1.49 ERA, Seth Lugo 1.79 ERA e Tarik Skubal 1.80 ERA a completare la top-5). Finora è una stagione pessima per Aaron Civale, peggior pitcher con 5.92 ERA (seguono Soroka 5.85 ERA, Mikolas 5.77 ERA, Feltner 5.69 ERA e Corbin 5.59 ERA).

Scommesse e consigli MLB (20-26 maggio)

Stiamo entrando nel vivo della stagione di Baseball MLB, per quanto riguarda le scommesse, e lo vediamo dalle ultime giocate su cui abbiamo messo soldi negli ultimi giorni, e che abbiamo consigliato con gli studi quotidiani che trovate in esclusiva nel nostro canale Telegram BETTING MANIAC (e una piccola parte la trovate anche qui in aggiornamento su questo articolo).

Pick a bilancio:

Mets-Phillies: PHILLIES OVER 3.5 TT @1.86✅

White Sox-Nationals: WILLIAMS UNDER 2.5 ER @1.76✅

Braves-Cubs: MORTON UNDER 6.5 STRIKEOUT @1.76✅

Phillies-Mets: QUINTANA UNDER 16.5 OUT @1.76✅

Pick secondarie:

LAA-STL: DETMERS UNDER 17.5 OUT @2.20✅

BOS-TB: 1 @1.86✅

BOS-TB: BRADLEY OVER 5.5 K @1.80✅

PHI-NYM: SUAREZ UNDER 5.5 VALIDE @1.86✅

BOS-TB: CRISWELL OVER 3.5 K @1.68❌

PHI-NYM: 1 @1.66❌

LAD-CIN: 1 -1.5 @1.65❌

TOR-TB: BASSITT OVER 1.5 BB @1.66✅

ATL-SD: FRIED UNDER 5.5 VALIDE @1.74❌

CHC-PIT: 1 @2.00❌

CHC-PIT: SKENES OVER 1.5 ER @2.10❌

STL-BOS: CRAWFORD UNDER 2.5 ER @1.80✅

ATL-SD: ELDER UNDER 17.5 OUT @1.76✅

LUNEDI 20 MAGGIO

Apriamo la settimana con una serie di statistiche utili, su varie partite e diversi aspetti del betting. Per esempio in NY Yankees-Seattle Mariners si sfidano Marcus Stroman (3-2, 3.33 ERA) e Logan Gilbert (3-2, 3.07) che come abbiamo visto prima sono entrambi tra i migliori pitcher (O/U 2-7) e oggi la linea è bassa a 7.5 total runs allo Yankee Stadium. Stroman è 3.75 ERA in carriera contro Seattle, e l’attacco dei Mariners non fa paura. Fa più paura quello di NYY e inoltre Gilbert è 7.97 ERA in carriera contro i Bronx Bombers.

In Atlanta Braves-San Diego Padres (gara 2 del double header nella notte) c’è un altra prova da monitorare per Chris Sale (6-1, 2.54 ERA) che sembra davvero tornato. Negli ultimi 3 start Sale ha concesso 1ER con 28 strikeout (!) e in 2 start in carriera contro San Diego è 2-0, 1.69 ERA. Abbiamo però visto che l’attacco dei Padres ultimamente sembra ben ispirato. Sale oggi ha una linea personale di 5.5 strikeout che sembrano alla sua portata viste le ultime uscite (9-10-9) e visto che ha sempre fatto Over in 8 prestazioni stagionali (7.63K di media). Oggi ha una stima di 6.3 strikeout.

Chiudiamo con Kansas City Royals-Detroit Tigers. Abbiamo detto che KC ha il miglior rendimento interno nelle scommesse (record di 18-8 al Kaufmann Stadium). Al via per i Royals c’è Michael Wacha (3-4, 4.71 ERA) che nelle ultime 2 uscite ha migliorato il proprio rendimento; il veterano è 1-1, 3.43 ERA in carriera contro Detroit che risponde con Reese Olson (0-4, 2.09 ERA) che ha la 7° ERA più bassa tra tutti i pitcher, ma in 8 start i Tigers lo hanno supportato con solo 17 runs in attacco. Olson è il primo pitcher ad aprire la stagione con un record di 0-4 in 8 start con un ERA sotto a 2.25, oltre ad essere 0-1, 2.41 ERA in 3 partite in carriera contro KC. Quote alla pari, preferiamo i padroni di casa.

MARTEDI 21 MAGGIO

MERCOLEDI 22 MAGGIO

GIOVEDI 23 MAGGIO

VENERDI 24 MAGGIO

SABATO 25 MAGGIO

DOMENICA 26 MAGGIO

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Gli LA Dodgers rimangono favoriti nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024, ma si avvicinano i NY Yankees che fanno un balzo dal 4° al 2° posto, tagliando la quota da 7 a @5.75 nell’ultima settimana, e scavalcando così Atlanta Braves e Philadelphia Phillies ma anche i Baltimore Orioles. Riemergono anche in quota gli Houston Astros che passano da 19 @14 volte la posta, davanti ai Texas Rangers @15.

A seguire vediamo anche le quote antepost sulle varie division e sui principali premi individuali di stagione. Continua a rimanere quotato in Altri Shota Imanaga come Cy Young in NL, dove però al comando c’è un Zach Wheeler che sta lanciando davvero bene con i Phillies. Ci si potrebbe iniziare a muovere su IMANAGA @11 sfruttando la quota altri, ma prendendo anche il favorito WHEELER @4.50.

