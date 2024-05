Pronostici MLB Week 10. Questo articolo è in AGGIORNAMENTO con le migliori statistiche e con i consigli per le scommesse sulla Major League Baseball alla 10° settimana di regular season. Vediamo anche gli aggiornamenti di betting trends, le migliori e le peggiori squadre e le quote antepost per le World Series 2024.

Pronostici MLB Week 10: spettacolo e testa a testa a sorpresa in AL West

Apriamo dalla National League, e in particolare dalla NL East con i Philadelphia Phillies che con un 70.4% di win hanno il miglior rendimento dell’intera MLB (miglior rendimento interno con 22-8). Nel weekend però Harper e compagni (miglior attacco in runs segnate, 2° in media battuta e 3° in OPS) hanno perso 2 partite su 3 a Coors Field, in Colorado. Dietro provano a ricucire gli Atlanta Braves con 4 vittorie nelle ultime 6.

In NL Central il testa a testa tra Milwaukee Brewers e Chicago Cubs sembra essere interrotto dai terzi incomodi, i St.Louis Cardinals reduci da 5 vittorie di fila (7-1 nelle ultime 8). Qui la squadra più in affanno è quella dei Cubs che arrivano da 4 sconfitte di fila (2-7 nelle ultime 9).

In NL West gli LA Dodgers hanno pesantemente frenato con 5 sconfitte di fila, compreso lo sweep di 3 ko rimediati a Cincinnati in cui il super attacco di LAD ha segnato in tutto solo 8 runs. Una lineup che ha faticato ultimamente, ed è calata al 5° posto come runs, 6° in BA ma ancora 2° in OPS. La rotazione, seppure con ancora delle assenze, rimane 8° in ERA e 2° in WHIP. Dietro salgono a sorpresa i San Francisco Giants che salgono al 2° posto con un attacco in ripresa. Scavalcati i San Diego Padres che hanno un buon record di 17-10 in trasferta ma pagano un inaccettabile 11-18 in casa a Petco Park. In calo anche gli Arizona Diamondbacks che sembrano non avere lo smalto dello scorso anno, non tanto in attacco (9° in runs) ma con i pitcher (20° sia in ERA che in WHIP).

In American League i Cleveland Guardians con 69.7% di win sono i migliori, e comandano la AL West dopo le ultime 9 partite. La lineup di Cleveland sta sorprendendo al 2° posto come runs segnate di media (quasi 5 a sera) e rimane una di quelle che concede meno strikeout. L’attacco è stato il punto debole dei Guardians negli ultimi anni, ma se il reparto offensivo dovesse finalmente crescere a livello dei pitcher (4° in ERA, 7° in WHIP e 6° in strikeout) allora attenzione a Cleveland che al momento si tiene dietro un altra squadra che sta sorprendendo, i Kansas City Royals, forti di un rendimento interno da 21-8. Domenica i Royals hanno perso a Tampa, interrompendo una bella striscia di 8 vittorie. Con i Minnesota Twins che vivono di alti e bassi e i Detroit Tigers che qualche sprazzo di qualità ce l’ha sia in attacco (14-11 nell’ultima contro i Blue Jays) che in difesa (Skubal rimane il candidato principale al Cy Young). Questa division si sta rivelando una delle più interessanti, un pò a sorpresa a dire il vero, tranne i Chicago White Sox tagliati fuori e col peggior record della Major League (27.8%).

In AL East i NY Yankees mantengono il primo posto grazie alla miglior rotazione in ERA (2.77) e anche uno dei migliori attacchi (7° in runs ma 3° in BA, 1° in OPS e 1° anche in Homeruns). Dietro tengono il passo i Baltimore Orioles (4° attacco e 5° difesa) mentre come terza forza provano ad affermarsi i Boston Red Sox con i pitcher che stanno lavorando molto bene (2° in ERA e 5° in WHIP) ma i Tampa Bay Rays sono vicini, nonostante un potenziale ben inferiore sia in lineup che in rotazione (entrambe 23° nei ranking principali). Continuano a deludere i Toronto Blue Jays con solo 3 vittorie nelle ultime 9, 25° attacco e 24° rotazione.

Infine la AL West con i Seattle Mariners che mantengono un vantaggio di 3 partite sui Texas Rangers. La forza di Seattle rimane la rotazione: 9° in ERA e 1° in WHIP (ma 30° in strikeout), ma se non migliorano i numeri di attacco (28° in runs, 27° in BA e 24° in OPS) da qui a fine stagione sarà dura mantenere il primato per i Mariners, con i Rangers che sembrano avere più potenziale su entrambi i reparti, e gli Houston Astros che stanno provando a rientrare.

Pronostici MLB Week 10: Betting trends

I Cleveland Guardians si prendono anche il primato di miglior squadra come rendimento nelle scommesse grazie a +16.55 unità di profitto, staccando anche i NY Yankees (+12.66) e poi sale anche l’altra sorpresa di AL West, Kansas City (+19.85) che si lascia alle spalle anche Philadelphia. KC in particolare è la migliore in casa (+10.16). I Bronx Bombers sono invece i migliori in trasferta (+9.08).

Viceversa la peggior squadra nelle scommesse è quella dei Chicago White Sox (-15.40 unità) mentre nell’ultima settimana i Miami Marlins (-11.49) guadagnano quasi 3 unità lasciando l’ultimo posto e avvicinando gli Houston Astros (-10.50) che rimangono negativi nel betting, come Toronto (-7.78) e NY Mets (-6.69), due franchigie da cui ci si aspettava molto di più in questa stagione. Male anche gli LA Angels che sono i peggiori in assoluto in casa (.11,60) mentre i White Sox si confermano i peggiori anche in trasferta (-10.82).

Vediamo anche i singoli pitcher, il migliore è sempre Trevor Williams che con Washington ha vinto anche questa settimana. Tanner Bibee lo segue e ha un record di 10-1, come quello di Ranger Suarez che domenica ha perso la prima stagionale. Sale Kyle Harrison dei Giants che troviamo al 4° posto, dietro ad Alec Marsh. I peggiori sono sempre Andrew Heaney (-8.26) e Trevor Rogers (-7.56) con un record di 1-9 mentre Justin Steele rimane a caccia della prima vittoria stagionale con i Cubs (0-5, -5.00).

Logan Allen dei Guardians sempre migliore negli Over (O/U 9-2) seguito da Ryan Feltner che è O/U 8-1 con Colorado. Completano questo podio Kevin Gausman e Tarik Skubal entrambi con O/U 8-2. Da segnalare Adrian Houser che ha sempre segnato Over in questa stagione con NYM (O/U 7-0). Per gli Under dirigersi verso Charlie Morton (O/U 2-6) ma ci sono anche una serie di giocatori da O/U 2-7: Luis Castillo, Andrew Abbott, Reynaldo Lopez e Shota Imanaga.

Scommesse e consigli MLB (27 maggio – 2 giugno)

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Flessione di risultati degli LA Dodgers che si riflette anche nelle quote antepost per le World Series 2024 dove LAD rimane favorita, ma vede la quota alzarsi, e i Philadelphia Phillies avvicinarsi con un balzo con cui si mettono alle spalle anche Yankees e Braves, poi ci sono gli Orioles come ultima squadra in singola cifra. Nell’ultima settimana cala da 21 a @14 la quota antepost di Cleveland. Vediamo anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria delle Division.

Nelle quote antepost sui premi individuali apriamo con Chris Sale. Ne abbiamo già parlato le scorse settimane, il pitcher veterano di Atlanta è tornato davvero, e ora più che mai va tenuto in considerazione per il Cy Young. Al momento i due pitcher che ci piacciono maggiormente (entrambi NL) sono dati in Altro @11: Imanaga e Sale. In AL non abbiamo ancora sciolto i dubbi.

