Pronostici MLB Week 13. Come ogni lunedì ecco la rubrica con tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sulla Major League Baseball. Arrivano anche le prime segnalazioni dal Metodo F5, il nostro esclusivo sistema statistico che ci segnala le migliori linee per le scommesse sui primi 5 inning. Per quanto riguarda il gioco, i Chicago Cubs sono in crollo.

Pronostici MLB Week 13: crollano i Chicago Cubs

In American League continuano a comandare i NY Yankees con un record del 67.6% win che gli permette di mantenere il comando della AL East, nonostante le 2 sconfitte su 3 nella serie a Fenway Park contro i rivali di Boston. La rotazione di NYY rimane la migliore in ERA (3.02) e l’attacco è 2° in runs (5.05), OPS e homeruns. Tengono comunque il passo i Baltimore Orioles usciti vincenti nel weekend da 2 confronti con i Phillies in cui l’attacco di Baltimore ha ribadito di essere i migliore in runs segnate (5.13), e la rotazione mantiene il 2° miglior dato come ERA (3.07) e anche il 3° in WHIP (1.13).

In AL Central allungano i Cleveland Guardians anche se di recente hanno perso 3 partite su 4. Il vantaggio è però di +5.0 partite sui Kansas City Royals che non ne hanno per niente approfittato (2-6 nelle ultime 8), anzi si vedono recuperati e tallonati dai Minnesota Twins reduci da 5 vittorie consecutive (7-1 nelle ultime 8) e in uno dei momenti buoni di una stagione da alti e bassi frenquenti. Qui i Chicago White Sox, con un 26% di vittorie, sono sempre i peggiori dell’intera Major League Baseball, con 2-6 nelle ultime 8, peggior attacco (3.14 runs segnate di media) e 2° peggior rotazione (4.92 ERA).

In AL West vantaggio ancora maggiore per i Seattle Mariners a +8.5 partite sui Texas Rangers dopo lo sweep interno con 3 vittorie proprio nello scontro diretto con la franchigia texana che si vede recuperata anche dagli Houston Astros che provano a reagire dopo un avvio stagionale da incubo. Male gli LA Angels, ma soprattutto gli Oakland Athletics che hanno perso le ultime 9 partite.

Passiamo in National League. Dalla NL East i Philadelphia Phillies sono sempre i migliori con un 66.2% di win rate, e +8.0 partite di vantaggio sugli Atlanta Braves, un buon margine anche se Atlanta sta dando segnali di ripresa in attacco, mentre i Phillies sono 2-5 nelle ultime 7 partite, ma hanno sia il 3° miglior attacco per runs segnate (5.00) e la 3° rotazione di lanciatori come ERA (3.17).

Un vantaggio di +8.0 partite lo mantengono anche gli LA Dodgers in testa alla NL West sui San Diego Padres che arrivano dallo sweep perdente a NYM, 3 brutte sconfitte per la squadra di SD che non riesce a dare continuità ai propri risultati. Ne approfittano gli Arizona Diamondbacks, positivi con un 5-2 nelle ultime partite, grazie ad un attacco che rimane il reparto trainante (6° in runs segnate, ma i lanciatori stanno facendo male, 26° in ERA e 27° in WHIP).

Chiudiamo in NL Central dove i Milwaukee Brewers rimangono al comando con un ottimo attacco: 7° in runs ed OPS e 4° in media battuta, ma anche i lanciatori in rotazione stanno facendo bene. Dietro non c’è ancora una vera e propria antagonista, con le squadre che continuano ad alternarsi al 2° posto; 4 team raccolti in 2 sole partite dopo il crollo dei Chicago Cubs scesi all’ultimo posto per colpa di un attacco davvero deficitario. I Cincinnati Reds stanno facendo leggermente meglio, ma non riescono a spiccare il volo, come i Pittsburgh Pirates che però si godono Paul Skenes e anche l’attacco ha dato qualche segnale di vita. In questo scenario sono i St.Louis Cardinals a salire al 6° posto grazie a 6 vittorie nelle ultime 9 ma l’attacco lascia ancora tanti dubbi (27° in runs segnate, 21° in OPS e 19° in media battuta). Al momento Milwaukee sembra dormire sogni tranquilli in questa division. Se dovessimo segnalare la 2° al momento diremmo o Pirates o Reds, vediamo i Cardinals calare nel lungo periodo.

Pronostici MLB Week 13: Betting Trends

Vediamo subito la top-10 e la flop-10 delle squadre come rendimento nelle scommesse. I NY Yankees si confermano i migliori con +16.63 unità di profitto mentre i Chicago White Sox si confermano nettamente i peggiori anche qui (-26.12 unità).

Qui vediamo invece le statistiche più interessanti sui pitcher, con Trevor Williams dei Washington Nationals che rimane il migliore in termini di unità vinte (+11.61) anche se Ranger Suarez rimane quello che ha portato i suoi Phillies al miglior record (13-1). Ryan Feltner di Colorado è ancora il miglior pitcher da Over.

Chiudiamo con i numeri sui leader d’attacco. Sono sempre Bobby Witt Jr ed Aaron Judge a fare la differenza nelle quattro statistiche principali.

Pronostici MLB Week 13: Metodo MGS F5

Arrivano le prime segnalazioni sul metodo MSG F5. Le segnalazioni riguardano tre partite, tra parentesi il delta, ovvero la discrepanza tra la linea proposta per Over-Under nei primi 5 inning, e quello che ci dicono i numeri statistici. Esempio: il -1.45 di delta nella partita di Philadelphia significa che a livello statistico ci aspettiamo 3.55 runs nei primi 5 inning, ovvero uno “scarto” di -1.45 runs rispetto alla linea proposta a 5.0. Avremo quindi un vantaggio statistico nel giocare su Under 5.0 Primi 5 Inning.

Il delta deriva da una serie di parametri statistici che vengono combinati tra loro segnalandoci così gli “errori” di linea dei bookmakers. Prendiamo in analisi solo le partite con delta superiori a 1.00. All’aspetto statistico va poi affiancato un aspetto analitico che si trovate in esclusiva nel canale VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC con i contenuti completi, le analisi e le eventuali giocate a bilancio con stake.

Philadelphia Phillies-San Diego Padres

TIPS: UNDER 5.0 PRIMI 5 INNING @1.83

Delta: -1.45

Atlanta Braves-Detroit Tigers

TIPS: OVER 4.0 PRIMI 5 INNING @1.86

Delta: +1.18

Chicago Cubs-San Francisco Giants

TIPS: UNDER 5.5 PRIMI 5 INNING @1.86

Delta: -1.69

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Gli aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024 e anche per i premi individuali più importanti. Tra le lavagne più interessanti segnaliamo quella del Rookie of The Year della National League, con l’entusiasmante testa a testa tra Shota Imanaga che si mette alle spalle il fenomeno Paul Skenes in un testa a testa davvero avvincente.

