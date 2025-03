Arriva la primavera, e con essa torna anche la Major League Baseball. Come sempre siamo pronti ad offrirvi un anteprima su tutto quello che c’è da sapere per orientarsi lungo la stagione MLB con le scommesse. Anteprima MLB 2025.

Anteprima MLB 2025: Dodgers favoritissimi per il bis

La stagione 2025 di Baseball MLB inizierà al suo pieno dal 27 marzo, ma in realtà abbiamo già assistito all’opening night e alle prime sfide in Giappone tra i campioni in carica, gli LA Dodgers e i Chicago Cubs.

Proprio LAD è la squadra da battere anche quest’anno. Sembrano d’accordo sia i bookmakers con le quote, che gli scommettitori che stanno puntando in massa su Shoehi Ottani e compagni. Secondo i dati rilanciati da BetMGM il 17.8% delle giocate e ben l 39% dei soldi sono sui Dodgers, con i NY Mets come primi avversari.

Highest ticket percentage:

• Dodgers 17.8%

• Mets 8.7%

• Phillies 8.1%

Highest handle percentage:

• Dodgers 39%

• Mets 9.1%

• Yankees 8%

Anche le quote parlano chiaro, i Dodgers staccano nettamente tutti e lo vediamo moto bene in questa rappresentazione grafica che ci dice anche le variazioni delle odds americane per la vittoria delle World Series negli ultimi mesi.

Numeri, albo d’oro e statistiche MLB

La squadra più titolata nella storia del Baseball sono i NY Yankees con 27 anelli e ben 41 partecipazioni alla finale, anche se i Bronx Bombers non riescono a vincere dal 2009. Seguono i St.Louis Cardinals con 11 titoli, l’ultimo del 2011, mentre è ancora più lunga l’astinenza degli Oakland Athletics, franchigia che ha vinto 9 volte le World Series nella sua storia, ma che non trionfa dal 1989. A 9 titoli anche i Boston Red Sox che però hanno trionfato abbastanza di recente (2018).

SQUADRE PIU VINCENTI MLB

1- NY Yankees (27)

2- St.Louis Cardinals (11)

3- Oakland Athletics (9)

3- Boston Red Sox (9)

5- San Francisco Giants (8)

5- LA Dodgers (8)

7- Cincinnati Reds (5)

7- Pittsburgh Pirates (5)

9- Detroit Tigers (4)

9- Atlanta Braves (4)

11- Chicago Cubs (3)

11- Baltimore Orioles (3)

11- Minnesota Twins (3)

11- Chicago White Sox (3)

I campioni in carica sono gli LA Dodgers che lo scorso anno sono riusciti a superare i NY Yankees nella più classica delle sfide tra le due franchigie più famose al mondo. Se i Dodgers erano i favoriti al via nel 2024 (come lo sono nel 2025), l’anno prima era stata una finale sorprendente, vinta dai Texas Rangers (che si giocavano @50 volte la posta nel pre-season) sugli Arizona Diamondbacks. Vediamo i vincitori delle ultime 10 World Series, con al quota pre-season di quella stagione e tra parentesi la squadra battuta in trasferta)

ALBO D’ORO ULTIME WORLD SERIES MLB

2024- LA Dodgers @4.20 (NYY)

2023- Texas Rangers @50 (ARI)

2022- Houston Astros @9 (PHI)

2021- Atlanta Braves @11 (HOU)

2020- LA Dodgers @7 (TB)

2019- Washington Nationals @19 (HOU)

2018- Boston Red Sox @13 (LAD)

2017- Houston Astros @17 (LAD)

2016- Chicago Cubs @11 (CLE)

2015- Kansas City Royals @16 (NYM)

Date chiave Regular Season MLB 2025

Vediamo le date chiave da segnarvi in rosso sul calendario per questa stagione 2025 di Major League Baseball.

18-19 Marzo: Tokyo Series

Dodgers e Cubs iniziano la stagione con una serie di 2 partite in Giappone, a Tokyo, già valide per la regular season che tornerà nuovamente in pausa per qualche giorno.

27 Marzo: Opening Day

L’Opening Day ufficiale, con tutte le squadre in campo (in verità 28 su 30 con 14 match in programma), è infatti fissato per il 27 marzo. Solo Rays e Rockies non giocheranno in questa giornata, che ha molti punti di interesse, come il primo Opening Day al via per Paul Skenes, giovane stella tra i pitchers dei Pirates, ma ci sono anche tanti volti noti con nuove casacche: Juan Soto all’esordio con i Mets (sul campo degli Astros), Corbin Burnes passato ai D-backs (che sfidano i Cubs), Garrett Crochet ora in forza ai Red Sox (impegnati in Texas contro i Rangers) e Willy Adames ai Giants (in campo a Cincinnati contro i Reds).

16-18 Maggio: Rivalry Weekend

Il fine settimana delle rivalità di MLB, che mette di fronte le squadre che storicamente sono acerrime nemiche. Su tutte Mets-Yankees, con Soto che ritorna nel Bronx da avversario, ma anche il derby californiano tra Angels-Dodgers, e quello di Chicago con White Sox-Cubs.

15 Luglio: All Star Game Atlanta

Lo scorso anno l’All Star Game si è giocato in Texas, quest’anno si andrà ad Atlanta, a Truist Park, per la 95° edizione del ASG di Baseball MLB.

17 Agosto: MLB Little League Classic

Il 17 agosto Seattle Mariners e NY Mets si sfideranno a Williamsport in Pennsylvania per il MLB Little League Classic.

28 settembre: Ultimo giorno di regular season

La stagione regolare si concluderà il 28 settembre dopo che tutte le squadre avranno giocato le loro 162 partite stagionali. Spiccano i finali di stagione tra avversarie divisionali come Orioles-Yankees in AL East, Cardinals-Cubs in NL Central e D-backs-Padres in NL West.

Cy Young: chi saranno i migliori lanciatori?

Con ancora l’amaro in bocca per la truffa dello scorso anno sulla giocata di Chris Sale Cy Young che non ci è stata pagata in Altro, andiamo a vedere chi sono i pitcher favoriti per il titolo di miglior lanciatore di American e National League quest’anno.

Per AL Cy Young torna ad essere favorito Tarik Skubal @4.80 che ha vinto questo titolo nel 2024 alla guida dei Tigers, ma attenzione a Garrett Crochet @5.50 che è passato a Boston e potrebbe fare molto bene dopo quanto visto con i White Sox. Più staccati in doppia cifra abbiamo Cole Rangans @11 dei Royals, Jacob deGrom @15 dei Rangers, stessa quota di Logan Gilbert dei Mariners, che @15 volte la posta ci interessa abbastanza. @18 volte la posta troviamo poi Framber Valdez degli Astros e Pablo Lopez dei Twins.

In NL Cy Young abbiamo detto della vittoria di Chris Sale lo scorso anno, e il pitcher veterano dei Braves è tra i contender per questo titolo anche nel 2025, in quota @9, dietro solo a Zach Wheeler @8.50 e soprattutto a Paul Skenes @4 che stacca tutti. Il fenomeno dei Pirates lo scorso anno si è preso il Rookie of the year, mandandoci in cassa, e quest’anno punta al premio più ambito per un lanciatore.

Gli scommettitori americani però puntano maggiormente su Zach Wheeler, che arriva da una grande stagione dove è stato l’unico e principale avversario di Sale per il Cy Young. Vediamo infatti anche qui i numeri di puntate negli States, sull’importante BetMGM che fa un pò il punto del mercato di Baseball.

AL Cy Young

Highest Ticket%

Garrett Crochet, Red Sox – 10.9%

Cole Ragans, Royals – 7.4%

Tarik Skubal, Tigers – 7.2%

Highest Handle%

Garrett Crochet, Red Sox – 18.8%

Tarik Skubal, Tigers – 11.2%

Gerrit Cole, Yankees – 6.6%

NL Cy Young

Highest Ticket%

Zack Wheeler, Phillies – 10.6%

Paul Skenes, Pirates – 9.7%

Shohei Ohtani, Dodgers – 9.2%

Highest Handle%

Zack Wheeler, Phillies – 11.8%

Paul Skenes, Pirates – 9.2%

Roki Sasaki, Dodgers – 7.7%

MVP: le quote sui migliori giocatori

Se parliamo di MVP di regular season in MLB ecco che escono i grandi bomber, come Aaron Judge che guida le lavagne del AL MVP @4.10 per il bis ma occhio a Bobby Witt Jr @5.50 per i Royals, a Jordan Alvarez @7 per gli Astros (la quota che al momento ci stuzzica maggiormente è proprio questa) e anche Gunnar Henderson @8.50, ex rookie dell’anno con Baltimore nel 2023, che cerca la consacrazione anche con MVP. Più staccati in doppia cifra Jose Ramirez dei Guardians, Corey Seager dei Rangers, Mike Trout degli Angels e Vladimir Guerrero Jr, tutti tra @16 e @18 volte la posta.

In AL l’MVP in carica, Shohei Ohtani, è super favorito per il bis nel 2025 con una quota @2.70 che non è altissima, ma secondo noi rimane di valore ed è da giocare subito. Proverà ad impensierirlo Juan Soto @6.50 con i Mets, poi da San Diego c’è sempre Fernando Tatis Jr @9. Staccato in doppia cifra @13 Mookie Betts che non regge il passo del compagno di squadra Ottani, poi abbiamo la stella dei Phillies, Bryce Harper @15 e un poker di giocatori @16: Kyle Tucker, Elly De La Cruz, Francisco Lindor e Ronald Acuna Jr.

Anche qui andiamo a vedere i numeri rilasciati da BetMGM come riferimento sul mercato americano per le scommesse su questa lavagna degli MVP.

American League MVP

Highest Ticket%

Bobby Witt Jr., Royals – 22.7%

Julio Rodriguez, Mariners – 10.4%

Mike Trout, Angels – 8.9%

Highest Handle%

Bobby Witt Jr., Royals – 24.9%

Julio Rodriguez, Mariners – 15.1%

Aaron Judge, Yankees – 8.3%

National League MVP

Highest Ticket%

Elly De La Cruz, Reds – 23.8%

Shohei Ohtani, Dodgers – 15.1%

Ronald Acuna Jr., Braves – 8.7%

Highest Handle%

Shohei Ohtani, Dodgers – 33%

Elly De La Cruz, Reds – 19.3%

Paul Skenes, Pirates – 7.8%

Quote Antepost: tutte le quote sulla Major League Baseball 2025

Vediamo le lavagne delle quote antepost di Bet365 per la vittoria finale delle World Series 2025 di Baseball Americano MLB. Come già accennato i Dodgers staccano nettamente tutti. Nei prossimi giorni usciremo con un articolo di analisi ulteriori e con le nostre scommesse antepost stagionali.

