Mancano poche ore all’inizio ufficiale della regular season di Baseball Americano MLB, dopo le prime partite giocate la settimana scorsa in Giappone tra Dodgers e Cubs. Abbiamo già visto l’anteprima della stagione di Major League Baseball, ma qui entriamo nel dettaglio con i Pronostici Antepost MLB 2025.

Pronostici Antepost MLB 2025: le nostre scommesse stagionali

Prima di iniziare, se non l’hai ancora letto, recupera l’articolo di anteprima sulla stagione 2025 di Baseball Americano MLB con tutto quello che c’è da sapere, mentre in questo articolo entriamo ufficialmente in azione con le prime giocate antepost sulla Major League Baseball 2025.

Questa è solo una selezione delle giocate stagionali che come sempre trovate al completo nel nostro canale Telegram VIP di Betting Maniac (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

Pronostici Antepost MLB: le nostre giocate sulle squadre

Apriamo le scommesse antepost sui team con una squadra che lo scorso anno ci ha un pò deluso, i SEATTLE MARINERS, ma vogliamo dargli ancora una volta fiducia. Parliamo comunque di una squadra che ha tenuto una media di 88.3 vittorie in regular season nelle ultime 4 stagioni, e ha cementificio un buon gruppo, che ha in un ottima rotazione il suo punto di forza con i vari Logan Gilbert, Luis Castillo e George Kirby, inoltre non dimentichiamo che il T-Mobile Park è uno degli stadi più “amici” dei pitcher per le sue caratteristiche. Il grande problema di Seattle è stato l’attacco, e non è bastata nemmeno la firma di Randy Arozarena nella trade deadline dello scorso anno per dare una scossa. Forse la stella Julio Rodriguez è un pò sopravalutata, visto che ha performato decisamente al di sotto di quello che ci si aspettava dopo uno splendido 2023, ma affidiamoci ancora all’ottima rotazione (e attenzione proprio a Logan Gilbert AL Cy Young @11.00 di quota), sperando che l’attacco possa fare il suo, e magari essere ulteriormente rinforzato durante l’anno (Vladimir???).

Passiamo in National League e qui prendiamo in analisi i CHICAGO CUBS che quest’anno potrebbero vincere la division di NL Central, e infatti aprono favoriti @1.90 sui Brewers @3.50, ma è interessante anche la linea delle vittorie di regular season, anche qui per un Over. Le sconfitte in Giappone contro LAD non ci preoccupano, anzi le sfruttiamo visto che hanno già fatto scendere la linea da 90.5 (le nostre stime danno i Cubs ancora a 90.8 ad oggi). I Cubs si sono rinforzati con l’arrivo della superstar Kyle Tucker e non solo. Si è lavorato anche per migliorare il bullpen di Chicago con la firma di Ryan Pressly, 36enne che porta solidità ed esperienza nel ruolo di closer. Proprio il bullpen è stato molto limitante nel 2024, con i rilievi dei Cubs protagonisti di 35 sconfitte (il 4° dato peggiore della MLB), quindi migliorare in questo aspetto era fondamentale a Chicago. Secondo noi i Cubs hanno fatto un buon lavoro, dividiamo la puntata tra Over vittorie in regular season e la vittoria della NL Central in questo caso, e approfittiamo del calo esagerato ed ingiustificato della linea di Win in regular season che era ben piazzata in origine.

🔸SEATTLE MARINERS OVER 84.5 WIN REGULAR SEASON @1.76

🔸CHICAGO CUBS OVER 86.5 WIN REGULAR SEASON @1.95

🔸CHICAGO CUBS WIN NL CENTRAL @1.90

Free Pick Baseball MLB: le scommesse sui singoli giocatori

Tra i giocatori apriamo con la super star SHOHEI OHTANI su cui diamo un paio di idee. La giocata principale e più solida è quella di MVP NATIONAL LEAGUE @2.50, dove parte nettamente davanti a tutti, con Juan Soto primo avversario ma secondo noi la stella giapponese dei Dodgers potrà vincere questo titolo per la seconda volta consecutiva.

Nel 2024 Ohtani non ha lanciato, mentre per il 2025 è previsto di vederlo da maggio anche nella rotazione da 6 giocatori di LAD, questo per assurdo potrebbe un pò darci fastidio con MVP, ma l’aspetto offensivo di Shohei rimane determinante, con numeri impressionanti dopo essere stato tra i migliori di NL in praticamente tutte le statistiche principali (runs, home runs, RBI, OBP, OPS, Basi totali, WAR), per questo se volete mettere un cippino anche su MAGGIOR NUMERO PUNTI @8.50 non è una follia, anche se in questo caso è stretto a sandwich tra Aaron Judge, leggermente favorito @8, e ancora Soto appena dietro @9. La giocata principale rimane quella sul MVP.

Vogliamo parlare di un altro giovane fenomeno della Major League Baseball, che lo scorso anno ci ha mandato in cassa con la facile previsione del Rookie of the Year (comunque ben pagata in quota @2.30), PAUL SKENES, che lo scorso anno si è subito dimostrato all’altezza nella rotazione dei Pittsburgh Pirates, e ha chiuso con 170 strikeout in appena 133 inning, per una straordinaria media di 11.3 K/9 (33.1%K). Come confermato anche dal general manager Ben Cheringto, in offseason Skenes ha lavorato molto per migliorare il proprio lancio, inserendo qualche variante. Secondo noi potrà superare la linea proposta per OVER 210.5 STRIKEOUT @1.90 che troviamo in salita da 209.5, ma ancora giocabile su Bet365 (su alcuni operatori americani è salita anche a 212.5, comunque ancora alla portata per Skenes che ha una stima di 215.8K in questa stagione).

🔸SHOHEI OHTANI NL MVP @2.75

🔸SHOHEI OHTANI MAGGIOR NUMERO PUNTI @8.50☕️

🔸PAUL SKENES OVER 210.5 STRIKEOUT @1.90

Quote Antepost, chi vincerà le World Series? Dodgers favoriti, Braves contender di valore

Le quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2025 di MLB parlano chiaro, i Dodgers sono ancora la squadra da battere con Shohei Ohtani al 100% e gli innesti di un altro giapponese, Roki Sasaki, oltre che di Blake Snell in rtotazione, e siamo d’accordo, ma non troviamo molto valore in una quota pre-season sotto @4 per le World Series

Teniamo sotto la lente d’ingrandimento anche Houston, ma in questo caso per un altro motivo, ovvero un calo dopo tanti anni al vertice. La division tra Seattle e Texas sarà tosta e ci aspettiamo un calo dagli Astros che hanno visto partire tanti ed importanti giocatori, non adeguatamente rimpiazzati, e che tagliamo fuori dalla corsa per il titolo in questo 2025 e in un certo senso sembrano farlo anche i bookmakers che mettono Houston in terza fascia @19 volte la posta (assieme ai Boston Red Sox che hanno rinforzato la rotazione con gli importanti arrivi di Garrett Crochet e Walker Buehler), da anni non partiva cosi indietro.

I principali rivali di LAD sono gli Atlanta Braves, ma lontanissimi in quota @10 volte la posta assieme ai NY Yankees, e appena dietro ci sono i NY Mets (con un Juan Soto in più al fianco di Pete Alonso tra i battitori), quest’anno entrambe le squadre della Grande Mela saranno da seguire con interesse. Da non escludere mai i Philadelphia Phillies @13, e poi ci sono i rampanti Baltimore Orioles @15, a cui però sembra mancare ancora qualcosa nel complesso per la vittoria finale delle World Series.

Tornando ad Atlanta, la squadra non si è mossa molto sul mercato di off-season, ma riparte da una solida base ed è tra le favorite (dietro solo a Boston) come possibile nuova meta per Vladimir Guerrero Jr che potrebbe lasciare Toronto, con un roster già di qualità che ritrova anche le stelle Spencer Strider sul monte di lancio e Ronald Acuna Jr in battuta, ben allenato, e con esperienza al top delle ultime stagioni. Proprio la quota in doppia cifra ci attira e al momento l’unica scelta che facciamo sulle World Series è con i buon vecchi Braves (stake basso).

🔸ATLANTA BRAVES WIN WORLD SERIES @10.00

Le altre quote antepost della Major League Baseball 2025

Vediamo una carrellata di tutte le altre quote antepost della stagione MLB 2025, dalle vittorie divisionali, ai piazzamenti playoffs fino alle vittorie in regular season per quanto riguarda i team, ma anche le principali quote MVP e Cy Young sui singoli giocatori per American e National League.

