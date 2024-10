La grande finale di Baseball Americano MLB del 2024 tra NY Yankees e LA Dodgers è durata meno del previsto. Ohtani e compagni hanno vinto in 5 gare, vincendo l’8° titolo della propria storia. Vediamo i risultati e anche come sono andate le scommesse antepost di Baseball Americano. Finale MLB 2024.

Finale MLB 2024: vittoria dei Dodgers sugli Yankees

I Los Angeles Dodgers sono i vincitori delle World Series 2024 di baseball MLB. LAD trionfa 4-1 nel derby d’America contro i New York Yankees, il primo dopo 43 anni, e chiude il discorso vincendo 7-6 in rimonta in gara 5 allo Yankee Stadium, nel Bronx.

Avanti 3-0 dopo le prime partite, i Bronx Bombers avevano conquistato gara 4 per tenere viva una flebile speranza, ma la scorsa notte sono stati i Dodgers a imporsi risalendo da 0-5 nel quinto inning e firmando i 2 punti decisivi nell’ottavo.

Il protagonista assoluto non è Shohei Ohtani, limitato anche da un problema alla spalla dopo una stagione irreale (54 fuoricampo e 130 punti battuti a casa), ma Freddie Freeman, eletto MVP delle World Series, che ha fatto 4 fuoricampo nelle prime 4 partite, e ha portato a casa due punti anche nella partita che è valsa il titolo.

Scommesse antepost: i risultati in attesa di Sale

Siamo in attesa dei Cy Young, in particolare quello di National League dove durante la stagione avevamo pizzicato la quota sbagliata su Altro @21 dove c’era anche il pitcher di Atlanta, Chris Sale che è il grande favorito, mentre dall’altra parte il titolo dovrebbe andare a Tarik Skubal di Detroit.

Sulle squadre 2-1 negli O/U vittorie in regular season, dove prendiamo gli Athletics e i Pirates, sbagliamo i Rays che si fermano a 80 win su linea 84.5. 2-1 anche nei piazzamenti a playoffs con il No sui Rangers @2.60 e soprattutto il regalo in quota @3.50 su Cleveland alla post-season. Qui sbagliamo solo Seattle che nella seconda parte di stagione ci ha deluso, nonostante il cambio in panchina e gli arrivi per migliorare l’attacco e portarlo a livello della rotazione dei lanciatori, tra le migliori di Major League Baseball.

MLB ANTEPOST 2024

Oakland Athletics OVER 56.5 WIN REGULAR SEASON @1.72 (1)✅

Tampa Bay Rays OVER 84.5 WIN REGULAR SEASON @1.90 (1)❌

Pittsburgh Pirates OVER 74,5 WIN REGULAR SEASON @1.71 (0.5)✅

…

Kansas City Royals: WIN AL CENTRAL @5.00 (0.1)❌

…

Texas Rangers PLAYOFFS NO @2.60 (0.25)✅

Cleveland Guardians PLAYOFFS SI @3.50 (0.1)✅

Seattle Mariners PLAYOFFS SI @1.74 (1)❌

Prossimo anno: Dodgers sempre favoriti

Andiamo subito a vedere le prime quote antepost per la MLB 2025. I book scommettono sempre sui Dodgers favoriti @5.00, e anche questa volta potrebbero essere i NY Yankees @6.50 i principali avversari. In terza posizione tornano gli Atlanta Braves che staccano Philadelphia Phillies e Baltimore Orioles.

Il prossimo anno partiranno più indietro, rispetto alle ultime stagioni, gli Houston Astros @13, alla pari con i NY Mets, poi ci sono i San Diego Padres @16.

