Pronostici MLB Week 14. Come ogni lunedì ecco la rubrica con tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sulla Major League Baseball. Continua il grande momento dei Cleveland Guardians che si confermano la miglior squadra nei rendimenti sulle scommesse, ma è anche la migliore di American League al momento.

Pronostici MLB Week 14: Cleveland al comando della American League

In questo momento i Cleveland Guardians hanno il miglior record di American League, e ovviamente comandano la AL Central con un buon vantaggio sui Minnesota Twins che hanno scavalcato i Kansas City Royals (che hanno vinto solo 3 delle ultime 14 partite) nella division. Cleveland ha un ottima rotazione (6° in ERA e WHIP) e anche un attacco che è 3° per runs segnate e anche per strikeout subiti, ma potrebbe andare a calare (15° in media battuta, anche se è salito al 10° posto in WHIP); va detto che questa previsione di calo la stiamo segnalando da un pò, ma la lineup dei Guardians non ci pensa proprio a calare, anzi, sta andando a migliorare. Da una parte Cleveland è la migliore, mentre i Chicago White Sox sono sempre i peggiori, non solo di AL, ma di tutta la Major League Baseball, con un record del 26.6% di vittorie.

In AL East continua il testa a testa tra NY Yankees e Baltimore Orioles. Al momento i Bronx Bombers sono avanti di poco (+1.5 partite) anche se le 7 sconfitte nelle ultime 10 (comprese 2 sconfitte su 3 in casa proprio contro gli Orioles) hanno limato il vantaggio su Baltimore che però nel weekend è incappata in una serie di 3 sconfitte a Houston. Henderson e compagni hanno comunque il miglior attacco con 5.23 runs segnate di media. Indietro tutti gli altri anche se i Boston Red Sox entrano nella nuova settimana con un 7-1 nelle ultime 8 partite e pure i Tampa Bay Rays sono 5-2 nelle ultime 7. Chi continua sempre a deludere sono i Toronto Blue Jays che hanno perso le ultime 6 partite (3-9 nelle ultime 12).

La AL West rimane nettamente quella più bassa come vittorie, con i Seattle Mariners al comando con un 56.3% di win, anche se si stanno risvegliando gli Houston Astros. Abbiamo detto dello sweep di 3 vittorie sugli Orioles che porta gli Astros a -6.0 dai Mariners che sono reduci dalle serie perdenti a Cleveland e Miami. I Texas Rangers scendono al 3° posto, ma sono reduci da 4 vittorie consecutive e hanno festeggiato con un successo il rientro importante di Max Scherzer.

Passiamo in National League dove i migliori sono sempre i Philadelphia Phillies, al comando di NL East con +7 partite di margine sugli Atlanta Braves. I Phillies continuano ad impressionare con la miglior rotazione per ERA (3° anche in WHIP) e pure il 2° miglior attacco in runs (3° in media battuta, 4° in OPS e 6° in homeruns), numeri e una completezza che in pochi possono vantare in questa stagione. Anche uno squadrone come Atlanta fatica a tenere il passo dei Phillies, nonostante i Braves siano 8-2 nelle ultime 10 partite. Lontanissimi dalla vetta tutti gli altri, ad iniziare dai deludenti NY Mets che però nelle ultime settimane hanno vissuto una vera e propria rinascita, specialmente dell’attacco, che ha riacceso gli animi con un 13-4 nelle ultime 17 partite.

In NL West gli LA Dodgers se la dominano sempre con un buon margine su San Diego Padres (+8.5) ed Arizona Diamondbacks (+9.5). LAD è un altra squadra completa e con numeri impressionanti: 4° attacco per runs e media battuta (1° in OPS) e 3° miglior rotazione in ERA (2° in WHIP) nonostante le tante assenze tra i lanciatori (Kershaw, Gonsolin, May, Miller e Yamamoto) ma anche in lineup (Muncy). I Padres continuano a viaggiare a corrente alternata: hanno il 2° miglior attacco in media battuta e 8° in OPS, ma a conti fatti sono solo 13° come runs segnate (4.48), e la rotazione rimane deficitaria (19° in ERA e 18° in WHIP, anche se è la migliore come strikeout x game). Arizona è un altra squadra che non sta convincendo del tutto, non tanto l’attacco (7° con 4.72 runs) ma tra i lanciatori: 26° in ERA e 28° in WHIP. Up & down anche per i San Francisco Giants, che sono scesi al 4° posto e sono in evidente momento di calo con 5 sconfitte di fila. Fanno storia a parte i Colorado Rockies.

Chiudiamo in NL Central dove i Milwaukee Brewers rimangono al comando pur reduci da 3 sconfitte nella serie di 4 partite a San Diego. I Brewers mantengono comunque il 6° miglior attacco per runs (5° in media battuta e 9° in OPS), ma anche i lanciatori stanno andando meglio del previsto (9° rotazione con 3.79 ERA). Dietro si alternano tra alti e bassi, come ciclisti che tentano la fuga (il riaggancio in questo caso), tutti gli altri, e questo sembra essere il momento dei St.Louis Cardinals risaliti al 2° posto. Noi continuiamo a preferire i Pittsburgh Pirates di Paul Skenes, anche se qui il problema è l’attacco (25° in runs, 26° in media e 28° in OPS). Continuano a faticare i Chicago Cubs che però al momento si tengono dietro, all’ultimo posto, i Cincinnati Reds, reduci da 2 sole vittorie nelle ultime 8.

Pronostici MLB Week 14: Betting Trends

I Cleveland Cavaliers hanno il primato anche come rendimento nelle scommesse, con +18.12 unità di profitto, staccando Washington e anche i NY Yankees. Al contrario la peggior squadra su cui puntare è una certezza sui malgrado, parliamo dei Chicago White Sox arrivati a -27.12 unità bruciate, e staccando nettamente Miami, seconda, ma con .15.95. Su questo scomodo podio siedono anche i Toronto Blue Jays che hanno peggiorato anche il rendimento degli Houston Astros in ripresa come abbiamo visto.

Qui vediamo invece le statistiche più interessanti sui pitcher e sui leader d’attacco. Da segnalare la corsa nei leader per gli strikeout. Al comando c’è sempre Tyler Glasnow con 135, ma continua ad impressionare Garrett Crochet che tiene il passo con 124. Più staccati Michael King e Cole Ragans, entrambi a 109 strikeout nel momento in cui scriviamo, poi c’è Jack Flaherty a completare la top-5 con 108K.

Pronostici MLB Week 14: Metodo MGS F5

Continua il Metodo F5, il nostro modello statistico-analitico per le migliori scommesse Over-Under sui primi 5 inning, giocate molto popolari nel Baseball e che riteniamo avere un valore migliore alle giocate standard sulla partita intera, specialmente utilizzando il nostro metodo che a livello statistico ci segnala le linee “sbagliate” dai bookmakers. Domenica ne abbiamo segnalate 2 e sono entrate entrambe.

MLB F5 PICKS (23-06-2024)

PHI-ARI: UNDER 5.5 F5 @1.83✅

NYY-ATL: UNDER 4.5 F5 @1.90✅

La analisi e le giocate quotidiane le trovate come sempre nel VIP TELEGRAM di BETTING MANIAC, in esclusiva.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series di MLB e anche per la vittoria delle varie division.



