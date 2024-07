Pronostici MLB Week 15. Procede filata la regular season della Major League Baseball, e come ogni lunedì andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere per le scommesse sul Baseball MLB con analisi, statistiche, betting trend, quote antepost e consigli.

Pronostici MLB Week 15: Houston cerca di tornare ai livelli attesi

In questo momento i Philadelphia Phillies hanno il miglior record di MLB con un 65.5% di win, e ovviamente sono al comando della NL East, anche se hanno concluso la settimana con un modesto 2-2 nella serie di 4 partite interne contro i Miami Marlins in un testa coda divisionale. La rotazione è comunque la prima come ERA (3.08) e i pitcher di Philadelphia sono 2° anche nelle statistiche di WHIP (1.12). L’attacco non è da meno: 4° in runs segnate (5.00), 3° in media battuta (.259) e 4° anche in OPS, tutto questo fa mantenere ai Phillies un bel vantaggio di +8.0 partite sugli Atlanta Braves che a loro volta di affidano ad una solida rotazione di lanciatori (4° in ERA con 3.50), ma l’attacco di Atlanta sta rendendo molto meno rispetto al solito, solo 15° in runs segnate (16° in media battuta e 14° sia in OPS che in homeruns). Continua la rinascita dei NY Mets, ma in questo caso a trainare la squadra è l’attacco (6°), non certo la rotazione (21°).

Rimaniamo in National League passando alla NL West degli LA Dodgers che però nel weekend hanno perso 2 partite su 3 a San Francisco, contro i rivali divisionali dei Giants che però rimangono molto staccati dalla vetta, e dietro anche a San Diego Padres ed Arizona Diamondbacks. LAD rimane una delle squadre più complete tra attacco (3° in runs, 4° in media battuta e 2° in OPS) e difesa (2° miglior rotazione per ERA, e 3° anche nelle statistiche di WHIP). I Padres sono però in un momento convincente con 8 vittorie nelle ultime 10 e un ottimo attacco mentre i DBacks rimangono altalenanti, non tanto per l’attacco (9° in runs e 8° in media battuta) ma per colpa della difesa, con una rotazione irriconoscibile, al momento 29° in ERA (4.63) e 26° in WHIP (1.36) anche se rimane una delle migliori in strikeout (8°) ed errori (2°).

Passiamo alla NL Central con al comando i Milwaukee Brewers che si avvicinano al 60% di vittorie stagionali grazie ad una settimana da 6 vittorie su 7 partite ed un attacco tra i migliori (7° in runs e 5° in media battuta). I vari Peralta, Myers e Rea però stanno tenendo in piedi anche la rotazione, la 9° in ERA. Dietro i St.Louis Cardinals si confermano la 2° forza di questa divisione, nonostante i tanti problemi in attacco (26° con 3.95 runs segnate a sera), ma dietro i Pittsburgh Pirates non ne approfittano, nonostante il fenomenale Paul Skenens che segnaliamo ogni settimana, del resto è diventato il primo pitcher della storia della MLB a mettere a segno 70 strikeout nei primi 9 start, concedendo meno di 12 runs! Piccoli segnali di ripresa dai Cincinnati Reds che scavalcano i Chicago Cubs ora all’ultimo posto con 2-6 nelle ultime 8 partite.

In American League la AL East ha visto il sorpasso in vetta dei Baltimore Orioles sui NY Yankees, in uno dei testa a testa più interessanti, che probabilmente ci terrà compagnia fino a fine stagione. Baltimore ha la 3° rotazione in ERA (4° anche in WHIP) ma la vera differenza la fa l’attacco, il migliore della lega con 5.21 runs segnate di media, ma 1° anche nelle statistiche di OPS ed homeruns (6° in media battuta). I Bronx Bonbers rispondono col 2° attacco per runs segnate (3° in OPS, 2° in HR e 9° in media battuta), e la 5° rotazione in ERA (3.53), ma NYY è solo 3-7 nelle ultime 10 partite. Più indietro tutti gli altri, anche se i Boston Red Sox non stanno facendo male: 13° in attacco per runs segnate (ma 7° in media battuta e 6° in OPS) ma anche i lanciatori stanno lavorando abbastanza bene: 8° in ERA, 6° in WHIP (ma solo 26° in strikeout e peggiori in assoluto sugli errori).

In AL Central i Cleveland Guardians non hanno intenzione di rallentare (nonostante 3 sconfitte su 4 nel fine settimana a KC) e mantengono +6.0 partite di vantaggio sugli imprevedibili Minnesota Twins che vivono di alti e bassi. Per i Twins questo sembra un momento di Up, con 6 vittorie nelle ultime 8 partite, ma quanto durerà? Minnesota ha un buon attacco (8° in runs e OPS), ma la rotazione non sempre convince e i lanciatori dei Twins combinano per un 4.09 ERA (19°). Provano a rimanere della contesa anche i Kansas City Royals, che come detto negli scorsi giorni hanno giocato bene contro i Guardians, e che mantengono un attacco sufficiente e soprattutto una rotazione molto interessante tra Lugo, Ragans e Singer. I Chicago White Sox, con un rendimento sotto al 28% di vittorie stagionali, rimangono i peggiori dell’intera Major League Baseball, in una sfida al ribasso con Colorado, che però nel weekend hanno battuto 2 volte su 3. I White Sox hanno sempre il peggior attacco in runs (3.10) e anche OPS, oltre al essere 29° in media battuta (i lanciatori fanno poco meglio).

Chiudiamo in AL West con i Seattle Mariners che rimangono al comando grazie a lanciatori di tutto rispetto (6° in ERA, 1° in WHIP) ma ormai il vantaggio sugli Houston Astros è stato dilapidato a sole +3.5 partite. Proprio Houston, dopo una partenza ad handicap, sta tornando ai suoi livelli con un attacco in ripresa (19 runs segnate nelle ultime 2 vittorie a NYM e 1° nelle statistiche di media battuta e 5° in OPS, ma solo 11° in runs segnate, c’è margine di miglioramento). Scendono al 3° posto i Texas Rangers che però hanno ritrovato Max Scherzer in rotazione, un ritorno importante per il reparto che al momento è il punto debole dei texani, i lanciatori, solo 20° in ERA e WHIP (ma i 6° migliori come strikeout messi a segno).

Pronostici MLB Week 15: Betting trends

I Cleveland Guardians si confermano la miglior squadra anche nelle scommesse, con +17.44 unità di profitto se aveste puntato ogni volta sulla vittoria di Cleveland. Dietro salgono i Milwaukee Brewers che scavalcano anche le duellanti di AL East: NY Yankees e Baltimore Orioles. La peggior squadra su cui puntare è invece sempre una e netta: i Chicago White Sox che hanno eroso quasi -27 unità agli scommettitori, staccando tutti, ad iniziare da Miami, Oakland e anche Toronto, tutte intorno alle -12 unità di perdita.

Qui vediamo invece le statistiche più interessanti sui pitcher e sui leader d’attacco. Si ripropone un testa a testa NYY-Baltimore anche tra i migliori battitori negli homeruns, con Aaron Judge al comando di questa classifica, davanti a Gunnar Henderson.

Pronostici MLB Week 15: Report F5

Vediamo un pò di aggiornamenti con le statistiche sui Primi 5 Inning. Anche qui il rendimento migliore è quello dei Philadelphia Phillies mentre gli Oakland Athletics sono i peggiori negli inizi di partita.

Vediamo anche i rendimenti Over/Under nei primi 5 inning dove segnaliamo i Minnesota Twins miglior squadra da Over mentre i Texas Rangers sono i migliori da Under.

Infine ecco i rendimenti dei singoli pitcher dove scopriamo che, un pò a sorpresa, è Erick Fedde il migliore in F5 mentre anche qui è da evitare Andrew Heaney che si presenta come peggiore anche nei rendimenti sui primi 5 inning.

TOP-10 PITCHER F5

Erick Fedde +$793.33 10-5-2 (66.7%)

Trevor Williams +$790.0 7-2-2 (77.8%)

Logan Allen +$738.34 10-3-3 (76.9%)

Michael Lorenzen +$684.21 8-2-3 (80.0%)

Seth Lugo +$606.41 12-3-2 (80.0%)

Luis Gil +$560.97 12-3-1 (80.0%)

Ranger Suarez +$517.54 12-3-1 (80.0%)

Tanner Bibee +$492.9 10-3-3 (76.9%)

Luis Severino +$464.79 10-3-2 (76.9%)

Reynaldo Lopez +$434.76 9-2-3 (81.8%)

FLOP-10 PITCHER F5

Andrew Heaney -$958.56 2-11-2 (15.4%)

Trevor Rogers -$916.37 3-12-1 (20.0%)

Ross Stripling -$909.09 1-10 (9.1%)

Patrick Corbin -$760.0 3-12-1 (20.0%)

Patrick Sandoval -$708.18 4-11-1 (26.7%)

Taj Bradley -$700.0 0-7-2 (0.0%)

Miles Mikolas -$681.67 4-11-2 (26.7%)

Carlos Carrasco -$679.76 3-10-1 (23.1%)

Luis Castillo -$611.37 6-10-1 (37.5%)

Reese Olson -$554.44 3-8-4 (27.3%)

Ultimi aggiornamenti quote antepost

Vediamo le principali quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024 di MLB. In testa rimangono gli LA Dodgers, ma i Philadelphia Philliessono subito dietro, e si avvicinano anche i Baltimore Orioles che anche nelle lavagne delle quote stagionali (come nella classifica divisionale) si mettono alle spalle i Bronx Bombers.

