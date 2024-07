Pronostici MLB Week 16. Ci avviciniamo all’All Star Game e alla fine della prima parte di regular season per ma Major League Baseball, e in questo aggiornamento cambiamo un pò andando ad analizzare diversi report statistici con le migliori e le peggiori squadre su tutte le principali tipologie di scommesse sulla MLB.

Pronostici MLB Week 16: Moneyline report

Questa settimana non andiamo a fare il report partendo dalle classifiche delle varie division, ma ci concentriamo sull’aspetto puramente di betting, andando a vedere le statistiche e i report più interessanti. Iniziamo dai più classici, ovvero le migliori e le peggiori squadre come rendimento nelle scommesse moneyline (testa a testa).

I Cleveland Guardians si confermano i migliori, davanti ai Baltimore Orioles e ai Milwaukee Brewers, ma dietro crescono anche i Washington Nationals, che stanno andando meglio del previsto, e questo si riflette anche nei rendimenti ML che li vedono davanti anche ai Philadelphia Phillies che dominano la NL East. Da segnalare invece il calo dei NY Yankees che stanno quasi uscendo dalla top-10 per colpa del 5-15 nelle ultime 20 partite.

Non è una novità nemmeno la peggior squadra nelle scommesse, i Chicago White Sox che, purtroppo per loro, dominano questa classifica con quasi il doppio del passivo rispetto ai Miami Marlins, poi arrivano i Toronto Blue Jays, una delle maggiori delusioni di questa stagione, come i Texas Rangers che troviamo nella flop-10, e anche gli Atlanta Braves stanno rendendo molto meno del previsto. Provano a risalire gli Houston Astros che avevano iniziato la stagione malissimo, ma che continuano a dare qualche segnale di ripresa, anche se non del tutto convincente.

Pronostici MLB Week 16: Pitcher report

Anche tra i pitcher migliori per gli scommettitori si mettono in evidenza i Nationals con Trevor Rogers che ha un record di 9-2 con Washington che vale un +11.62 unità di profitto, staccando nettamente Tanner Bibbe mentre al 3° posto sale Jose Berrios, uno dei pochi a salvarsi nel disastro di Toronto, e reduce da 3 vittorie consecutive (4-1 nelle ultime 5). Washington si fa sentire con un altro pitcher in questa top-5, Mitchell Parker.

E’ ovviamente un pitcher dei White Sox il peggiore in termini di scommesse, ovvero Chris Flexen che con un record di 2-14 (-9.86 unità) ha scalzato un Trevor Rogers (3-14, -8.61u con Miami) che da tempo capeggiava in questa statistica. Subito dopo arriva Aaron Civale (5-13, -8.37) e poi Yusei Kikuchi (5-13, -8.28u) che a Toronto fa da contro altare a Berrios. Possiamo vedere anche il miglior pitcher da Over, e qui il fattore Colorado da un bel boost a Ryan Feltner con cui i Rockies sono O/U 13-3.

Pronostici MLB Week 16: Runline

Vediamo anche il rendimento in runline, ovvero le scommesse sugli handicap (+/- 1.5 runs). Qui le migliori squadre sono Orioles (+16.99u), Guardians (+10.58u) e Yankees (+9.77u) ma attenzione ai Kansas City Royals che stanno crescendo anche sotto questo aspetto, possono affidarsi ad una stella come Bobby Witt Jr in attacco e ad un candidato per il Cy Young come Cole Ragans in rotazione. Questo si traduce in un ottimo rendimento in runline, arrivando al 7° posto (+4.47u).

Qui i peggiori non sono i soliti White Sox (addirittura 24° come rendimento in runline), ma i Miami Marlins con un -16.81u, seguiti da Chicago Cubs (-15.71u) e a sorpresa dai Boston Red Sox (-13.89u).

Pronostici MLB Week 16: Over-Under

Anche le scommesse su Over-Under total runs sono un grande classico nel baseball, come in tanti altri sport. Non ci limitiamo a vedere le migliori e peggiori squadre da O/U totali, visto che sono dati facilmente reperibili, ma andiamo a vedere nel dettaglio le migliori squadre da Over/Under in casa e trasferta, visto che gli stadi nel baseball incidono molto in questa tipologia di scommesse.

Best Over Home

Miami 23-10

Milwaukee 19-8-1

LA Dodgers 19-13-1

LA Angels 17-12-1

Tampa Bay 20-15

Best Over Away

NY Mets 18-7-2

San Francisco 20-10-1

Detroit 19-12-1

Baltimore 14-9-2

Pittsburgh 17-14-1

Best Under Home

Texas 21-7-1

Seattle 21-10-1

Atlanta 19-11-1

Boston 18-11-2

NY Mets 20-14

Best Under Away

LA Dodgers 19-10

Houston 18-9-1

Miami 18-10

Atlanta 16-10-1

Washington 19-14-2

Parlando di differenze tra stadi, per esempio scopriamo che finora Progressive Field di Cleveland è il ballpark in cui si sono visti più homeruns, seguito dal Dodger Stadium. Sorprendente il 7° posto dell’Angel Stadium di LAA che non è conosciuto per essere un ballpark amico dei battitori ma che in stagione sta assistendo ad un 19% in più di fuori campo. Il Coliseum di Oakland è invece lo stadio in cui ne vediamo meno, solo 67.

BALLPARKS HOMERUNS

1 Progressive Field (CLE) 147

2 Dodger Stadium (LAD) 147

3 Petco Park (SDP) 141

4 Camden Yards (BAL) 136

5 Tropicana Field (TB) 129

6 Minute Maid Park (HOU) 124

7 Angel Stadium (LAA) 119

8 Target Field (MIN) 108

9 Globe Life Field (TEX) 105

10 Chase Field (ARI) 104

11 American Family Field (MIL) 103

12 Guaranteed Rate Field (CHW) 103

13 Great American Ballpark (CIN) 98

14 Citizens Bank Park (PHI) 97

15 Rogers Centre (TOR) 97

16 PNC Park (PIT) 96

17 Yankee Stadium (NY) 93

18 Busch Stadium (STL) 92

19 Comerica Park (DET) 90

20 Truist Park (ATL) 89

21 loanDepot Park (MIA) 88

22 Wrigley Field (CHC) 88

23 T-Mobile Park (SEA) 88

24 Fenway Park (BOS) 87

25 Citi Field (NYM) 84

26 Kauffman Stadium (KC) 77

27 Coors Field (COL) 74

28 Oracle Park (SFG) 70

29 Nationals Park (WAS) 69

30 Oakland Coliseum (OAK) 67

Pronostici MLB Week 16: F5 Report (Primi 5 Inning)

I Phillies (52-22-7 +$1104.26) sono la miglior squadra come rendimento nei primi 5 inning, e ad impressionare in particolare è il rendimento interno in F5 (31-9-4, +$841.47). Gli LA Dodgers sono solo 13° in questa classifica con un leggero passivo addirittura (45-29-8, -$283.33), ma si presentano come la squadra migliore di recente con un 8-1-1 (+$322.29) nelle ultime 10 partite.

Qui i peggiori sono gli Oakland Athletics (25-54-4, -$2468.99) che vanno male sia in casa che fuori, anche se il rendimento in trasferta è davvero pessimo e di gran lunga il peggior di tutta la lega (8-31-3,-$1930.0), in una statistica in cui soffrono molto anche i San Francisco Giants (11-26-4, -$1650.25 in F5 in casa). Nelle ultime 10 partite però le peggiori squadre in F5 sono NY Yankees (2-8, -$651.03) e Washington Nationals (2-8, -$636.12) nonostante parliamo di due squadre che hanno rendimenti positivi in F5 nella stagione, in particolare i Bronx Bombers che rimangono al 3° posto in questa statistica, dietro ai già citati Phillies e ai Cleveland Guardians che seguono anche qui al secondo posto.

Se ci concentriamo sui singoli pitcher scopriamo che il migliore nelle scommesse F5 è a grande sorpresa un lanciatore dei disgraziati White Sox, Erick Fedde che ha un record personale di 10-5-2 in F5 che vale +$793.33, poi c’è Trevor Williams che si conferma anche qua. Al contrario il peggior pitcher in F5 è Andrew Heaney degli Angels, e pure qui abbiamo una conferma (in negativo) dalla moneyline, ovvero Trevor Rogers.

TOP-10 PITCHER F5

Erick Fedde +$793.33 10-5-2 (66.7%)

Trevor Williams +$790.0 7-2-2 (77.8%)

Logan Allen +$738.34 10-3-3 (76.9%)

Michael Lorenzen +$684.21 8-2-3 (80.0%)

Seth Lugo +$606.41 12-3-2 (80.0%)

Luis Gil +$560.97 12-3-1 (80.0%)

Ranger Suarez +$517.54 12-3-1 (80.0%)

Tanner Bibee +$492.9 10-3-3 (76.9%)

Luis Severino +$464.79 10-3-2 (76.9%)

Reynaldo Lopez +$434.76 9-2-3 (81.8%)

FLOP-10 PITCHER F5

Pitcher Profit Five Inning Record

Andrew Heaney -$958.56 2-11-2 (15.4%)

Trevor Rogers -$916.37 3-12-1 (20.0%)

Ross Stripling -$909.09 1-10 (9.1%)

Patrick Corbin -$760.0 3-12-1 (20.0%)

Patrick Sandoval -$708.18 4-11-1 (26.7%)

Taj Bradley -$700.0 0-7-2 (0.0%)

Miles Mikolas -$681.67 4-11-2 (26.7%)

Carlos Carrasco -$679.76 3-10-1 (23.1%)

Luis Castillo -$611.37 6-10-1 (37.5%)

Reese Olson -$554.44 3-8-4 (27.3%)

Vediamo anche il report delle scommesse Over-Under nei primi 5 inning e qui troviamo i Minnesota Twins come miglior squadra da Over negli inizi di partita.

Per gli Under i migliori sono i Texas Rangers. Nelle ultime 10 partite nessuno ha però segnato tanti Under F5 come i Kansas City Royals (O/U 1-9) che infatti sono 2° in questa statistica, mentre i Toronto Blue Jays sono O/U 8-2 nelle ultime 10 partite, pur rimanendo tra le migliori 5 squadre da Under nel complesso stagionale.

Pronostici MLB Week 16: Opening e closer

Vediamo le migliori e le peggiori squadre negli Opener di serie e la stessa cosa nei closer, ovvero le ultime partite di serie. Il 77% delle partite di apertura hanno visto vincere i Phillies mentre solo il 12% delle gare 1 è stata vinta dai soliti White Sox. Nelle partite di chiusura invece nessuno è incisivo come i NY Mets, un dato interessante visto che parliamo del 73% di questi match vinti. Al contrario qui i peggiori sono i Rockies con un 23% di vittorie nei closer di serie.

TOP-5 OPENING

Phillies 20-6 (77%)

Guardians 17-9 (65%)

Dodgers 17-10 (63%)

Orioles 16-10 (62%)

Yankees 16-10 (62%)

Mariners 16-10 (62%)

FLOP-5 OPENING

White Sox 3-23 (12%)

Marlins 8-18 (31%)

Red Sox 9-17 (35%)

Cubs 10-16 (39%)

D-backs 10-16 (39%)

TOP-5 CLOSER

Mets 19-7 (73.0%)

Orioles 17-9 (65%%)

Red Sox 17-9 (65%)

Rangers 16-10 (62%)

Guardians 16-10 (62%)

FLOP-5 CLOSER

Rockies 6-20 (23%)

Reds 8-18 (31%)

Angels 9-17 (35%)

Athletics 9-17 (35%)

Pirates 10-16 (39%)

Pronostici MLB Week 16: YRFI/NRFI

Tra le giocate statistiche più note e che anche noi seguiamo con interesse, ci sono le giocate su Punto Primo Inning Si/No, ovvero YRFI e NRFI. La miglior squadra da punti nei Primi Inning è quella dei Colorado Rockies che in attacco segnano solo 0.57 runs di media, ma il problema è la difesa che con la bellezza di 0.98 runs subite nei frame iniziali è quella che concede di più, e questo la fa diventare la miglior squadra da YRFI.

Al contrario si vedono poche runs nei primi inning delle partite dei Seattle Mariners che a tutti gli effetti sono i migliori nelle scommesse NRFI. I Toronto Blue Jays qualche settimana fa avevano messo in fila una striscia di NRFI lunghissima, ma questo trend si è andato un pò a perdere e sono i Mariners la squadra più affidabile nel complesso su questo tipo di giocata, visto che Seattle ha un pessimo attacco in generale, specialmente nei primi inning (0.47 runs segnate di media) ma un ottima rotazione con pitcher di qualità come Luis Castillo, Logan Gilbert e George Kirby, un mix perfetto per gli scommettitori di NRFI.

Pronostici MLB Week 16: Day games

Nel baseball c’è differenza di rendimento anche tra day games e night games. Nei match giocati con ancora il sole alto nel cielo, o nei cosiddetti matinee, abbiamo i Milwaukee Brewers come miglior squadra, ma stanno facendo molto bene anche qui i Guardians con un 70% di vittorie. Occhio quindi a queste due squadre quando giocano di giorno, mentre anche qui la squadra da evitare è quella dei Chicago White Sox con un patetico 24% di day games vinti.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli ultimi aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series, ma anche sui principali premi individuali come MVP e Cy Young.

