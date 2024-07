Pronostici MLB Week 17. Siamo arrivati alla settimana dell’All Star Game, e siamo quindi a metà della lunga regular season di Major League Baseball. Vediamo le quote sul MLB All Star Game e sull’Home Run derby, ma facciamo anche il punto della situazione sulla stagione regolare e tutte le quote antepost aggiornate.

Pronostici MLB Week 17: Home Run derby

Tutto pronto per l’All Star Game di MLB in programma in questi giorni da Globe Life Field, a Houston, in Texas, e iniziamo con una delle manifestazioni più interessanti, anche a livello betting, l’Home Run Derby.

Il due volte campione Pete Alonso cerca la tripletta, ed è favorita dalle quote al via, con Marcell Ozuna primo avversario, ma attenzione anche a Bobby Witt Jr che è tra i primi nelle principali statistiche dei battitori, e il giocatore dei Royals è tra i favoriti per MVP. Anche Gunnar Henderson, il giovane talento al 2° anno con gli Orioles, potrà dire la sua visto che si presenta come il giocatore che finora ha messo a segno più HR tra i battitori impegnati in questo evento (28 HR, due in più di Ozuna) mentre è in calo Adolis Garcia che dopo aver iniziato la stagione con un impressionante .925 OPS, è crollato da allora passando ad un disastroso .581 OPS nelle successive 59 partite giocate, con solo 9 fuori campo messi a segno in questo arco di tempo; Garcia non si presenta quindi al meglio, e ci sentiamo di sconsigliarlo.

Ci sono dei cambiamenti nel format dell’Home Run Derby 2024 che vedrà tutti gli otto battitori competere nel primo turno, con i primi quattro che avanzeranno alle semifinali, dove le teste di serie saranno determinate in base alle prestazioni al primo turno. Il tempo bonus è sostituito da un periodo di lancio bonus in cui i battitori continuano fino a quando non realizzano tre eliminazioni, con un’eliminazione extra concessa per gli home run superiori a 425 piedi durante il periodo bonus. Molto più interessante la quota di valore su Jose Ramirez, che è un azzardo, ma parliamo comunque del 3° miglior giocatore del Field come fuori campo messi a segno in questa stagione (23 HR, con anche 77 RBIs in 89 partite). Di fatto Ramirez ha una stima di 42 homeruns se continuerà a tenere questi numeri anche nella seconda parte di stagione, e si tratterebbe quindi del suo miglior dato in carriera, @14 volte la posta un cippino potremmo azzardarlo.

Vediamo le quote di tutti i battitori impegnati in questo evento, e tra parentesi trovate anche il numero di homeruns messi a segno finora in questa prima parte di stagione 2024.

HOMERUN DERBY QUOTE

Mets Pete Alonso (19) @4.30

Braves Marcell Ozuna (26) @5.25

Royals Bobby Witt Jr. (16) @5.25

Orioles Gunnar Henderson (28) @5.75

Rays Adolis Garcia (17) @6.50

Dodgers Teoscar Hernandez (19) @10.50

Guardians Jose Ramirez (23) @14.00

Phillies Alec Bohm (11) @17.00

ULTIMI VINCITORI HOMERUN DERBY

2023 Blue Jays Vladimir Guerrero Jr.

2022 Nationals Juan Soto

2021 Mets Pete Alonso

2020 Cancelled – COVID 19

2019 Mets Pete Alonso

2018 Nationals Bryce Harper

2017 Yankees Aaron Judge

2016 Marlins Giancarlo Stanton

2015 Reds Todd Frazier

2014 A’s Yoenis Cespedes

STATISTICHE HOMERUN DERBY

-Solo 5 giocatori nella storia hanno vinto l’Home Run Derby e hanno poi chiuso la stessa stagione come miglior battitore per HR messi a segno in regular season.

-La vittoria di Vladimir Guerrero Jr nel 2023 ha interrotto una striscia di 4 vittorie per battitori di NL.

-Solo 2 volte nella storia l’Home Run Derby è stato diviso tra due vincitori (1986 e 1989).

-Ken Griffey Jr., Yoenis Cespedes, e Pete Alonso sono gli unici giocatori che hanno difeso il titolo dell’Home Run Derby vincendo in back to back per due anni di fila.

Pronostici MLB Week 17: la partita delle stelle

Passiamo alla partita, l’All Star Game in programma martedì 16 luglio (nella notte di mercoledì per noi in Italia). Il 94esimo All-Star Game sarà giocato in casa dei Rangers, e questa è solo la prima volta dal 1939 (e solo la terza volta in totale) che i campioni in carica delle World Series ospitano il Midsummer Classic (1934 Giants a Polo Grounds, 1939 Yankees allo Yankee Stadium).

I roster conteranno in tutto 37 giocatori alla prima volta all’All-Star Game, con molta curiosità sul fenomenale rookie dei Pirates, Paul Skenes, che ha iniziato così bene la sua stagione da meritarsi l’onore unico non solo di essere stato selezionato appena un anno dopo essere stato nominato numero 1 assoluto nel Draft MLB, ma sarà anche lo starter della squadra di NL (11 start in carriera sono il minor numero di sempre per uno starter all’ASG). Gli unici altri debuttanti ad iniziare furono Dave Stenhouse (1962), Mark Fidrych (1976), Fernando Valenzuela (1981) e Hideo Nomo (1995). Il manager Torey Lovullo ha fatto la rara mossa di annunciare il suo lanciatore titolare con giorni di anticipo, stregato da Skenes che sta tenendo un 1.90 ERA, 0.92 WHIP in 66.1 inning.

La rappresentativa dell’American League cercherà di riprendersi dalla sconfitta per 3-2 della scorsa stagione a Seattle, mentre la squadra di National League cercherà vittorie consecutive per la prima volta da quando ne vinse tre di fila nel 2010-2012. Si prevede che il manager dell’AL Bruce Bochy segua la strada più convenzionale annunciando il suo titolare al Media Day di lunedì (oggi, nel momento in cui scriviamo).

Roster National League-American League All Star Game 2024

NATIONAL LEAGUE LANCIATORI

Starting pitchers

RHP: Tyler Glasnow (LAD) ^

RHP: Hunter Greene (CIN) +

LHP: Shota Imanaga (CHC)

RHP: Reynaldo López (ATL)

LHP: Chris Sale (ATL) ^

RHP: Paul Skenes (PIT)

LHP: Ranger Suárez (PHI)

RHP: Logan Webb (SF)

RHP: Zack Wheeler (PHI)

LHP: Cristopher Sánchez (PHI) +

Relief pitchers

RHP: Ryan Helsley (STL)

RHP: Jeff Hoffman (PHI)

LHP: Tanner Scott (MIA)

LHP: Matt Strahm (PHI)

RHP: Robert Suarez (SD)

NATIONAL LEAGUE LINEUP

C: William Contreras (MIL)

1B: Bryce Harper (PHI)

2B: Ketel Marte (AZ)

3B: Alec Bohm (PHI)

SS: Trea Turner (PHI)

OF: Christian Yelich (MIL)

OF: Jurickson Profar (SD)

OF: Fernando Tatis Jr. (SD)

DH: Shohei Ohtani (LAD)

NATIONAL LEAGUE RISERVE

C: Will Smith (LAD)

INF: CJ Abrams (WSH)

INF: Pete Alonso (NYM)

INF: Luis Arraez (SD)

INF: Mookie Betts (LAD)

INF: Elly De La Cruz (CIN)

INF: Freddie Freeman (LAD)

INF: Ryan McMahon (COL)

OF: Teoscar Hernández (LAD)

OF: Jackson Merrill (SD)

OF: Heliot Ramos (SF)

OF: Bryan Reynolds (PIT)

DH: Marcell Ozuna (ATL)

AMERICAN LEAGUE LANCIATORI

Starting pitchers

LHP: Tyler Anderson (LAA)

RHP: Corbin Burnes (BAL)

LHP: Garrett Crochet (CWS)

RHP: Logan Gilbert (SEA) ^

RHP: Tanner Houck (BOS)

RHP: Seth Lugo (KC)

LHP: Cole Ragans (KC)

LHP: Tarik Skubal (DET)

Relief pitchers

RHP: Emmanuel Clase (CLE)

RHP: Clay Holmes (NYY)

RHP: Mason Miller (OAK)

RHP: Andrés Muñoz (SEA) +

RHP: Kirby Yates (TEX)

AMERICAN LEAGUE LINEUP

C: Adley Rutschman (BAL)

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

2B: Marcus Semien (TEX)

3B: José Ramírez (CLE)

SS: Gunnar Henderson (BAL)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Juan Soto (NYY)

OF: Steven Kwan (CLE)

DH: Yordan Alvarez (HOU)

AMERICAN LEAGUE RISERVE

C: Salvador Perez (KC)

INF: Carlos Correa (MIN) ^

INF: Rafael Devers (BOS) ^

INF: Josh Naylor (CLE)

INF: Isaac Paredes (TB)

INF: Willi Castro (MIN) +

INF: Jordan Westburg (BAL) +

INF: Bobby Witt Jr. (KC)

INF: Corey Seager (TEX) +

OF: Jarren Duran (BOS)

OF: Riley Greene (DET)

OF: Kyle Tucker (HOU) ^

OF: Anthony Santander (BAL) +

DH: David Fry (CLE)

Aggiornamento quote antepost

Andiamo a vedere anche l’aggiornamento delle principali quote antepost per la vittoria finale delle World Series, ma anche per le division e i premi individuali. Rispetto alla settimana scorsa sale ancora la quota per la vittoria degli LA Dodgers (da @4.10 a @4.50) che però rimangono in testa a questa lavagna, con i Philadelphia Phillies fermi @5.50. Si staccano i Baltimore Orioles che passano da @5.50 a @7.50 per via di un periodo poco positivo con qualche sconfitta di troppo in cui siamo incappati anche noi.

