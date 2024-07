Pronostici MLB Week 18. Si riparte dopo la settimana dell’All Star Game e la seconda parte di regular season per la Major League Baseball è già iniziata nel weekend. In questo articolo andiamo come sempre a fare il punto della situazione e a vedere le statistiche più interessanti.

Pronostici MLB Week 18: Houston riapre la corsa in NL West. Detroit a sorpresa squadra del momento

Iniziamo il nostro recap di Baseball MLB dalla National League, e in particolare dalla NL East dove troviamo la squadra col maggior numero di vittorie stagionali (63), i Philadelphia Phillies, miglior rotazione della lega (3.44 ERA) e anche 3° miglior attacco nelle statistiche di runs segnate (4.96), media battuta (.259) e OPS (.755). I Phillies inoltre stanno andando forte in casa con un record interno di 37-16. Gli Atlanta Braves rimangono a 8.5 partite di ritardo nel momento in cui scriviamo, hanno perso Fried in rotazione e l’attacco sta rendendo meno del previsto. Di questo passo la vittoria divisionale per Atlanta è davvero difficile, per non parlare delle altre squadre di questa division che hanno un valore nettamente inferiore alle prime due della classe.

Passiamo in NL West dove invece militano quelli che rimangono i favoriti per la vittoria finale delle World Series, come vedremo anche dopo, ovvero gli LA Dodgers che al momento hanno 59 vittorie all’attico e 8 partite di vantaggio su entrambi i principali inseguitori: Arizona Diamondbacks e San Diego Padres. A fare la differenza per LAD è sempre l’attacco, il migliore per runs segnate (4.99) e in OPS (.773), ed anche la rotazione non è male, sebbene inferiore (9°) al reparto offensivo. Anche Arizona si affida all’attacco (5°), ma qui il problema grosso è il calo di rendimento dei principali pitcher rispetto allo scorso anno, con la rotazione crollata al 25° posto (4.46 ERA). I Padres invece non riescono a spiccare in nulla e rimangono abbastanza modesti in rotazione (18°) e anche in attacco, 13° per runs segnate (4.48) ma con margini di miglioramento visto che la lineup di San Diego mantiene il 2° miglior dato in media battuta (.260).

La NL Central al momento è la division di National League più combattuta, nonostante i Milwaukee Brewers mantengano 5 partite di vantaggio sui St.Louis Cardinals e 7 sui Pittsburgh Pirates. I Brewers sono tornati dall’All Star Game con 2 vittorie in Minnesota in cui l’attacco ha segnato 16 runs (8+8) e la lineup rimane il punto di forza di questa franchigia (6° in runs e 4° in media battuta). I Cardinals avevano rallentato un pò prima della pausa, ma sono tornati con 2 belle vittorie ad Atlanta. I Pirates rimangono però la squadra in maggior crescita nelle ultime settimane se si guarda al rendimento rispetto all’inizio di stagione, anche se domenica Pittsburgh ha interrotto una striscia di 6 vittorie consecutive, perdendo 0-6 a PNC Park contro i Phillies, ed è proprio il record negativo interno (24-25) a costare qualche posizione ai Pirates al momento, oltre ad un attacco che deve fare meglio dell’attuale 21° posto.

Andiamo ora in American League, con Baltimore Orioles miglior squadra grazie a 60 vittorie, 2 in più dei NY Yankees, grandi rivali nel testa a testa di AL East che continua a ritmi serrati. Baltimore ha il 2° miglior attacco per runs segnate e la 6° rotazione, NYY sembrava essere uscita da un momento di calo netto, ma è tornata dall’All Star Game perdendo le ultime 2 partite interne contro i Rays. I Bronx Bombers sono comunque 4° sia in attacco che tra i pitcher. I Boston Red Sox sembrano non avere la forza di rientrare in corsa, più deboli su entrambi i lati del campo rispetto ad Orioles e Yankees, e reduci da uno sleep di 3 sconfitte a LAD.

In AL Central comandano i Cleveland Guardians, che sono la squadra che perde di meno in casa (31-13) e che può contare sulla 5° miglior rotazione, anche se l’attacco come atteso sta un pò calando (10° in runs, 17° in media battuta, 12° in OPS e 15° anche in home runs), pur rimanendo tra i migliori come strikeout concessi ai lanciatori avversari. Dietro rimangono insidiosi i Minnesota Twins e anche i Kansas City Royals sono intriganti, entrambi a 5 partite di ritardo dalla testa della classifica occupata dai Guardians. Più staccati i Detroit Tigers che però nelle ultime settimane sono stati una delle squadre più in forma e col miglior rendimento. Fanno un campionato a parte i Chicago White Sox con un misero 26.7% di vittorie stagionali, colpa del peggior attacco per runs segnate (3.13) ed OPS (.625), ma penultimo anche in media battuta (.219) e non è che i pitcher se la passino meglio: 28° in ERA (4.60) e 29° in WHIP (1.37).

Chiudiamo con la AL West dove si sono tornati a prendere la testa della classifica gli Houston Astros che dopo una partenza disastrosa sono risaliti al 52.5% di vittorie, agganciando con lo stesso record i Seattle Mariners che hanno un pò rallentato per colpa di un pessimo attacco: 28° in runs e OPS, e il peggiore di tutti in media battuta (2.18), un vero peccato visto che la rotazione è una delle migliori, piena di pitcher affidabili e di grande qualità, infatti sono 3° in ERA e 1° in WHIP e Quality Start, un mix che rende Seattle una perfetta squadra da punteggi bassi. In tutto questo continuano a deludere i Texas Rangers che rimangono dietro 5 partite, ma rendono questa division molto interessante visto che sono comunque dei contender; parliamo pur sempre dei campioni in carica anche se al momento l’attacco è solo 17°, e anche la rotazione, un rendimento generale che andrebbe migliorato, e specialmente la lineup ha fatto un calo importante rispetto al 2023.

Pronostici MLB Week 18: Betting Trends

Andiamo a vedere le principali statistiche, iniziando dalle migliori e peggiori squadre come rendimento nelle scommesse. I Cleveland Guardians sono ancora in assoluto i migliori su cui puntare, nonostante si avvicinino in questo caso i sorprendenti Washington Nationals. Da evitare come la peste anche qui i Chicago White Sox che hanno bruciato più di 34 unità, un numero enorme, ma se arrivati a questo punto c’è ancora qualcuno che scommette con frequenza su CHW è un suo problema. A seguire vediamo anche le top-5 dei migliori pitcher nelle varie statistiche, e anche i migliori giocatori d’attacco.

Ultimi aggiornamenti quote antepost

Come anticipato gli LA Dodgers sono i favoriti nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series di MLB, ma questa non è una novità visto che LAD è da mesi al vertice per i bookmakers, con i Philadelphia Phillies che rimangono la prima alternativa, tallonati da Baltimore Orioles e NY Yankees che anche qui se la giocano quasi alla pari. Con gli Atlanta Braves si sale in doppia cifra, ma stanno tornando a farsi sentire anche qui gli Houston Astros che si mettono alle spalle i Cleveland Guardians.

Houston protagonista anche nelle quote di una delle division più interessanti, la AL West. Come abbiamo detto Houston ha ripreso la testa della division, ma Seattle è ancora li, e se riuscisse a migliorare l’attacco potrebbe dire la sua, oltre a non poter ancora togliere dai giochi i Texas Rangers, nonostante questi abbiano una quota molto alta rispetto alle prime due della classe. Da notare come tutte le division di American League siano abbastanza combattute anche nelle quote, mentre quelle di National League sembrano già tutte scritte, ma sarà davvero così? La stagione è ancora lunga, e per esempio in NL Central non è detto che Milwaukee non troverà pane per i suoi denti.

