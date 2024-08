La settimana di trade deadline, il mercato di Baseball Americano MLB, si è chiusa con Seattle tra le vincitrici visto che i Mariners sembrano essere riusciti a centrare l’obiettivo di migliorare la lineup d’attacco, punto debole di questa squadra nella prima parte della Major League Baseball. Pronostici MLB Week 20.

Pronostici MLB Week 20: Seattle si rinforza in attacco e diventa interessante

I Seattle Mariners avevano un obiettivo dichiarato, migliorare l’attacco, punto debole di questa squadra (complici anche gli infortuni di Julio Rodríguez e J.P. Crawford) che invece in rotazione è stata tra le migliori nella prima parte di stagione di baseball MLB; e anche il bullpen era un reparto da migliorare che infatti ha avuto innesti mportanti. Missione compiuta, almeno a vedere le prime partite di Seattle dopo la trade deadline dove i Mariners hanno segnato tanto.

A rivitalizzare la lineup è stato senza dubbio l’arrivo da Tampa di una stella come Randy Arozarena ma dai Blue Jays è arrivato anche Justin Turner oltre al rilievo Yimi García (sempre da Toronto) e nel bullpen arriva anche JT Chargois dai Marlins. Chiudono gli acquisti di Seattle Rhylan Thomas (Mets) e il catcher Andruw Salcedo (Reds) visti nelle minors quest’anno.

Nel momento in cui scriviamo Seattle rimane al comando di AL West con una partita di vantaggio sugli Houston Astros in ripresa, e +5.5 sui Texas Rangers che invece continuano a deludere. Proprio la vittoria divisionale @2.05 non è da escludere ora per Seattle, così come l’Over sulla linea 85.5 vittorie di regular season, anche se la giocata che vi consigliamo è un altra a stake abbastanza alto.

SEATTLE PLAYOFFS SI @1.74

Vediamo le altre squadre che hanno “vinto” nel mercato. I St.Louis Cardinals sono in corsa per la wild cards di NL, un ottimismo rilanciato dagli arrivi di Erick Fedde, uno dei pitcher più interessanti sul mercato dai White Sox, il veterano Tommy Pham che a 36 anni continua a fare la differenza, specialmente contro lanciatori destri (.848 OPS) e Shawn Alexander.

Gli LA Dodgers fortificano la loro posizione di favoriti per la vittoria delle World Series, come vedremo anche dopo nelle quote antepost. L’arrivo di Jack Flaherty rinforza ancora di più una già ottima rotazione, oltre all’arrivo nel bullpen di Michael Kopech, il ritorno di Amed Rosario e gli arrivi anche di Kevin Kiermaier e Tommy Edman.

Si sono rinforzati anche i NY Mets che erano a caccia di giocatori per rimpolpare rotazione e rilievi, in particolare un mancino, ed è arrivato Jesse Winker oltre a Paul Blackburn. Da qui alle prossime settimane anche NYM sarà da guardare con attenzione.

Mezzi delusi i Baltimore Orioles che puntavano a grandi nomi tra i pitcher con mire su Tarik Skubal, Garrett Crochet e Blake Snell. Alla fine nessuno dei tre è arrivato, ma a Baltimore sono riusciti a firmare Zach Eflin e Trevor Rogers per la rotazione ma anche Seranthony Domínguez e Gregory Soto sono buoni nomi per il bullpen.

Un ultima squadra che vogliamo citare, e che è molto interessante, sono i Kansas City Royals. Purtroppo, rispetto a Seattle, qui la quota per l’arrivo ai playoffs è bassa @1.55, la vittoria divisionale con Cleveland e Minnesota non è così semplice e al momento non è disponibile la linea O/U vittorie in regular season, quindi al momento non facciamo giocate su KC ma stiamo attenti e aspettiamo per vedere se nei prossimi usciranno quote interessanti con i Royals che hanno ottimi elementi sia in rotazione (Seth Lugo) che in attacco (Bobby Witt Jr) ma sono arrivati tanti altri nomi a rinforzare i vari reparti, su tutti il pitcher Michael Lorenzen ma anche Paul DeJong. Lucas Erceg ed Hunter Harvey.

Pronostici MLB Week 20: betting trends

Iniziamo col dire che nell’ultima settimana abbiamo registrato un trend molto interessante, quello degli Over. Il 64.8% delle partite giocate negli ultimi 7 giorni si sono chiuse sopra la linea total runs proposta mentre solo il 35.2% si è chiusa con Under, anche se nel complessivo stagionale i book continuano a lavorare quasi in modo perfetto con 820 partite da Over (50.7%) e 797 da Under (49.3%).

Passiamo ora ai rendimenti nelle scommesse e i Cleveland Guardians sono sempre i migliori su Milwaukee e Washington che regge al 3° posto, di poco avanti agli Yankees e poi stanno salendo anche i già citati Royals che si mettono alle spalle anche Baltimore. Al contrario i Chicago White Sox rimangono nettamente i peggiori, un disastro da -47.39 unità bruciate con 20 sconfitte consecutive, una striscia ancora aperta nel momento in cui scriviamo. Dietro un trio di top team che stanno però rendendo meno del previsto, e questo si riflette anche nei rendimenti del betting: Toronto, Texas ed Atlanta. In ripresa Miami con 7 vittorie nelle ultime 12, quasi sempre da underdogs.

Vediamo anche le statistiche sulle top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco. Tra i giocatori offensivi dominano Aaron Judge e Bobby Witt Jr, seguiti da Shohei Ohtani, Gunnar Henderson, Marcell Ozuna e anche Juan Soto.

Tra i pitcher Seth Lugo ha raggiunto Tarik Skubal come miglior ERA (2.57), segue da vicino Corbin Burnes (2.63 ERA) poi abbiamo Chris Sale (2.71 ERA) e Zack Wheeler (2.77 ERA) a completare la top-5. Il miglior pitcher nelle scommesse rimane però Trevor Williams che con un team record di 9-2 con Washington ha portato un profitto di +11.62 unità, davanti a Mitch Keller in grande crescita con Pittsburgh (16-6 per +10.78 unità) reduce da 5 vittorie (7-1 nelle ultime 8 dei Pirates con Keller al via). Il peggior pitcher, se lo volete sapere, è Chris Flexen (-15.86), ancora una volta quindi troviamo i White Sox protagonisti in negativo.

Quote Antepost, gli ultimi aggiornamenti

La trade deadline premia gli LA Dodgers che rimangono i grandi favoriti, anche se hanno visto leggermente salire la quota antepost, mentre scende quella dei NY Yankees che di colpo superano Baltimore e Philadelphia, con i Bronx Bombers che si candidato come principale avversari di LAD per la vittoria finale delle World Series di MLB. Vediamo anche le quote sulle division e i principali premi individuali dei giocatori.

