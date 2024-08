Dopo una pausa nella settimana di ferragosto, torniamo con le analisi, statistiche, quote e consigli per le scommesse sulla stagione di Baseball Americano MLB che continua ed è arrivata alla 22° settimana di regular season. Pronostici MLB Week 22.

Pronostici MLB Week 22: Milwaukee Brewers squadra del momento

Iniziamo dalla American League andando a vedere la situazione delle varie division, a partire dal AL East dove i Baltimore Orioles e i NY Yankees continuano a braccetto col 58.4% di vittorie a testa. Baltimore si affida ad uno dei migliori attacchi (3° in runs, 7° in media battuta, 2° in OPS e 1° in home runs), ma la rotazione ha numeri inferiori (14° in ERA con 3.94). I Bronx Bombers a loro volta hanno un ottimo attacco (2° in runs, 11° BA, 1° OPS e 2° in HR) ma sono leggermente meglio con i propri lanciatori (8° con 3.79 ERA) e c’è un altro punto a favore di NYY, il rendimento esterno, il migliore della Major League Baseball con 41-25. In AL East dominano gli attacchi visto che anche i Boston Red Sox provano a rimanere in scia per la wild card grazie alla lineup 4° in runs, 2° BA, 3° OPS e 6° in HR, ma la rotazione sta deludendo (18° con 4.14 ERA).

In AL Central si sta delineando un altro testa a testa tra Cleveland Guardians e Minnesota Twins, con i primi avanti 2 partite rispetto ai Twins al momento. Come ci aspettavamo l’attacco dei Guardians sta un pò calando, e lo abbiamo visto nello sweep di 3 sconfitte subite nel weekend a Milwaukee dove Cleveland ha segnato in tutto 4 runs. L’attacco di Cleveland è ora 13° in runs e solo 20° in media battuta (16° anche in OPS) mentre la rotazione rimane solida (6° sia in ERA con 3.73 che in WHIP con 1.22). Qui i Kansas City Royals rimangono però in corsa a sole 3 partite di ritardo dal 1° posto grazie alle ultime 4 vittorie di fila in cui Bobby Witt Jr e compagni hanno segnato 32 runs per il 7° attacco (4.88 runs segnate di media), ma KC si conferma abbastanza bilanciata anche in rotazione (9° con 3.80 ERA e con ottimi lanciatori come Lugo e Singer) quindi attenzione ad eliminare da questa corsa i Royals.

In AL West gli Houston Astros sono tornati a marciare e si sono presi il primato in division con 4 partite di vantaggio sui Seattle Mariners che nonostante i miglioramenti in attacco dal mercato, hanno perso 5 partite di fila prima del 10-3 di domenica sui Pirates. Seattle ha ancora il 27° attacco per runs segnate, 30° in BA e 28° in OPS, ma la rotazione è sempre la migliore di tutti come ERA (3.48), WHIP (1.09) e anche Quality Starts (77). Qui i campioni in carica, i Texas Rangers, sembrano aver perso contatto con 11 partite di ritardo da Houston, per una squadra che al momento è solo 18° in attacco (4.25 runs segnate) ma anche solo 23° in rotazione (4.33 ERA).

Passiamo alla National League dove al momento la squadra migliore è quella dei Philadelphia Phillies al comando di NL East con 7 partite di vantaggio sugli Atlanta Braves che però non riescono a sbloccarsi in attacco (15° in runs, 17° BA, 13° OPS) mentre i pitcher rimangono una certezza (4° con 3.71 ERA). I Phillies in casa hanno il miglior rendimento MLB (42-23) per un roster che al momento ha il 6° miglior attacco (4.89 runs segnate) e anche la 3° miglior rotazione (3.71 ERA). Si è un pò arenato il rilancio dei NY Mets che rimangono 9 partite dietro alla testa della division con un 4-6 nelle ultime 10 partite.

In NL West abbiamo sempre gli LA Dodgers al comando, ma che devono guardarsi alle spalle visto che i San Diego Padres rimangono vicini con -3 partite di ritardo grazie al 7-3 nelle ultime 10 partite in cui l’attacco ha lavorato bene. La lineup dei Padres rimane solo 11° come runs segnate (4.76) anche se è la migliore di tutta la lega in media battuta (.266 BA). Anche gli Arizona Diamondbacks sono li vicini (-4 partite) anche se dopo 6 convincenti vittorie consecutive hanno subito una brutta battuta d’arresto con lo sweep di 3 sconfitte rimediate a Tampa nonostante 12 runs segnate dall’attacco che rimane il migliore con 5.25 runs a sera (2° in BA e 5° in OPS). Il problema per i DBacks è la rotazione dei pitcher, solo 25° in ERA (4.46) e 26° in WHIP (1.34), anche se è quella che commette meno errori.

Chiudiamo in NL Central dove i Milwaukee Brewers dominano sempre di più con 11 partite di vantaggio sui St.Louis Cardinals. I Brewers sono una delle squadre del momento dopo le ultime 5 vittorie su LAD e Cleveland, grazie alla 2° miglior rotazione MLB (3.66 ERA), ma anche l’attacco sta facendo bene, bilanciato col 9° posto in runs (4.79) e l’8° posto in media battuta (.253 BA). I Cardinals rimangono 2° anche se hanno vinto solo 1 delle ultime 6 partite, ma sono sempre modesti sia in attacco (23° con 4.10 runs segnate) che in difesa (20° rotazione con 4.17 ERA). Dietro sono molto vicine tutte le altre, con 4 squadre racchiuse in sole 2.5 partite. Al momento i Pittsburgh Pirates sono ultimi, nonostante Paul Skenes è una buona rotazione, ma è l’attacco che rimane un punto dolente (21° in runs, 23° BA, 27° OPS e 24° HR). Anche i Chicago Cubs si stanno difendendo bene con la rotazione (5° in ERA con 3.71) ma l’attacco continua a deludere (20° in runs, 24° BA, 21° OPS e 22° HR). Infine i Cincinnati Reds reduci da uno sweep interno di 3 sconfitte contro KC con punteggio complessivo di 3-28 che parla da solo.

Pronostici MLB Week 22: betting trends

Nell’ultima settimana in cui non ci siamo sentiti si sono verificati alcuni betting trend interessanti, come i favoriti in casa che hanno confermato le previsioni vincendo il 63% delle partite. Settimana anche da Under col 57% delle partite giocate che si sono chiuse sotto la linea O/U total runs proposte.

Abbiamo detto del calo di Cleveland e del momento ottimale di Milwaukee, un fattore che si riflette anche nel rendimento nelle scommesse con i Brewers che hanno scavalcato i Guardians come miglior formazione su cui puntare (+15.53 unità di profitto mentre Cleveland è scesa a +12.50). Dietro salgono anche qui San Diego Padres ed Arizona Diamondbacks. Completano la top-5 i Kansas City Royals.

Al contrario non cambia la peggior squadra su cui puntare, i disastrosi Chicago White Sox che hanno bruciato -48.50 unità, un numero impressionante se pensiamo che al 2° posto in questa scomoda classifica ci sono i Texas Rangers, ma con “sole” -16.56 unità perse, poi arriva un altra franchigia molto deludente, Atlanta, con i Braves che al momento sono costati -13.40 unità agli scommettitori, peggior anche dei Miami Marlins (-11.71). Tornando ai White Sox, la stagione è ancora lunga, ma CHW è già matematicamente fuori dai playoffs!

Vediamo anche le statistiche sulle top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco.

Quote Antepost, gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series dove gli LA Dodgers mantengono la testa, ma i Philadelphia Phillies sono sempre più vicini davanti a Baltimore Orioles e NY Yankees a cui si stanno avvicinando anche i risorti Houston Astros. Stanno ricucendo anche Milwaukee Brewers e San Diego Padres che in seconda fascia hanno agganciato Cleveland ed Atlanta. A seguire vediamo anche le principali quote antepost sulle vittorie divisionali e sui premi individuali stagionali.

