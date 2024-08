Questo lunedì solito recap di aggiornamento settimanale sulla stagione di Major League Baseball, ma in più vi diamo anche un paio di consigli per le scommesse antepost: i Royals vincenti con quota di valore in una AL Central molto combattuta e Paul Skenes passato al 2° posto dietro a Merrill per il ROY della National League. Pronostici MLB Week 23.

Pronostici MLB Week 23: i Royals possono vincere la AL Central

Iniziamo il nostro report di Baseball Americano MLB dalla American League, e in particolare dalla AL Central dove i Cleveland Guardians mantengono 3 partite di vantaggio su Minnesota Twins e Kansas City Royals, e attenzione perché la settimana dei Guardians inizia proprio con un importante serie contro i Royals che tra queste squadre sono quelle che se la passano meglio in questo momento con 7-3 nelle ultime 10 partite. Minnesota invece è 2-5 nelle ultime 7 partite mentre Cleveland arriva da 2 vittorie contro i Rangers, ma prima aveva perso 6 partite su 7 e, come diciamo ormai da mesi, l’attacco sta attraversando quel calo generale che avevamo previsto da tempo. I book continuano a credere in Cleveland con Minnesota prima avversaria e KC dietro, ma non è impossibile pensare che proprio i Royals alla fine la possano spuntare con un ottimo attacco (8°) guidato da Bobby Witt Jr, ma anche pitcher di tutto rispetto (11°) con un ottima rotazione che vede alternarsi: Lugo, Singer, Wacha, Lorenzen e Ragans. Un altro punto a favore di KC: i Royals hanno il miglior record della lega nelle sfide contro avversarie divisionali (26-13). Considerando il calo offensivo atteso, e che si sta realizzando, di Cleveland, e che Minnesota è abbastanza altalenante (e con una rotazione meno affidabile rispetto a KC, 16° con 4.05 ERA e anche il secondo peggior record divisionale con 16-21, peggio di Detroit e meglio solo dei tremendi White Sox), prendiamo per valore la vittoria divisionale dei Royals. Non sarà semplice, ma la quota @5 ha valore, inoltre per tornare ai White Sox, CHW è la squadra che è arrivata più velocemente alle 100 sconfitte stagionali dal 1913 ad oggi!

PREVISIONE AL CENTRAL: KC ROYALS @5.00

In AL East è sempre testa a testa tra NY Yankees e Baltimore Orioles. Rispetto alla settimana scorsa i Bronx Bombers hanno scavalcato gli Orioles che stanno vivendo un chiaro calo offensivo, sebbene la lineup di Baltimore rimanga la 3° migliore come runs segnate (4.98); NYY però fa anche meglio al 2° posto (5.11) e la rotazione è migliore (7° quella degli Yankees, 13° quella degli Orioles come ERA).

In AL West continua la rinascita degli Houston Astros che si sono presi la testa della division e hanno già messo +4.5 partite tra loro e i Seattle Mariners che ci stanno deludendo. Col lavoro fatto sul mercato per migliorare il reparto debole, l’attacco, e con un ottimo pitching staff (1° nella lega come ERA a 3.53 e anche come WHIP a 1.10), ci aspettavamo un cambio di passo da questa squadra, e invece è arrivato l’esonero del manager. Ancora peggio la situazione dei campioni in carica, i Texas Rangers, che sono dietro -10.5 partite dalla testa della division e sembrano in procinto di abdicare, magari senza centrare nemmeno i playoffs come avevamo consigliato nel pre-stagione. In questo 2024 i Rangers stanno facendo male sia in attacco (22°) che con i lanciatori (24°).

Passiamo in National League con la NL West che sembrava già certa del proprio vincitori, gli LA Dodgers, ma che si sta rivelando combattuta e molto interessante grazie alla rinascita degli Arizona Diamondbacks reduci dallo sweep di 3 vittorie a Boston, 6° successo consecutivo (12-3 nelle ultime 15 partite). Arizona non eccelle ancora in rotazione e bullpen, ma l’attacco è sempre quello che segna di più (5.35 runs), oltre ad essere 2° anche nelle statistiche di media battuta (.261) e di OPS (.767). Arizona è ora solo 3.0 partite dietro a LAD che però risponde con un 6-1 nelle ultime partite, col 4° miglior attacco e anche la 6° miglior rotazione (mentre i pitcher di Arizona sono solo 24°). In tutto questo non scartiamo i San Diego Padres (-4.5 partite da LAD nel momento in cui scriviamo), altra squadra di grande potenziale che sta lavorando molto bene col proprio attacco, il migliore di tutti in media battuta (.265), 8° anche in OPS anche se alla fine di tutto è solo 11° in runs segnate (4.73) un dato che potrebbe salire da qui a fine stagione.

In AL East i Philadelphia Phillies arrivano da 2 vittorie a KC nel weekend in cui hanno segnato 22 runs (11+11) con uno dei migliori attacchi della lega, ma anche la rotazione rimane la 4° in ERA. Gli Atlanta Braves hanno dato segnali di ripresa, ma l’attacco continua a produrre pochissimo (17° in runs e media battuta) e questo è un problema che rischia di mandare al vento l’ottimo lavoro dei pitcher (2° con 3.66 ERA). Questo si traduce con un ritardo di 6 partite di Atlanta rispetto alla capolista Philadelphia. Dietro i NY Mets (-8.5) sperano di rientrare in una difficile corsa per la wild cards, ma la squadra continua ad essere troppo altalenante.

Chiudiamo con la NL Central dove al momento troviamo la squadra col vantaggio massimo, i Milwaukee Brewers che hanno 10 partite sui St.Louis Cardinals che sono praticamente appaiati con i Chicago Cubs, poi arrivano sempre molto vicini anche Cincinnati Reds e Pittsburgh Pirates, tanto che più che il vincente qui viene interessante scommettere sull’ultimo posto, e noi continuiamo a sostenere che i St.Louis Cardinals siano i peggiori qui (24° attacco, 18° rotazione). Tornando ai leader, i Brewers, la squadra di Milwaukee è ben bilanciata tra attacco (9°) e rotazione (3°) ed è 8-2 nelle ultime 10 partite. Per i Cubs la rotazione non è male, ma l’attacco è troppo incostante (16° come runs segnate). I Reds i problemi ce li hanno più tra i lanciatori che in attacco, ma anche la lineup è solo 26° come media battuta (nonostante il 14° posto in runs segnate). Dai Pirates ci aspettavamo decisamente di più, e non solo per Skenes, tanto che nel pre-season avevamo scommesso Over 74.5 win regular season, una giocata che rimane possibile e ci continuiamo a credere (al momento la linea live O/U win regular season è piazzata a 77.5).

Rookie of the Year: la sorpresa che non t’aspetti, Jackson Merrill supera Paul Skenes

Oltre ad averci fatto vincere con la giocata principale nello studio domenicale di MLB che trovate nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC, con un walk off (il 2° nella sua giovane carriera), Jackson Merrill è il giocatore del momento con i San Diego Padres, visto che negli ultimi giorni ha prima agganciato l’altro grande fenomeno, Paul Skenes, e poi ha messo perfino la freccia come favorito per il titolo di Rookie of the Year.

Fino anche solo ad un mesto fa la cosa sembrava impensabile, col pitcher dei Pirates che si giocava appena @1.02 per la vittoria di questo titolo, dopo aver abbattuto diversi record a suon di prestazioni impressionanti, e dopo aver avuto anche il raro onore (per un rookie ancor di più) di aprire la partita delle stelle come starter della National League all’All Star Game. Skenes sta continuando ad offrire un grande rendimento (8-2, 2.16 ERA, 0.94 WHIP con 130 strikeouts in 104 innings), suo malgrado nella difficile situazione generale che sta attraversando Pittsburgh; ma i numeri di Merrill iniziano ad essere davvero importanti (.288/.319/.488 con 19 home runs e 13 basi rubate).

Noi sinceramente vediamo ancora meglio Skenes che sta davvero tenendo numeri che difficilmente si vedono da un rookie, per uno dei più forti prospetti degli ultimi anni sul monte di lancio. Vero che gioca in una squadra che sta faticando maggiormente, ma Skenes gioca anche nel ruolo per eccellenza del Baseball e ha già dimostrato di essere un grande talento, che sa adattarsi bene alle varie situazioni. Dopo i primi mesi in cui si parlava solo di lui, Skenes sembra essere passato un pò di “moda”, ci siamo quasi abituati ai suoi rendimenti impressionanti, ma da qui a fine stagione potrà tornare in auge e secondo me @2+ è da prendere in questo momento come rookie dell’anno.

PREVISIONE ROOKIE OF THE YEAR 2024: PAUL SKENES @2.30

Pronostici MLB Week 23: betting trends

I Milwaukee Brewers rimangono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +16.38 unità di profitto. Al 2° posto salgono anche qui gli Arizona Diamondbacks (+13.54) poi ci sono i Cleveland Guardians (+12.45) a completare il podio e ultima squadra in doppia cifra di resa visto che poi si passa ai San Diego Padres a +8.92 unità in 4° posizione.

La peggior squadra su cui puntare è sempre, nettamente, quella dei Chicago White Sox con un disastroso -51.44 unità che parla da solo visto che in questa statistica al 2° posto ora ci sono i Texas Rangers ma con “solo” -16.94, poi abbiamo i Miami Marlins a -15.23.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli aggiornamenti delle principali quote antepost, ad iniziare dalla lavagna per la vittoria finale delle World Series 2024 dove gli LA Dodgers non mollano il primo posto, ma i NY Yankees hanno agganciato i Philadelphia Phillies e superato anche qui in quota i rivali di Baltimore.

