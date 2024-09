Questa settimana nessun consiglio antepost sulla Major League Baseball, ma andiamo come sempre a fare il punto della situazione con tanti spunti utili per le vostre scommesse sul Baseball Americano, con la regular season che entra nel rush finale per qualificarsi ai playoffs. Pronostici MLB Week 24.

Pronostici MLB Week 24: Dodgers ed Astros cambiano passo

Iniziamo il report settimanale dalla miglior squadra al momento come record di vittorie, il 59.9%, ovvero gli LA Dodgers che sembrano aumentare i giri quando si entra nel momento caldo della regular season, con 7 vittorie nelle ultime 10, uno dei migliori attacchi (3° per runs segnate) ma anche una delle migliori rotazioni, per una squadra completa che sta respingendo il tentativo di rimonta in NL West degli Arizona Diamondbacks e dei San Diego Padres che nel momento in cui scriviamo rimangono appaiate e distanti -5.0 partite da LAD. I DBacks continuano a fare la differenza con l’attacco: il migliore per runs segnate (5.42) ma 2° anche in media battuta ed OPS, seppure la rotazione rimanga solo 26° in ERA e WHIP. Anche i Padres fanno più affidamento all’attacco: 10° per runs segnate, ma il migliore in assoluto in media battuta (.265); ma pure qui la rotazione non è alla stessa altezza (14° in ERA e 13° in WHIP, anche se i pitcher di San Diego sono quelli che mettono a segno più strikeout di media).

Rimanendo in National League passiamo alla NL East dove i Philadelphia Phillies rimangono al comando, comodi con +7.0 partite sugli Atlanta Braves, e +8.0 sui NY Mets che si avvicinano grazie al rendimento da 8-3 nelle ultime 11 partite. Di recente i Phillies hanno allungato vincendo 3 delle 4 partite della serie interna contro Atlanta, anche se Philadelphia continua nel calo del proprio attacco che abbiamo registrato negli ultimi giorni, un calo offensivo che i Braves hanno dovuto fronteggiare per tutta la stagione, complici anche le assenze importanti che lasciano la lineup di Atlanta solo 16° in runs e media battuta, ma la rotazione (la 3°) sta sorreggendo la squadra con Chris Sale su tutti, favorito per NL Cy Young, cosa che ci auguriamo visto che lo abbiamo scommesso in tempi non sospetti e con quota enorme (@11).

In NL Central dominano sempre i Milwaukee Brewers con +9.0 partite di vantaggio sui Chicago Cubs che sono saliti al 2° posto nell’alternanza con i St.Louis Cardinals che però si stanno riprendendo da un momento di calo. I Cubs sono in grande forma a loro volta con 6 vittorie consecutive (9-1 nelle ultime 10) anche se Milwaukee risponde con un 7-3 e ha un buon margine da amministrare, oltre ad essere decisamente superiore sia in attacco che con i lanciatori.

Passiamo in American League con la AL East che si conferma la division più interessante col testa a testa prolungato tra NY Yankees e Baltimore Orioles. Al momento i Bronx Bombers iniziano la settimana in vantaggio di appena mezza partita sugli Orioles mentre i Boston Red Sox (-9.0) sembrano ormai troppo attardati, oltre ad attraversare un momento di calo del proprio attacco, il reparto forte di Boston (8°) rispetto alla rotazione dei lanciatori (16°).

Rimane apertissima la corsa alla AL Central dove abbiamo i Cleveland Guardians sempre al comando, ma con sole +3.5 partite sui Minnesota Twins e sui Kansas City Royals. Se avete letto il report della scorsa settimana sapete che tifiamo questi ultimi, visto che li abbiamo scommessi antepost @5, una quota che aveva avuto una flessione immediata, prima di tornare a salire all’attuale @7 per colpa di un filetto di 5 sconfitte consecutive di KC, passate dalle forche caudine di Houston, e beccando gli Astros in un momento ottimale, mentre Cleveland ha approfittato in parte della serie interna contro Pittsburgh (2-1) e Minnesota è uscita vincente dalle 3 sfide contro Toronto (2-1).

Approposito di Houston Astros, chiudiamo proprio con la AL West dove sono tornati a dominare gli Astros che dopo una prima parte di stagione difficile, hanno cambiato passo da metà giugno in poi, e di recente stanno giocando il loro miglior baseball, con 5 vittorie di fila e 18-7 nelle ultime 25 partite. Houston ha così un vantaggio di +6.0 partite sui Seattle Mariners che per lungo tempo quest’anno hanno accarezzato il sogno di vincere la division, approfittando dei problemi degli Astros, ma non sembra bastato nemmeno lo sforzo sul mercato per migliorare un attacco che ancora non va (26° in runs, 29° in OPS e 30° in BA), ne il cambio manager, per risollevate una squadra che punta ancora ai playoffs grazie ai propri lanciatori (2° sia in ERA che in WHIP). Sempre più indietro i campioni in carica, i Texas Rangers che non dovrebbero centrare nemmeno i playoffs, come avevamo consigliato anche noi nel pre-season @2.60. Tra l’altro l’andamento delle odds stagionali di Houston fa ben capire la differenza tra la prima parte di stagione dove era sprofondata anche nelle quote antepost, e la seconda in cui è risalita tra le principali contender.

Pronostici MLB Week 24: betting trends

Non cambiano di una virgola le prime 5 posizioni per quanto riguarda i migliori rendimenti nelle scommesse, con Milwaukee (+17.50 unità) davanti ad Arizona (+11.35), Cleveland (+10.48) e San Diego (+9.76).

Così come non cambia la peggiore squadra su cui puntare, i Chicago White Sox che con -57.44 unità bruciate stanno entrando nei libri di storia dalla parte sbagliata anche qui, e la stagione pessima di CHW non sembra avere sosta con i White Sox reduci da altre 9 sconfitte di fila (1 sola vittoria nelle ultime 15). Un vero disastro, se pensiamo che al 2° posto in questa scomoda classifica ci sono i deludentissimi Rangers, ma con un più umano -14.84 unità. In uno scenario del genere la stagione (pessima) dei Miami Marlins sembra quasi sufficiente con un -12.13 unità.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Ecco le quote antepost aggiornate per la vittoria finale delle World Series, con gli LA Dodgers che nonostante l’ottimo momento si vedono avvicinati dai Philadelphia Phillies, i principali avversari. A seguire vediamo anche le quote sull’unica division ancora veramente combattuta secondo i bookmakers, la AL East, per concludere con una carrellata sulle quote per la qualificazione Playoffs visto che è su quello che si concentra questa parte di stagione.

