Il recap settimanale sulla stagione di Baseball Americano MLB con analisi, classifiche, statistiche e anche un video in cui con Guru andremo a vedere le stime per la vittoria delle World Series; 3 squadre favorite, tra cui i Dodgers che però devono gestire un emergenza in infermeria con i lanciatori. NY Mets squadra del momento in grande rush finale per centrare i playoffs. Pronostici MLB Week 25.

Pronostici MLB Week 25: i Mets non si fermano. Problemi in infermeria per la rotazione di LAD

Iniziamo il recap settimanale di Baseball Americano MLB dall’American League, e in particolare dalla AL Central che rimane combattuta, anche se i Cleveland Guardians mantengono +3.5 partite di vantaggio sui “nostri” Kansas City Royals che sono passati al 2° posto, scavalcando proprio quei Minnesota Twins che hanno sweeppato nel weekend con 3 vittorie su 3 a KC. Qui abbiamo anche la peggior squadra dell’anno, i Chicago White Sox che ormai non fanno più notizia con un record di 33-112, malissimo sia in casa che in trasferta, 2-8 nelle ultime 10, peggior attacco in runs segnate e OPS (29° in media battuta) e anche penultima rotazione con un complessivo 4.86 ERA, 1.45 WHIP dai propri pitcher, senza dimenticare, come vedremo dopo, il disastroso rendimento nelle scommesse.

Apertissima anche la sfida in AL East, nonostante le quote siano tutte per i NY Yankees come vedremo, e nonostante i Bronx Bombers siano avanti solo +1.5 partite sui Baltimore Orioles che non mollano il colpo, anche se hanno perso 4 delle ultime 5 partite. Qualche piccola speranza, non di vincere la division ma di fare i playoffs, rimane viva per i Boston Red Sox anche se pesa la striscia perdente di qualche giorno fa, nonostante nel weekend e ad inizio di questa settimana i Red Sox si siano ripresi con 3 vittorie in 4 partite, compreso il 12-3 nell’opener a Fenway Park proprio contro Baltimore.

In AL West la rimonta degli Houston Astros sembra essersi completata e le +4.5 partite di margine sui Seattle Mariners tranquillizzano i texani che hanno ritrovato il loro attacco che potrà crescere ulteriormente (3° in media battuta, 12° in runs segnate) e anche una solida rotazione (7° in ERA). Seattle invece non è riuscita a svoltare del tutto nonostante il mercato per rinforzare l’attacco, il cambio di allenatore e anche quella che rimane una delle migliori rotazioni (2° sia in ERA che in WHIP), anche se il 4-1 delle ultime 5 partite lascia ancora qualche speranza ai Mariners, speranza che non hanno più i campioni in carica, i Texas Rangers, che non giocheranno nemmeno i playoffs (ma anche loro sono in ripresa con 4-1 nelle ultime 5 partite), una notizia che ci fa felici visto che l’avevamo pronosticata, consigliata e giocata @2.60 ad inizio stagione (come avevamo preso a stake pieno la quota regalo su Cleveland ai Playoffs @3.50).

In National League apriamo con la NL Central dove i Milwaukee Brewers sono tranquilli con +8.5 partite di margine, anche se hanno vinto solo 2 delle ultime 7 partite. I Chicago Cubs sono 2°, ma non sono mai riusciti a trovare la giusta costanza nonostante la 6° rotazione con 3.74 ERA e il 13° attacco con 4.53 runs, stessa cosa per i St.Louis Cardinals troppo altalenanti, specialmente con l’attacco, per non parlare dei Cincinnati Reds (che però sono 6-2 nelle ultime 8) e i Pittsburgh Pirates, che speriamo di vedere chiudere bene la stagione visto che abbiamo Over 74,5 win in regular season (al momento sono a 68, ne servono 7 nelle 18 partite rimanenti, fattibili, non fosse per uno schedule non semplice con le serie contro KC, a STL, a CIN, contro MIL e la chiusura a NYY).

Nessun problema anche per i Philadelphia Phillies in NL East, con +7.0 partite di vantaggio sui NY Mets che sono riusciti a mettere la freccia sugli Atlanta Braves grazie allo strepitoso 10-1 nelle ultime 11 partite, e ora i Braves devono fare attenzione visto che dopo Washington ospiteranno i Dodgers questa settimana, e la prossima ci sarà anche lo scontro diretto con i Mets in 3 partite, ma ad Atlanta, quindi il fattore campo rimarrà nelle mani dei Braves.

In NL West gli LA Dodgers mantengono +5.5 partite di vantaggio sulle inseguitrici. Ohtani e compagni hanno il 3° miglior attacco per runs (4.98) e OPS (.767) e sono 6° anche in media battuta (.254). Bene anche la rotazione dei pitcher, 10° in ERA (3.86), 8° in WHIP (1.22) anche se il reparto è in evidente affanno vista l’infermeria piena di lanciatori. Sono infatti Stone, Kelly, Kershaw, Glasnow, Yamamoto, May, Ryan, Gonsolin ma anche altri rilievi, i pitcher indisponibili o con qualche problema, per un motivo o per l’altro, e sappiamo che lo stesso Ohtani quest’anno non sarà impegnato sul monte di lancio. Dietro i San Diego Padres non riescono ad approfittarne al meglio, nonostante rimangano il 1° attacco per media battuta (ma solo 8° in runs segnate). Sembra essersi un pò placata la rimonta furente degli Arizona Diamondbacks che sono solo 4-6 nelle ultime 10 partite (+6.0 da LAD), un altra squadra che si basa sull’attacco visto che la lineup dei DBacks è sempre 1° per runs segnate (5.43) ed OPS (.771) e 2° anche in media battuta (.262), ma la rotazione è tra le peggiori: 27° sia in ERA (4.26) che in WHIP (1.35).

Pronostici MLB Week 25: VIDEO sui favoriti secondo le stime

In questo veloce video shorts Guru guarda e commenta le stime in % per la vittoria finale delle World Series, con tre squadre favorite sulle altre: Dodgers (ok), Phillies (ok) e Guardians (più dubbi) tutte col 12% di chance, di poco avanti sugli Yankees al 11%. Crescono anche le chance degli Astros che ora troviamo al 7%, e come vediamo anche qui sotto, pure le quote di Houston hanno fatto le montagne russe.

Pronostici MLB Week 25: betting trends

Sono sempre i Milwaukee Brewers la miglior squadra su cui puntare con +14.51 unità di profitto stagionale, mentre dietro Cleveland supera Arizona. Continuano a salire NY Mets e San Diego, calano i Washington Nationals che finora erano state una delle sorprese, almeno a rendimento in moneyline, così come i Kansas City Royals.

I Chicago White Sox rimangono un disastro da quasi -60 unità bruciate, un record, anche se la scorsa settimana hanno battuto due colpi importanti, la vittoria a Baltimore @3.80 e quella a Boston @2.86. Le vittorie dei White Sox quest’anno sono così rare che spesso CHW è quotata @2.5+ nei testa a testa, e ovviamente parliamo di quote enormi. Crollo totale per i Toronto Blue Jays con sole 3 vittorie nelle ultime 12 partite, e questo si riflette anche nei rendimenti che vedono i canadesi 2° peggiori, ma con un più umano -12.80 unità, peggiorando anche il -12.6 di Texas e il -12.49 di Atlanta, le altre due grandi delusioni del 2024.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti

Ecco gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series che abbiamo già visto in parte prima, e i premi individuali con MVP, Cy Young e Rookie di American e National League, lavagne che sembrano tutte chiuse, e noi lo speriamo visto che per NL Cy Young abbiamo Chris Sale, grande favorito, che ha fatto implodere la quota Altro da @11 quando l’avevamo presa noi (con dentro Sale, una quota nettamente sbagliata) all’attuale quota @1.02, con Zach Wheeler, per tutta la stagione principale spauracchio, che si è definitivamente allontanato.

