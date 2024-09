Si avvicina sempre di più la fine della regular season di Major League Baseball. Vediamo gli ultimi aggiornamenti con quote antepost, statistiche e consigli per le scommesse. Per la prima volta i Phillies mettono la testa davanti ai Dodgers nelle quote antepost per la vittoria delle World Series, anche se di poco. Pronostici MLB Week 26.

Pronostici MLB Week 26: Cleveland, NYY e Houston verso le vittorie delle rispettive division

Penultima settimana di regular season per il Baseball Americano MLB e iniziamo dall’American League e da una delle division ancora aperte, anche se gli ultimi risultati sembrano puntare verso i Cleveland Guardians, ovvero la AL Central. Onestamente pensavamo in un calo di Cleveland che non è arrivato. In verità i Guardians sono calati in attacco (ora 14° come runs segnate e 20° in media battuta), ma dietro non ne hanno approfittato i Kansas City Royals su cui avevamo puntato. Il rendimento balbettante (3-4 nelle ultime 7) dei Royals li lascia ancora lontani -5.0, per non parlare dei Minnesota Twins molto in calo in questo finale di stagione, e che hanno iniziato la nuova settimana perdendo l’opener proprio a Cleveland, giocata che avevamo consigliato con i Guardians regalati alla pari di quota @2 e siamo altresì contenti di aver incassato la quota antepost data in preseason su Cleveland Playoffs SI addirittura @3.50.

Passiamo alla AL East, anche questa una division ancora aperta, ma i NY Yankees possono contare su un vantaggio di +3.0 sui Baltimore Orioles che sono crollati sul più bello (3-7 nelle ultime 10 partite mentre al contrario NYY è 7-3 nello stesso arco di tempo). Con Baltimore in queste condizioni non sarà facile tornare4 a mettere la freccia sui Bronx Bombers, con poche partite ancora in calendario. Dietro lontanissimi tutti gli altri, ad iniziare dai Boston Red Sox che di recente hanno inguiato gli Orioles battuti in 2 partite su 3 la settimana scorsa, e perdendo subito dopo 3 delle 4 partite della serie allo Yankee Stadium, dando in questo modo ai nemici di sempre il vantaggio che al momento hanno su Baltimore. Boston però deve pensare anche a coltivare ancora le (pochissime) speranze di post-season che esistono ancora.

In AL West sono sempre al comando gli Houston Astros con +4.0 partite di vantaggio sui Seattle Mariners, anche se gli Astros hanno iniziato la settimana perdendo a San Diego ed interrompendo una mini striscia di 4 vittorie consecutive mentre i Mariners ci provano ancora con 8-3 nelle ultime 11 partite ma la sensazione è che il mese di agosto sia stato troppo deficitario per permettere a Seattle di recuperare su una franchigia invece in grande ripresa come quella di Houston. Hanno praticamente salutato le speranze di difendere il titolo i Texas Rangers.

Passiamo in National League con la NL Central già in mano ai Milwaukee Brewers che volano con +10.0 partite di vantaggio sui Chicago Cubs, e ormai gli interessi dei Brewers sono altri, ovvero arrivare almeno al seed #2 che gli garantirebbe il bye al primo turno, ma per farlo dovranno recuperare sui Dodgers. Milwaukee è 5-2 nelle ultime 7 partite per una squadra molto equilibrata visto che al momento ha il 4° miglior attacco della lega per runs segnate (8° anche in media battuta e top-10 pure nelle statistiche di OPS) e anche la 4° miglior rotazione come ERA (3.65). I Cubs possono ancora sperare nella wild card, ma la situazione è molto complicata con 5 partite di ritardo.

In NL East abbiamo la miglior squadra della Major League al momento, con un 60% di partite vinte, i Philadelphia Phillies, forti in particolare del record interno di 52-26 nelle partite giocate in casa, con una lineup al momento 5° in runs (4.85) e 4° in media battuta (.258) e OPS (.752) ma anche i lanciatori stanno lavorando bene (7° in ERA e 6° in WHIP). Dietro i NY Mets continuano a crederci, davanti agli Atlanta Braves che adesso rischiano davvero con 4 sconfitte nelle ultime 7 partite. Il testa a testa per l’ultima wild card di NL al momento riguarda proprio NYM ed Atlanta, con i Mets avanti di 1 partita. Se guardiamo lo schedule, dopo le ultime 2 partite contro Washington, le altre 3 serie conclusive sono tutte pesantissime per i Mets che ospiteranno i Phillies e poi andranno in trasferta ad Atlanta per una serie di 3 partite probabilmente determinante e poi a chiudere a Milwaukee, con i Brewers che come detto corrono per le prime posizioni di National League. Atlanta invece, oltre allo scontro diretto in casa, hanno due serie in trasferta, ma sulla carta facili a Cincinnati e Miami, e chiuderanno in casa contro i Royals che probabilmente non avranno più niente da giocarsi in quelle ultime giornate (anche se noi speriamo di no). In questa equazione però potrebbero rientrare anche i DBacks (più che i Padres) come vedremo tra poco).

Chiudiamo con la AL West dove rimangono al comando gli LA Dodgers con +3.5 partite sui San Diego Padres che non vogliono mollare, con 4 vittorie di fila e il miglior attacco per media battuta (4° anche come runs segnate, 4.76 a sera). I Dodgers stanno recuperando pezzi importanti tra i lanciatori, con una rotazione che ha riempito l’infermeria durante questa stagione e che ha un pò limitato LAD; si vocifera che ai playoffs potremmo vedere Shohei Ohtani sul monte di lancio, e non solo in lineup tra i battitori, lineup che proprio guidata dal giapponese è la 2° migliore della lega per runs segnate (5.01) e OPS (.768). Hanno un pò rallentato gli Arizona Diamondbacks con 6 sconfitte nelle ultime 10 e ora devono guardarsi le spalle per difendere la wild card da NYM ed Atlanta, anche se Arizona ha sempre il miglior attacco per runs segnate (5.49) e OPS (.778) e 2° anche in media battuta (.264).

Betting trends Major League Baseball

I Milwaukee Brewers sono la miglior squadra su cui puntare in questa stagione, con +17.67 unità di profitto (un ulteriore incremento di +3.16u rispetto alla settimana scorsa), con i Cleveland Guardians che si confermano secondi mentre al terzo posto i San Diego Padres scavalcano gli Arizona DBacks, i primi in crescita di +3.4 unità rispetto alla settimana scorsa, i secondi invece sono in leggera flessione negativa (-1.14u) negli ultimi 7 giorni.

Chiaramente non cambiano i peggiori come rendimento nelle scommesse, i Chicago White Sox, che però hanno avuto una settimana positiva (+1.7u), anche se parlare di settimana positiva per una squadra che ha bruciato qualcosa come -56.52 unità (un record) è assurdo. I White Sox in questo momento hanno una striscia aperta di 3 vittorie consecutive, una cosa che non erano mai riusciti a fare in questa stagione. Molto male anche i Texas Rangers, i campioni in carica che hanno deluso le aspettative, anche se con un più umano -16.35 unità. Lo sweep di 3 vittorie sui Cardinals migliora invece la situazione dei Toronto Blue Jays che passano dal penultimo al 24° posto in una sola settimana, in una stagione comunque deludente anche a livello betting da parte dei canadesi.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco. Offensivamente Bobby Witt Jr, Aaron Judge e Shohei Ohtani sono stati i dominatori, onnipresenti nelle top-5 delle principali statistiche.

Tra i lanciatori un anomalia, perché abbiamo detto della delusione di Toronto, tra le peggiori anche come rendimento nelle scommesse, ma proprio un pitcher dei canadesi è quello che singolarmente ha fatto guadagnare più soldi agli scommettitori nelle sue partenze (21-9 di record per +12.20 unità) e parliamo di Jose Berrios, così come è sempre un pitcher dei Blue Jays il migliore da Over, Kevin Gausman (O/U 20-9), mentre il miglior pitcher per le scommesse da Under è Cole Ragans dei Royals (O/U 10-19). Chris Sale è invece il lanciatore con più vittorie personali (17) e con l’ERA migliore di tutta la lega (2.35), anche qui una piccola contraddizione se pensiamo a quanta fatica stiano facendo i suoi Braves per centrare la post-season quest’anno.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

La notizia della settimana è il sorpasso dei Philadelphia Phillies sugli LA Dodgers come favoriti dalle quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball. LAD era rimasta in cima alle lavagne praticamente per tutta la stagione, e ora si trova dietro a Philadelphia, anche se di pochissimo @4.30 contro il @4.20 dei Phillies. Incalzano anche i NY Yankees @6 dopo di che si sale in doppia cifra con Baltimore @10, Houston @11 e Cleveland @12.

A seguire anche le quote sulle squadre che ancora sono in corsa per la qualificazione playoffs e poi le lavagne per i premi individuali che sembrano già chiuse, e anche qui aspettiamo Din incassare la quota di Chris Sale NL Cy Young, preso in Altro @11, e ora grande favorito (sempre in Altro ma che oggi si gioca alla quota simbolica di @1.02).

