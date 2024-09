Siamo alla resa dei conti, l’ultima settimana di regular season per la Major League Baseball, con Atlanta che rischia una clamorosa esclusione dai playoffs (mentre i Phillies tornano a vincere la NL East che mancava dal 2011). I Detroit Tigers invece sono sorprendentemente in piena corsa per la wild card di AL. Pronostici MLB Week 27.

Pronostici MLB Week 27: corsa playoffs, Atlanta rischia, Detroit ci crede

Ultima settimana di regular season per il Baseball MLB, ed è ovvio concentrarci sulla corsa playoffs, con gli ultimi posti buoni per le wild card, visto che le vittorie divisionali sembrano ormai tutte assegnate.

Di certo i Philadelphia Phillies hanno vinto la NL East, dove gli Atlanta Braves rischiano grosso. Come vediamo su Mlb.com, nel momento in cui scriviamo Atlanta sarebbe fuori, con 1.5 partite di ritardo sugli Arizona Diamondbacks, e 2.0 sui NY Mets, avversari divisionali che non mollano con un 6-3 nelle ultime 9 partite e proprio questo martedì si apre una serie ad Atlanta che potrebbe essere decisiva, con i Mets che poi chiuderanno a Milwaukee, con i Brewers che hanno già vinto la NL Central e che difficilmente potrebbero migliorare la loro condizione di seed #3, con Philadelphia e gli LA Dodgers che sembrano troppo avanti. I Braves, dopo la serie contro NYM, chiuderanno sempre in casa contro i Royals, quindi sulla carta potrebbero avere un piccolo vantaggio.

Approposito di Kansas City Royals, Bobby Witt Jr e compagni potrebbero presentarsi alla serie finale ad Atlanta con motivazioni molto alte visto che anche gli stessi Royals sono impegnati per difendere l’ultima posizione buona per la wild card di American League, con 1 partita di vantaggio sui Minnesota Twins e 1.5 sui Seattle Mariners. I Royals però sono in crisi e le 7 sconfitte di fila rischiano di compromettere tutto, anche se martedì inizia una serie sulla carta favorevole contro i Nationals, anche se in trasferta a Washington.

I Minnesota Twins sono 3-7 nelle ultime 10 partite, ma potranno sfruttare la serie interna contro Miami, prima del finale in casa contro i Baltimore Orioles che hanno perso la corsa di AL East con i NY Yankees, e si dovrebbero accontentare della prima wild card. I Mariners invece devono chiudere una serie a Houston iniziata con una importante vittoria, prima di chiudere in casa contro i pessimi Athletics, insomma, qualche piccola speranza a Seattle la coltivano ancora.

Rimanendo in AL, sorprendenti Detroit Tigers fino a qualche settimana fa sembravano tagliati fuori dalla post-season, ma la run da 20-8 dell’ultimo mese ha permesso a Skubal e compagni di rientrare, e al momento sarebbero ai playoffs. Lo schedule è favorevole visto che i Tigers chiuderanno la stagione in casa nelle serie contro avversari non impossibili come i Rays e soprattutto gli inguardabili White Sox che quest’anno sono stati capaci di segnare record su record, ma in negativo. Per questo Detroit ai playoffs al momento ha visto crollare la propria quota sotto @1.30 come vedremo anche in fondo a questo articolo.

Betting Trend Major League Baseball

I Milwaukee Brewers si confermano miglior squadra come rendimento nelle scommesse con +15.36 unità di profitto mentre dietro i San Diego Padres (+12.68) scavalcano i Cleveland Guardians, come i NY Mets (+9.61) superano gli Arizona Diamondbacks che rischiano di mancare i playoffs per colpa di un andamento troppo altalenante. Dietro crescono anche qui i Detroit Tigers con +5.26u.

I Chicago White Sox hanno perso altre 5 unità in questa settimana, arrivando al tremendo rendimento di -61.52 unità con un record di 36-120, un record in negativo. In 2° posizione, in questa scomoda statistica, si conferma la delusione Texas Rangers (-16.40) poi tornano a sprofondare i Toronto Blue Jays (-15.00) che hanno perso quasi 5 unità nell’ultima settimana.

Vediamo anche le top-5 delle principali statistiche di pitcher e giocatori d’attacco. Dopo aver fondato il club 50-50 (50 homeruns e 50 stolen base), Shohei Ohtani vuole già migliorare il suo stesso record, aumentando il club a 55-55 e ha già in mano il titolo di MVP AL (quote off).

Gli altri giocatori che hanno monopolizzato le statistiche d’attacco sono stati Aaron Judge (grande favorito per MVP NL) e Bobby Witt Jr che ha giocato una grande stagione, ma probabilmente rimarrà a secco di premi, come Juan Soto, il 4° grande protagonista offensivo.

Tra i pitcher Sean Manaea è sorprendentemente quello che ha fatto guadagnare di più gli scommettitori nelle sue partenze (+12.15 unità), con Shota Imanaga al 2° posto mentre Jose Berrios (primo la settimana scorsa) ha perso a Tampa ed è sceso al 3° posto.

Un altro pitcher di Toronto protagonista nelle scommesse, almeno in quelle da Over, si tratta di Kevin Gausman che è sempre il migliore per le partite ad alto punteggio (O/U 20-10) mentre i migliori da Under sono Max Fried (O/U 9-19) e Framber Valdez (O/U 8-18).

Chris Sale è primo nelle classifiche di vittorie personali (18) ed ERA (2.38), davanti in entrambi i casi a Tarik Skubal (17 e .248), non a caso parliamo dei due grandi favoriti per la vittoria dei rispettivi Cy Young in NL ed AL.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti

Continua l’alternanza LA Dodgers – Philadelphia Phillies in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024 di MLB, con i NY Yankees che hanno convinto in questo finale di stagione in crescendo, e si sono avvicinati parecchio al duo di testa, staccando anche qui (come in AL East) i rivali di Baltimore che aprono la serie di squadre in doppia cifra.

Vediamo anche le quote disponibili per la qualificazione ai playoffs di cui abbiamo parlato anche in apertura di articolo, e le quote ancora disponibili sui premi individuali.

Qui segnaliamo Paul Skenes che è tornato favorito per il titolo di NL Rookie of the Year, dopo che era stato superato Jackson Merryl, proprio il momento in cui Skenes era salito @2.00 di quota e noi ci abbiamo creduto lo stesso; ora sta @1.72, speriamo di chiuderla perché la corsa rimane ancora aperta ma a nostro avviso un pitcher al primo anno che ha fatto quello che ha fatto Skenes (per esempio è stato starter al ASG), va premiato.

Chiudiamo con le variazioni delle odds lungo tutta la stagione. Houston ha toccato il suo punto più basso a metà giugno dove si giocava oltre @20 volte la posta per la vittoria finale, poi ha iniziato una risalita netta. Anche i Phillies, da settimane tra i grandi favoriti, non hanno sempre convinto: Philadelphia apriva la stagione @17 e solo da fine luglio si è assestata in pianta stabile tra le favorite principali. Abbiamo già detto della crescita dei NY Yankees, e lo vediamo anche da questo grafico mentre Baltimore sta facendo il passo del gambero e da inizio agosto è sempre andata a calare tra le preferenze dei bookmakers, fino ad essere quasi raggiunta da Houston.

Tra le contenders vanno segnalate le montagne russe dei NY Mets, ma anche la netta e costante ascesa dei Kansas City Royals.

