La regular season è andata in archivio con le qualificazioni alla post-season di Braves e Mets che eliminano dalla corsa i DBacks all’ultima giornata. E’ tempo del video bracket con le nostre previsioni su tutti i turni, dai primi match di wild card fino alla finale delle World Series. Previsioni Playoffs MLB 2024.

Finale MLB Regular season

La stagione di Baseball MLB si è conclusa con recupero di un double header determinante per i playoffs tra Atlanta Braves-NY Mets, un doppio match che riguardava anche gli Arizona Diamondbacks che speravano in una doppia vittoria di una squadra qualsiasi, ma invece Atlanta e NYM si sono divisi la posta in palio e sono passate entrambe alla post-season, eliminando i finalisti dello scorso anno, i DBacks appunto.

Nemmeno i campioni in carica, i Texas Rangers, sono riusciti a centrare la post-season e non riusciranno a difendere il titolo. Noi questa giocata l’avevo consigliata nel pre-season, come la vittoria divisionale dei Cleveland Guardians che si sono imposti nella loro division e avranno il bye al primo turno in AL, come i NY Yankees.

In NL invece saranno Philadelphia Phillies ed LA Dodgers ad iniziare dal secondo turno, senza passare dal wild card che invece riguarderà NY Mets-Milwaukee Brewers ed Atlanta Braves-San Diego Padres. I Wild Card di NL vedranno invece di fronte Houston Astros-Detroit Tigers, con i Tigers che sono arrivati a sorpresa in post-season, e Baltimore Orioles-Kansas City Royals. Baltimore ha perso il testa a testa divisionale con i Bronx Bombers e si troverà ad affrontare un avversario scomodo come KC che avevamo consigliato vincente della propria division, cosa che non è avvenuta, ma è comunque andata ai playoffs (sbagliamo anche Seattle).

Nelle altre scommesse antepost sulle squadre prendiamo l’Over vittorie di due squadre piccole, ma che sono in ripresa e sono andate meglio dell’anno precedente: Oakland e Pittsburgh. Qui invece sbagliamo i deludenti Tampa Bay Rays che chiudono 3 partite sotto la linea proposta. Ovviamente aspettiamo la consacrazione del NL Cy Young a Chris Sale che abbiamo preso a quota regalo @11 volte la posta e che dovrebbe entrare, permettendoci da fare una svolta nelle scommesse antepost e chiudere con un buon profitto.

RECAP SCOMMESSE ANTEPOST MLB 2024

Oakland Athletics OVER 56.5 WIN REGULAR SEASON @1.72 (1)✅

Tampa Bay Rays OVER 84.5 WIN REGULAR SEASON @1.90 (1)❌

Pittsburgh Pirates OVER 74,5 WIN REGULAR SEASON @1.71 (0.5)✅

Kansas City Royals: WIN AL CENTRAL @5.00 (0.1)❌

Texas Rangers PLAYOFFS NO @2.60 (0.25)✅

Cleveland Guardians PLAYOFFS SI @3.50 (0.1)✅

Seattle Mariners PLAYOFFS SI @1.74 (1)❌

Previsioni Playoffs MLB 2024: il programma della post-season

La post-season di Baseball MLB inizierà come sempre con le 4 serie valide per i wild card round che si giocheranno dal 1 al 3 ottobre, e si andrà avanti fino alle World Series dal 25 ottobre.

CALENDARIO POST-SEASON MLB

October 1-3 Wild Card Games (Best of 3)

October 5-12 Division Series (Best of Five)

October 13-22 League Championship Series (Best of Seven)

October 25 – November 2 World Series (Best of Seven)

VIDEO: bracket playoffs MLB, chi vincerà le World Series? Le nostre previsioni

Come sempre Guru si è confrontato con le previsioni del Bracket sui playoffs MLB, dai primi match di wild card fino alla finale delle World Series, con una vincente che vi sorprenderà.

Quote Antepost: Dodgers favoriti sui Phillies. Dalla AL occhio agli Yankees

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series 2024. A seguire la variazione delle odds lungo tutta la stagione per le 4 squadre favorite.

