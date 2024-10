La finalissima più attesa, tra le due franchigie più note al mondo, LA Dodgers e NY Yankees, sta per iniziare. Il grande finale della stagione di Baseball Americano MLB inizia venerdì, e come sempre vediamo l’anteprima con tutto quello che c’è da sapere sulle World Series 2024. Dodgers-Yankees World Series.

Dodgers-Yankees World Series. La serie finale al via dal 25 ottobre

Le due franchigie più note nel mondo del Baseball Americano MLB, LA Dodgers e NY Yankees, si affrontano alle World Series per la prima volta dal 1981. Si tratta della serie finale che tutti aspettavano, con grandi nomi in gioco da ambo le parti, come le super star Shohei Ohtani ed Aaron Judge, ma possiamo citare anche Juan Soto, Giancarlo Stanton e Mookie Betts.

Parliamo delle due migliori squadre come record in regular season, anche se il fattore campo lo avranno i Dodgers che hanno chiuso con un record di 98-64 rispetto al 94-68 di NYY.

Vediamo tutto quello che c’è da sapere su Fall Classic che ci dirà chi vincerà in questa stagione di Major League Baseball. Gli Yankees sono la squadra più titolata con 27 vittorie (la più recente nel 2009), staccando nettamente i St.Louis Cardinals al 2° posto con 11 titoli (l’ultimo nel 2011). I Dodgers hanno vinto “solo” 7 volte, ma hanno vinto anche di recente, nel 2020.

Calendario Completo: Schedule MLB World Series 2024

Game 1

Friday, Oct. 25, first pitch at 8:08 p.m. ET

Dodger Stadium in Los Angeles, California

Game 2

Saturday, Oct. 26, first pitch at 8:08 p.m. ET

Dodger Stadium in Los Angeles, California

Game 3

Monday, Oct. 28, first pitch at 8:08 p.m. ET

Yankee Stadium in the Bronx, New York City

Game 4

Tuesday, Oct. 29, first pitch at 8:08 p.m. ET

Yankee Stadium in the Bronx, New York City

Game 5*

Wednesday, Oct. 30, first pitch at 8:08 p.m. ET

Yankee Stadium in the Bronx, New York City

Game 6*

Friday, Nov. 1, first pitch at 8:08 p.m. ET

Dodger Stadium in Los Angeles, California

Game 7*

Saturday, Nov. 2, first pitch at 8:08 p.m. ET

Dodger Stadium in Los Angeles, California

* se necessario

Analisi New York Yankees

Il punto di forza degli Yankees è proprio la forza, scusate il gioco di parole. La forza della propria lineup che abbiamo già detto su che nomi può puntare. Non che LAD non abbiamo super star nella propria lineup di battitori, ma gli Yankees tra Judge e Soto (ma anche Stanton che zitto zitto è il giocatore con più fuori campo personali in questi playoffs) fanno paura a tutti, e LAD si presenta con una rotazione che è stata decimata per tutto l’anno, e con almeno 2 elementi che lasciano molti dubbi nelle sfide contro NYY. Non si sa ancora con che ordine lanceranno i pitcher dei Dodgers, ma parliamo di Jack Flaherty e Yoshinobu Yamamoto che per caratteristiche di lancio potrebbero soffrire parecchio la lineup dei Bronx Bombers, così come Walker Buehler, ben lontano dalle sue migliori prestazioni.

Il punto debole di NYY potrebbe essere….il bullpen! Ma come, direte voi, i rilievi dei Bronx Bombers sono stati ottimi tutto l’anno, e in post-season hanno tenuto numeri impressionanti, con 17 inning giocati e 1 sola run. Si tratta di numeri talmente assurdi che non saranno sostenibili, specialmente in una serie contro l’attacco di LAD, e fare affidamento su un bullpen che possa limitare in questo modo anche i Dodgers potrebbe essere un errore.

C’è poi la difesa, e in MLB in pochi guardano le statistiche difensive, ma quelle di NYY non sono state per nulla entusiasmanti (per esempio gli Yankees sono quelli che hanno segnato più errori in questa post-season). Questi problemi sono stati forse più presenti nella postseason in prima base. C’è stata una corsa per far tornare in campo prima del tempo Anthony Rizzo, ancora infortunato, per la sua presenza in battuta, e la sua esperienza. Tuttavia, questo lo ha fatto sembrare un po’ a disagio quando giocava in quella posizione.

Analisi Los Angeles Dodgers

I Dodgers sono una squadra così completa e piena di talento che è difficile trovare un punto di forza che spicca sugli altri. Un nome però si può fare, ed è quello che viene in mente a tutti: Shohei Ohtani che finora in questi playoffs è stato migliore del suo rivale di NYY, Aaron Judge, e questa è già una buona notizia per i tifosi di LAD.

Il punto debole invece non fatichiamo a trovarlo, e un po lo abbiamo già “spoilerato” nell’analisi di NYY, si tratta della rotazione degli starting pitcher, che lascia molti dubbi. I Dodgers sono stati anche sfortunati quest’anno, per esempio la punta di diamante, arrivata dal mercato, Tyler Glasnow, è rimasto out dopo un altro intervento chirurgico alla spalla che ha messo fine alla stagione qualche mese fa, e se fosse stato Glasnow ad aprire la serie contro Gerrit Cole sarebbe stata una cosa diversa dal vedere probabilmente Flaherty (o Yamamoto) alla prima sul monte di lancio di LAD. Il pitching staff degli Yankees è tutt’altro che inattaccabile, ma da più garanzie sui tre titolari principali.

Tutte le quote Antepost sulle World Series MLB

Ecco tutte le quote antepost principali per la finale delle World Series MLB 2024, dove i Dodgers sono favoriti per vincere il Fall Classic @1.76 contro gli Yankees @2.10.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.