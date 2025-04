La Major League Baseball entra nel vivo e in questo articolo, in aggiornamento quotidiano andiamo a vedere i big match di giornata, analisi, statistiche, quote antepost e i consigli per le scommesse con i Pronostici MLB aprile 2025. ARTICOLO AGGIORNATO AL 16 APRILE 2025.

Pronostici MLB aprile 2025: i big match di giornata

Vediamo i match più interessanti della Major League Baseball (MLB) del 16 APRILE 2025, con i pitcher al via e alcune statistiche utili.

Toronto Blue Jays-Atlanta Braves

TOR: Bassitt (1.00 ERA)

ATL: Strider (—)

-Blue Jays 14-4 ATS Run Line (+10.20 Units / 38% ROI).

-Braves Team Total Under in 10 delle ultime 16 partite (+2.90 Units / 15% ROI).

Philadelphia Phillies-San Francisco Giants

PHI: Nola (5.62 ERA)

SF: Ray (3.00 ERA)

-Phillies hanno vinto in Moneyline 56 delle ultime 80 partite in casa (+17.15 Units / 12% ROI)

-Giants hanno coperto la Run Line in 47 delle ultime 81 trasferte (+6.60 Units / 6% ROI)

New York Yankees-Kansas City Royals

NYY: Schmidt (—)

KC: Bubic (1.00 ERA)

-Yankees hanno coperto la runline dei primi 5 Innings (F5) in 8 delle ultime 11 partite in casa (+4.90 Units / 41% ROI)

-Royals Team Total Under in 4 delle ultime 5 partite (+3.25 Units / 55% ROI)

Top Stats: Texas-LA Angels, c’è il Patrick Corbin day

Se ci seguite da anni sapete che ci sono alcuni pitcher che attenzioniamo particolarmente, sia nel bene che nel male, e nel “male” c’è sicuramente Patrick Corbin che anche passando da Washington al Texas, non ha cambiato i suoi numeri e ha iniziato la stagione concedendo 3 runs in 4 inning nel 6-10 perdente contro i Cubs. Gli Angels ultimamente non hanno segnato molto, ma rimangono 9° in runs di media (4.69), 8° in OPS (.746) e soprattutto 3° in Homeruns (già 30 fuori campo). Valutate Over 4.5 Runs di squadra (team total) per gli Angels, considerando che dopo Corbin i Rangers schierano un bullpen molto modesto, al momento nella parte bassa della classifica con un 4.176 ERA, 1.24 WHIP.

Stime MLB Pitcher: le proiezioni del giorno

Oggi ci sono tante proiezioni interessanti da Under out sui pitcher al via. Vi segnaliamo quelli più interessanti con un rating a 5 stelle.

Statistiche: le migliori e le peggiori squadre MLB nel betting

I San Diego Padres, con un record di 14-4 e un rendimento da +7.41 unità, sono la miglior squadra nelle scommesse. Particolarmente impressionante il rendimento interno dei Padres, da 11-1 nel momento in cui scriviamo (aggiornamento al 16 aprile 2025). Seguono i San Francisco Giants con un record di 12-5 per un +6.52U mentre completano il podio i Chicago Cubs (12-8 per +3.83U).

La peggior squadra nelle scommesse in questo avvio è certamente quella dei Colorado Rockies che sono gli unici in doppia cifra di passivo (-10.37 unità con record di 3-14) e con un pessimo 1-10 in trasferta lontano da Coors Field. Avvio stagionale pessimo per gli Atlanta Braves che con un record di 5-12 scontano un passivo di -7.90U e completano la flop-3 i Minnesota Twins (6-12, -7.16U).

In questo momento i NY Mets sono la miglior squadra come rotazione dei pitcher con un pitching staff da 2.34 ERA, meglio anche di San Diego a 2.59 ERA (i Padres hanno anche il miglior bullpen con 1.46 ERA, davanti ai rilievi di SF a 1.93 ERA e anche qui c’è NYM al 3° posto con 2.02 ERA dai propri rilievi) e poi troviamo i Cincinnati Reds che non stanno facendo bene in attacco, ma hanno un 2.93 ERA con la propria rotazione.

Tremenda invece la rotazione dei Washington Nationals, al momento la peggiore con 5.17 ERA, segue anche qui Colorado (5.09 ERA) e poi ci sono gli Athletics (4.80 ERA). Washington ha anche il peggior bullpen, con i rilievi dei Nats che stanno tenendo un pessimo 6.67 ERA, seguiti dai rilievi degli LA Angels (6.40 ERA) e dai Milwaukee Brewers (5.60 ERA).

A livello di attacchi quello che sta segnando di più è la lineup dei Chicago Cubs mentre è l’attacco dei St.Louis Cardinals il migliore in media battuta (.282) mentre i NY Yankees sono i migliori in OPS (.829). I Bronx Bombers sono i migliori come homeruns messi a segno, già 32, alla pari con i grandi avversari, i Dodgers, in questa statistica. Vediamo anche il peggior attacco, quello dei Chicago White Sox che all’esatto contrario dei cugini Cubs, hanno messo insieme solo 53 runs (rispetto alle 122 dei Cubs, meno della metà). I White Sox hanno anche un pessimo .200 di media battuta (qui i Pittsburgh Pirates fanno peggio con un inverecondo .195) e sono i peggiori in assoluto anche in OPS (.572).

Giocatori: i leader MLB, lanciatori e battitori

A livello offensivo, tra i singoli giocatori, è partito subito forte Shohei Ohtani che ha già messo a segno 20 runs, una in più di Kyle Tucker al 2° posto in questa classifica, poi c’è Aaron Judge con 18 runs. Il re degli homeruns è però Tyler Soderstrom, giocatore degli Athletics, unico con 8 fuori campo già. E’ invece Jonathan Aranda dei Rays il battitore che sta tenendo la media migliore (.413).

Tra i lanciatori ci sono ben 4 pitcher sotto 1.00, ad iniziare dal migliore, Tyler Mahle (0.92 ERA), davanti a Kris Bubic (.096 ERA), Hunter Greene (0.98 ERA) e Chris Bassitt (0.98 ERA). Mahle è anche il migliore nelle scommesse visto che con lui al via Texas ha sempre vinto (4-0, +4.00 unità), così come ha sempre vinto St.Louis con Sonny Gray al via (4-0, +4.0U).

Al contrario ci sono ben 5 pitcher che hanno iniziato la stagione con 4 sconfitte su 4 (-4.00 unità): Luis Severino (passato agli Athletics), Charlie Morton (molto in calo con Baltimore), Kyle Freeland (con la complicata situazione in Colorado), Yusei Kichuchi (irriconoscibile da quando ha lasciato Toronto per LAA) e Connor Gillespie (0-4 con Miami).

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle World Series

Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball aggiornate al 16 aprile 2025. Sono sempre gli LA Dodgers a fare il vuoto in quota @3.25, con i NY Yankees primi avversari, ma lontani @9 volte la posta mentre con l’altra squadra della Grande Mela, i NY Mets, si sale @11 assieme ai Philadelphia Phillies. Inizio difficoltoso per gli Atlanta Braves che rimangono però una delle squadre di punta in seconda fascia @14 di quota.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.