Come ogni mercoledì facciamo il punto della situazione nella regular season di Major League Baseball, ancora agli inizi, ma abbiamo già visto un ottimo avvio dei Padres che potrebbero anche complicare i piani dei Dodgers in NL West, ma LAD si gode un Yamamoto da Cy Young in NL. Vediamo tutti gli aggiornamenti, statistiche, quote antepost e le analisi quotidiane sui big match con i Pronostici MLB 23-30 aprile 2025.

Pronostici MLB 23-30 aprile 2025: i big match di giornata

Vediamo i match più interessanti della Major League Baseball (MLB) del 24 APRILE 2025, con i pitcher al via e alcune statistiche utili.

Boston Red Sox-Seattle Mariners

BOS: Crochet (1.12 ERA)

SEA: Woo (3.12 ERA)

Red Sox 13-8 nei Primi 5 Inning F5 (+7.85 unità / 23% ROI).

Mariners 9-3 ATS in runline nelle ultime 12 partite (+7.30 unità / 46% ROI).

Washington Nationals-Baltimore Orioles

WAS: Gore (3.41 ERA)

BAL: Povich (6.50 ERA)

Nationals Over Team Total Primi 5 Inning F5 nelle ultime 10 partite (+10.45 unità, 85% ROI).

Orioles Under Team Total Primi 5 Inning F5 in 5 delle ultime 6 trasferte (+4.00 unità / 56% ROI)

Athletics-Texas Rangers

ATH: Ginn (3.60 ERA)

TEX: deGrom (3.43 ERA)

Athletics Under Team Total Primi 5 Inning F5 in 6 delle ultime 7 partite (+5.20 unità / 61% ROI)

Rangers Under 8-3 nelle ultime partite (+4.70 unità / 38% ROI)

Stime MLB Pitcher/Hitter: le proiezioni del giorno

Vediamo le stime e le previsioni più interessanti per le principali prop bet, dai pitcher con strikeout e out, ai battitori con basi e Hits+Runs+RBIs.

Hot Topic: le situazioni più calde nella stagione MLB

Quanto potrà continuare a fare così bene la rotazione dei Mets? Al momento con un 2.37 ERA complessivo i pitcher di NYM rimangono i migliori della major league, ma è attesa una regressione da qui alle prossime settimane con i vari Canning, Megill, Peterson e soprattutto Senga (0.79 ERA) che difficilmente potranno tenere questi numeri a lungo.

Yoshinubu Yamamoto può vincere il NL Cy Young? Paul Skenes rimane in testa alle lavagne per questo premio personale @3.50, ma il giapponese dei Dodgers si avvicina, un Yoshinubu Yamamoto da 3-1, 0.93 ERA (2° solo a Mahle) e 0.86 WHIP. La quota @5.25 per il pitcher di LAD ha molto valore al momento in quota @5.50 volte la posta.

I San Diego Padres possono beffare i Dodgers in NL West? Al momento le quote dicono di no, con LAD favorita @1.10, ma i Padres @7.50 rappresentano un azzardo non così impossibile visto che SD ha iniziato molto bene la stagione e al momento con un record di 17-7 rimane davanti a LAD, anche se di poco, e al momento anche i Giants stanno reggendo in una corsa divisionale più accesa del previsto, e dove ci sono anche i DBacks mentre i Rockies anche quest’anno sembrano gli unici da escludere a priori con un avvio da 4-18. Tornando ai Padres, in questo momento hanno la 2° miglior difesa per run concesse (2.77 ERA), la 4° in WHIP e la prima rotazione in assoluto in strikeout (6.67 per 9 inning). A livello offensivo SD sta segnando 4.29 runs di media (17°), un dato più basso di quanto potrebbe essere e che potrebbe andare a salire visto che la lineup dei Padres è 1° in media battuta e 4° in OPS. Occhio a questi Padres…

Molto accesa anche la sfida di AL East dove al momento sono al comando i NY Yankees che rimangono favoriti in quota @1.90 su Boston che insegue da lontano @4, poi c’è Toronto @5.50 e solo @6.25 Baltimore (molto staccata Tampa @14 volte la posta). Con un Goldsmith in più e altri grandi nomi in lineup, i Bronx Bombers stanno facendo la differenza in attacco: 2° in runs (5.50), 2° in OPS (.802) e 5° in media battuta (.256) oltre ad essere la prima in assoluto in homeruns (41 fuori campo al momento).

Statistiche: le migliori e le peggiori squadre MLB nel betting

I San Diego Padres rimangono anche questa settimana la miglior squadra come rendimento nelle scommesse. Il record di 17-7 di San Diego (12-1 in casa!) vale +7,74 unità, staccando i San Francisco Giants al 2° posto e i NY Mets che completano il podio. Bene anche Chicago Cubs e Cleveland Guardians. I Giants sono anche la miglior squadra da alti punteggi con Over 16-8 finora mentre al contrario i Mets sono i migliori da Under (O/U 8-16).

Non cambia nemmeno il nome della peggior squadra come rendimento nelle scommesse, quella dei Colorado Rockies che con un record di 4-18 (1-12 in trasferta) hanno già bruciato -13.39 unità, e staccano nettamente tutti, ad iniziare dai Chicago White Sox (ancora in singola cifra di passivo, anche se di poco con -9.64U e anche loro pessimi in trasferta con 1-10) e Minnesota Twins. Molto difficile l’avvio degli Atlanta Braves, e lo vediamo anche dal 9-14 di record (2-11 in trasferta, ma 7-3 in casa per una squadra a due velocità tra home/away) per -7.41U perse.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle World Series

Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball aggiornate al 23 aprile 2025. Situazione praticamente identica rispetto alla scorsa settimana, con gli LA Dodgers @3.20 che staccano tutti, ad iniziare da NY Yankees @9 e NY Mets @11.

La prima, leggera, variazione la troviamo con i Philadelphia Phillies che si staccano un pò passando da 11 all’attuale quota @12 volte la posta per la vittoria delle World Series. Sale di poco @15 la quota degli Atlanta Braves che però reggono in seconda fascia, mentre scende leggermente da 17 a @16 volte la posta la quota dei Texas Rangers.

