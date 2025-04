Articolo di aggiornamento settimanale con le migliori e le peggior squadre, statistiche, quote antepost e le notizie più importanti sulla Major League Baseball, ma anche i big match quotidiani, le stime sui giocatori e i nostri Pronostici MLB 1-6 maggio 2025.

Pronostici MLB 1-6 maggio 2025: i big match di giornata

Vediamo i match più interessanti della Major League Baseball (MLB) del 30 APRILE 2025, con i pitcher al via e alcune statistiche utili.

San Diego Padres-San Francisco Giants

SD: King (2.18 ERA)

SF: Roupp (4.68 ERA)

Padres 12-3 ATS in runline nelle ultime 15 partite in casa (+10.60 unità / 59% ROI)

Giants Over-Under 11-4 nelle ultime 15 trasferte (+7.60 unità / 46%)

Baltimore Orioles-NY Yankees

BAL: Povich (5.04 ERA)

NYY: Carrasco (5.40 ERA)

Orioles Over-Under 8-4 nelle ultime 12 partite in casa (+5.80 unità / 44% ROI)

Yankees Over-Under 10-5 nelle ultime 15 partite (+5.52 unità / 33% ROI)

NY Mets-Arizona Diamondbacks

NYM: Senga (1.29 ERA)

ARI: Burnes (4.15 ERA)

Mets 13-1 in moneyline nelle ultime 14 partite in casa (+11.10 unità / 48% ROI)

Diamondbacks Over-Under 9-3 nelle ultime 12 partite (+5.80 unità / 45% ROI)

Stime MLB Pitcher/Hitter: le proiezioni del giorno

Vediamo le stime e le previsioni più interessanti per le principali prop bet, dai pitcher con strikeout e out, ai battitori con basi e Hits+Runs+RBIs.

Hot Topic: le situazioni più calde della stagione MLB

Detroit Tigers col miglior record di American League. Che potesse essere una buona stagione per i Tigers si sapeva, ma vederli col miglior record di American League dopo 30 partite (18-12 al pari degli Yankees) era abbastanza inatteso, anche se Detroit è aiutata da un AL Central in cui gli avversari stanno un pò deludendo. La forza di Detroit al momento è la rotazione dei propri pitcher (3° in ERA e 6° in WHIP) con la rotazione guidata da Flaherty, ma l’attacco al momento non è allo stesso livello (11° in runs) anche se sta bastando. Ci aspettiamo comunque un calo da qui alle prossime settimane da parte di Detroit che più che a Cleveland, deve guardarsi le spalle dai Kansas City Royals che al momento sono 15-15 ma i vari Ragans, Bubic, Lugo, Lorenzen e anche Wacha formano un ottima rotazione; il problema è l’attacco solo 30° con 3.13 runs segnate di media, ma se la lineup migliorerà come ci aspettiamo, KC tornerà ad essere una contender vera per questa division nonostante le quote al momento mettano i Royals @7 volte la posta, altissimi rispetto a Cleveland @3.75 e soprattutto a Detroit @1.66, una quota che non ha nessun valore per i Tigers.

AL West: i problemi degli attacchi di Houston e Texas. Altre squadre che stanno pagando un rendimento offensivo ben sotto le attese sono Astros e Rangers, in corsa per la AL West dove al momento sono davanti i Seattle Mariners (un altra squadra che non brilla offensivamente parlando, e proprio la lineup è stato il reparto che non ha permesso di centrare i playoffs lo scorso anno a Seattle). Nel momento in cui scriviamo l’attacco degli Astros ha fatto qualche passo in avanti proprio nell’ultima serie contro l’ottima rotazione di Detroit di cui parlavamo prima, ma rimane 21° in runs (3.90), 19° in media battuta (.236 BA), 24° in OPS (.662) e 27° in Homeruns (23). I Rangers prima del 15-2 sugli Athletics non avevano mai segnato più di 3 runs nelle 6 partite precedenti e la lineup di Texas è al momento 25° in runs (3.40), 22° in BA (.233), 23° in OPS (.669), mentre la rotazione è tra le migliori (4° in ERA, 3° in WHIP).

Passiamo invece ad una squadra che sta basando le proprie fortune sull’attacco, i NY Yankees. Al momento i Bronx Bombers hanno il miglior attacco in media battuta (.269), OPS (.833) ed Homeruns (51), e sono 2° in runs segnate (5.77), ma nel complesso quello di NYY è il miglior reparto offensivo della Major League Baseball al momento guidato da un Aaron Judge impressionante con un .412 di media battuta, 1.235 OPS e già 9 fuori campo personali.

Rimaniamo in AL East perchè dobbiamo parlare anche di una delusione, i Baltimore Orioles che sono partiti molto male. Dopo 2 annate di crescita, per molti questo poteva essere l’anno di Henderson e compagni, ma così non sembra con gli Orioles che al momento hanno un record di 11-18, il peggiore della division per colpa di un attacco che sta rendendo molto meno di quanto atteso: 17° in runs (3.97), 27° in BA (.221) e 22° in OPS (.672), vanno bene solo gli homeruns (9° con 35 fuori campo a referto al momento), ma quello che sta limitando parecchio Baltimore è la rotazione, 29° sia come ERA (5.52) che come WHIP (1.59) e 21° pure in strikeout (8.72 K/G).

Passiamo in National League dove ci cade l’occhio sui piazzamenti ai playoffs con due quote alla pari che ci interessano su due squadre di NL West: San Francisco Giants ed Arizona Diamondbacks. Entrambe sono offerte esattamente @2 di quota. Al momento meglio i Giants che con un record di 19-11 sono dietro solo a LAD, e solo di una partita grazie ad una squadra ben equilibrata col 10° attacco (4.63 runs) ma anche la 10° rotazione (3.53 ERA) e pure il 2° miglior bullpen della lega da 2.41 ERA (solo i rilievi di San Diego fanno meglio con 1.66 ERA). Arizona è più indietro con 15-14 di record, -4.5 partite dal vertice della division, ma si può affidare ad uno dei migliori attacchi: 4° in runs e anche in OPS. La rotazione sta lavorando male (24° con 4.52 ERA) ma dai vari Kelly, Burnes, Gallen e Rodriguez ci aspettiamo un miglioramento, quindi anche i DBacks possono rimontare e puntare ai playoffs, siamo solo all’inizio. Teniamo comunque sotto controllo queste due squadre e queste due quote che al momento sono di valore.

Rimaniamo in NL West dove sono da considerare anche i Padres nella corsa con i Dodgers e ovviamente qui la squadra che sta facendo un altro campionato (ma in peggio) è quella dei Colorado Rockies che al momento hanno il peggior record della lega, un patetico 4-25 frutto di una pessima rotazione (28° con 5.45 ERA, 30° con 1.61 WHIP e 30° anche in strikeout messi a segno), ma anche di un attacco inguardabile (29° con 3.24 runs, 28° con .212 BA e 28° pure in OPS con .643), un disastro e di questo passo Colorado potrebbe chiudere tranquillamente col peggior record dell’intera MLB.

Statistiche: migliori e peggiori squadre MLB nel betting

I San Francisco Giants superano i San Diego Padres e rispetto alla settimana scorsa sono i Giants ora i migliori come rendimento nelle scommesse con +6.12 unità, tallonati dai NY Mets a +6.08U, che a loro volta scavalcano i Padres (+4.8U) in calo con sole 3 vittorie nelle ultime 10 partite, poi arrivano Cubs e Tigers a completare la top-5.

I Colorado Rockies sono i peggiori anche qui, con già -20.39 unità bruciate. Pensate che al 2° posto in questa scomoda classifica ci sono i Chicago White Sox, ma con solo -9.87U di passivo, poi arriva Baltimore con -7.85U e Minnesota (-7.45U) con Pittsburgh (-6.97U) a completare questa flop-5.

Dal punto di vista degli Over-Under total runs, la miglior squadra da Over è quella dei Miami Marlins (O/U 20-9) con 5 Over di fila nel momento in cui scriviamo (10 Over nelle ultime 12 partite). La miglior squadra da Under è invece quella dei Colorado Rockies, che ritroviamo anche qui con un O/U 9-19, un dato davvero grave quello dell’attacco dei Rockies visto che non basta nemmeno l’effetto Coors Field nell’altura del Colorado per migliorare questo rendimento imbarazzante, per una squadra che almeno sui bassi punteggi sta ripagando gli scommettitori con 4 Under di fila nel momento in cui scriviamo (O/U 2-8 nelle ultime 10).

Iniziamo a vedere anche i rendimenti dei singoli pitchers. Al momento il migliore nelle scommesse moneyline è Robbie Ray con sui SF ha un record perfetto di 6-0 per +5.69U personali, seguito da Mitchell Parker (5-1 con Washington). Il miglior pitcher da Over è Sonny Gray, in 6 start con questo pitcher i Cardinals hanno sempre segnato Over. Il migliore come ERA rimane però Yoshinobu Yamamoto (1.06 ERA), seguito da Tyler Mahle (1.14 ERA).

Quote Antepost: aggiornamenti World Series 2025 della Major League Baseball

Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball aggiornate al 30 aprile 2025. Poche variazioni con i Dodgers sempre nettamente al comando sugli Yankees, ma la squadra di NY viene agganciata @9 di quota dai cugini Mets mentre con Phillies e Braves si sale in seconda fascia (e in doppia cifra di quota antepost).

