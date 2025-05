Articolo di aggiornamento con le migliori e le peggior squadre, statistiche, quote antepost e le notizie più importanti sulla Major League Baseball, ma anche i big match quotidiani, le stime sui giocatori e i nostri Pronostici MLB 7-14 maggio 2025. ARTICOLO AGGIORNATO AL 7 MAGGIO 2025.

Pronostici MLB 7-14 maggio 2025: i big match di giornata

Vediamo i match più interessanti della Major League Baseball (MLB) del 7 MAGGIO 2025, con i pitcher al via e alcune statistiche utili.

Chicago Cubs-San Francisco Giants

CHC: Brown (4.94 ERA)

SF: Ray (3.08 ERA)

Cubs 20-10 nei Primi 5 Inning F5 delle ultime 30 partite (+13.65 unità / 34% ROI)

Giants Team Total Over in 12 delle ultime 18 trasferte (+6.00 unità / 30% ROI)

Arizona Diamondbacks-NY Mets

ARI: Kelly (4.14 ERA)

NYM: Senga (1.41 ERA)

Diamondbacks 2-5 in moneyline nelle ultime 7 partite in casa (-4.35 unità / -51% ROI)

Mets 12-5 ATS in runline nei primi 5 inning F5 delle ultime 17 partite (+6.50 unità / 32% ROI)

NY Yankees-San Diego Padres

NYY: Fried (1.02 ERA)

SD: Cease (5.73 ERA)

Yankees Over solo in 3 delle ultime 15 partite (-2.60 unità / -15% ROI)

Padres Team Total Under in 9 delle ultime 13 trasferte (+4.55 unità / 30% ROI)

Stime MLB Pitcher/Hitter: le proiezioni del giorno

Vediamo le stime e le previsioni più interessanti per le principali prop bet, dai pitcher con strikeout e out, ai battitori con basi e Hits+Runs+RBIs.

Hot Topic: le situazioni più calde della stagione MLB

Seattle Mariners, dove possono arrivare quest’anno? Dopo un 2024 limitato dall’attacco negativo che non ha migliorato nemmeno dopo il mercato importante della trade deadline, proprio la lineup offensiva sta portando in auge Seattle che al momento è 5° con 5.12 runs segnate di media (7° anche in OPS e 4° migliore negli Homeruns con già 49 fuori campo). I Mariners possono contare anche su un ottima rotazione con i vari Castillo, Wow, Hancock, Gilbert e Miller (e Kirby in infermeria al momento). Non a caso Seattle è al momento al comando della AL West con una percentuale di vittoria del 58.8%. Da 24 anni Seattle non vince questa division, sarà l’anno buono? Al momento i primi inseguitori sono a sorpresa gli Athletics visto che gli Astros e i Rangers stanno deludendo (in particolare i primi) e gli Angels sono i soliti. Al momento la vittoria divisionale di Seattle si gioca ancora oltre la pari @2.15, forse è davvero il momento di farci un pensierino, specialmente se consideriamo che gli attuali 2°, gli Athletics, si giocano @13 volte la posta.

Aaron Judge spinge gli Yankees, è già suo il titolo di MVP American League? Secondo le quote si, visto che è dato appena @1.11. Al momento Judge guida il miglior attacco della Major League Baseball, quello dei Bronx Bombers che sono 2° in runs (5.43), 3° in media battuta (.260) e 1° in OPS (.811) ed Homeruns (58 fuori campo), grazie proprio a Judge che conta a suo nome 11 HR personali al momento, batte con una media strepitosa di .414 e ha un impressionante 1.262 OPS. Anche Paul Goldsmith sta andando meglio del previsto (proprio il solo Judge tiene una media battuta migliore di Goldsmith 2° con .351) mentre in rotazione Max Fried sta facendo vedere che merita l’importante contratto che ha firmato (0 ER negli ultimi 3 start, 20,2 IP). Al momento gli Yankees sono al comando della AL East, ma qui i giochi sono tutt’altro che chiusi. NYY è favorita @1.71 ma i Boston Red Sox si giocano @4.00 e sembrano non voler mollare per nulla ai grandi rivali, oltre ad essere attrezzati a loro volta con un attacco che sta lavorando bene (7° in runs, 8° in OPS, 9° in BA e 10° in HR), con Alex Bregman che risponde a Judge con .317 di media battuta e .929 OPS (8 HR). Al momento la rotazione di Boston sembra avere qualcosa in meno, ma Giolito può dare di più, così come Crochet e deve tornare anche Buehler. MVP di AL sarà anche scontato, ma la corsa in AL East no.

Depressione a Toronto. Quest’anno non sembra funzionare niente per i Blue Jays: Max Scherzer ai box, ora ci sono problemi anche per Francis tra i lanciatori, tanto che al momento la rotazione è solo 21° con un 4.25 ERA combinato, anche il bullpen è mediocre e l’attacco è uno dei peggiori della lega (26° in runs, 24° in OPS, 20° in media battuta e 30° in homeruns). Al momento i canadesi sono penultimi in division, solo Baltimore (altra grande delusione) fa peggio e sinceramente non vedo come Toronto possa migliorare la propria situazione, specialmente in un AL East così competitiva come abbiamo visto con NYY e Boston (ma anche con Tampa)

Pitcher Up&Down: Pablo Lopez e Sandy Alcantara. Per i Twins Pablo Lopez ha iniziato la stagione davvero bene con 2,25 ERA, 1.00 WHIP. Dopo i primi 2 Homeruns nelle prime 2 partenze stagionali, Lopez non ha più concesso fuori campo nelle successive 3. Finora ha giocato 4 start su 5 in trasferta e non ha mai concesso più di 2 ER in stagione. Dall’altra parte Miami piange per un Sandy Alcantara ben lontano dal 2023 quando vinse il Cy Young. L’infortunio del 2024 è stato pesante e il lanciatore dei Marlins non sembra tornato al meglio con 8.31 ERA, 1.65 WHIP. Non ha certo aiutato il doppio e recente start contro i Dodgers che lo hanno massacrato con 12 runs (3 HR) e 13 valide in appena 7.2 inning combinati in queste due partenze. Dopo le prime 3 vittorie i Marlins hanno sempre perso nelle successive 4 partite con Alcantara al via.

Hitters, due battitori da segnarvi per le vostre prop bet. Abbiamo parlato di lanciatori, vediamo anche i battitori. Detto di Aaron Judge, un altro battitore importante a NY, ma sul fronte Mets, è certamente Pete Alonso. NYM al momento è prima in division grazie alla 2° miglior rotazione con 2.91 ERA, un pò una sorpresa a dire il vero, ma anche grazie all’attacco 9° in runs e 5° in OPS grazie a Juan Soto, e soprattutto a Pete Alonso che è leader in media battuta (.349), OPS (1.143) e anche homeruns (9). L’altro nome che facciamo è quello di Freddie Freeman dei Dodgers, un attacco che se la gioca con quello dei Bronx Bombers per essere il migliore in assoluto, e che ha ovviamente in Ohtani la sua grande stella, oltre a Betts, ma Freeman è un altro asso da non sottovalutare: sta battendo con una media di .333 con 6 HR e 21 RBI.

Statistiche: migliori e peggiori squadre MLB nel betting

Novità nella squadra migliore come rendimento nelle scommesse dove ora al comando troviamo i San Diego Padres che con +8.81 unità supera i San Francisco Giants e i NY Mets che in una sola settimana passano rispettivamente dal 1° e 2° posto al 4° e 8°, in particolare i Mets con 5 sconfitte nelle ultime 7 partite sono scesi a +3.03U, dimezzando praticamente in soli 7 giorni il profitto di +6.08U. Da segnalare la crescita dei Cleveland Guardians ora 2° con +5.55U grazie a 6 vittorie nelle ultime 8, un rendimento che gli permette di stare davanti anche ai Detroit Tigers (+5.45U). I Dodgers hanno al momento il miglior record della Major League Baseball (24-12), ma chiudono la top-10 solo al 10° posto come rendimento nel betting (+1.63U).

Senza dubbi invece la peggior squadra, non solo nelle scommesse, ma in generale, i Colorado Rockies che hanno un record patetico di 6-28 per -18.78 unità bruciate, seguiti a debita distanza dai Pittsburgh Pirates (-11.42U), le uniche due squadre in doppia cifra di passivo visto che poi arrivano i Chicago White Sox a completare questo podio da flop con -9.08U. Sempre molto deludenti anche Baltimore (-9.01U), Minnesota (-7.10U), Atlanta (-5.22U) e Boston (-4.86U). Solito avvio pessimo per gli LA Angels (-3.77U) mentre Houston cerca di risalire anche qui (-3.48U), come Toronto che non se la passa bene e il rendimento sotto le attese si riflette anche nel rendimento delle scommesse sui canadesi (-3.09 U).

I San Francisco Giants agganciano i Miami Marlins come miglior squadra da Over con O/U 23-14 per i Giants e O/U 23-12 per i Marlins. I Kansas City Royals si confermano squadra a basso punteggio con O/U 12-24 ma ancora più da Under sono i Texas Rangers con O/U 11-25 al momento.

Vediamo anche i singoli giocatori, col rendimento nelle scommesse dei pitcher dove Robbie Ray rimane perfetto con un record di 7-0 con i Giants (+6.06U), davanti a Jackson Jobe (5-0, +5.48U con Detroit) e poi arriva Nick Pivetta a completare il podio con un record di 6-1 con San Diego (+5.06U). Al contrario non poteva che essere un pitcher di Colorado il peggiore nelle scommesse, si tratta di German Marquez che è 0-7 con i Rockies, ed è seguito da Yusei Kikuchi (1-6 con LAA) e anche Jack Flaherty che non ha senso in questa classifica, ma l’asso di Detroit ha un record personale di solo 1-6. Non si è ancora sbloccato nemmeno Charlie Morton a 0-5 con Baltimore.

Yoshinobu Yamamoto è sempre il pitcher con l’ERA più bassa (0.90), davanti a Max Fried (1.01 ERA) che ha iniziato davvero bene la sua nuova avventura con i Bronx Bombers, portando già a casa 6 vittorie personali (nessuno come lui). Sonny Gray, dei Cardinals, rimane invece perfetto sugli Over (O/U 7-0). All’esatto contrario Chris Bassitt non ha ai segnato un Over in 7 start con Toronto (O/U 0-7).

Quote Antepost: aggiornamenti World Series 2025 della Major League Baseball

Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball aggiornate al 7 maggio 2025. Abbiamo poco da commentare visto che ci sono sempre i Dodgers a staccare tutti, con le due squadre di NY le prime avversarie, dopodiché si sale in doppia cifra con le quote di Phillies, Braves e anche Red Sox che ora sono alla pari con Cubs, Tigers e Texans in seconda fascia.

