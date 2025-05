Articolo di aggiornamento con le migliori e le peggiori squadre, statistiche, quote antepost e le notizie più importanti sulla Major League Baseball, ma anche i big match quotidiani, le stime sui giocatori e i nostri Pronostici MLB 14-20 maggio 2025. ARTICOLO AGGIORNATO AL 14 MAGGIO 2025.

Pronostici MLB 14-20 maggio 2025: i big match di giornata

Vediamo i match più interessanti della Major League Baseball (MLB) del 14 MAGGIO 2025, con i pitcher al via e alcune statistiche utili.

Philadelphia Phillies-St.Louis Cardinals

PHI: Nola (4.89 ERA)

STL: Gray (3.52 ERA)

Phillies 8-3 nei Primi 5 Inning F5 delle ultime 11 partite in casa (+6.55 unità / 31% ROI)

Cardinals 9-0 ATS in runline nelle ultime 9 partite (+10.75 unità / 91% ROI)

Detroit Tigers-Boston Red Sox

Skubal (2.11 ERA)

BOS: Dobbins (2.86 ERA)

Tigers Over-Under 12-3 nelle ultime 15 partite (+9.80 unità / 60% ROI)

Red Sox Over-Under 10-4 nelle ultime 14 trasferte (+5.78 unità / 37% ROI)

Toronto Blue Jays-Tampa Bay Rays

TOR: Bassitt (3.40 ERA)

TB: Pepato (3.89 ERA)

Bluejays 15-5 nei Primi 5 Inning F5 delle ultime 20 partite in casa (+10.35 unità / 44% ROI)

Rays 8-4 nelle ultime 12 trasferte (+6.35 unità / 52% ROI)

Stime MLB Pitcher/Hitter: le proiezioni del giorno

Vediamo le stime e le previsioni più interessanti per le principali prop bet, dai pitcher con strikeout e out, ai battitori con basi e Hits+Runs+RBIs.

Statistiche: migliori e peggiori squadre MLB nel betting

I Detroit Tigers si prendono il primato come miglior squadra su cui puntare, grazie ad un record di 28-15 che vale un +7.50 unità, superando i Cleveland Guardians a +7.34U e i San Diego Padres con +7.28U. Da segnalare che quasi tutto il profitto di Detroit arriva dalle partite in casa con +7.04U incassate nei match al Comerica Park, rispetto al misero +0.46U raccolto in trasferta. A sorpresa la miglior squadra come rendimento fuori casa è quella degli Athletics a +7.93U, ma che pagano -5.20U in “casa”, che per gli A’s non è proprio casa in realtà.

Dal lato opposto continua la stagione tragica dei Colorado Rockies che con un record di 7-35 sono nettamente anche la peggior squadra come rendimento nelle scommesse con ben -23.11 unità bruciate. Al 2° posto in questa scomoda statistica troviamo i Pittsburgh Pirates, ma molto più staccati con -12.18U e l’unica altra squadra con un passivo in doppia cifra è quella dei Baltimore Orioles che stanno deludendo molto e lo vediamo anche dal -10.55U di rendimento al momento, con record di 15-24, peggio anche dei Chicago White Sox (-7.76U).

I Miami Marlins sono sempre la miglior squadra da Over (O/U 26-14) mentre nessuna squadra sta giocando partite a basso punteggio come quella dei Kansas City Royals, miglior squadra da Under della major League con O/U 15-28.

Vediamo i singoli giocatori, iniziando con i pitcher più vincenti sul lato delle scommesse. Un altra vittoria di Robbie Ray, questa volta da sfavorito con i Giants che ci hanno mandato in cassa anche noi nell’ultima vittoria contro i DBacks, un successo che mantiene perfetto il record di San Francisco con questo pitcher al via, 9-0 per +8.57 unità di profitto, davanti a Jackson Jobe, anche lui ancora imbattuto con Detroit (7-0, +7.17U). I Tigers piazzano anche Casey Mize nella top-5 dei pitcher più vincenti, ma hanno anche il più perdente, Jack Flaherty che con un record di 1-7 ha bruciato -6.56 unità, davvero una sorpresa visto che parliamo probabilmente del miglior lanciatore della rotazione di Detroit sulla carta (con Skubal), ma che a livello scommesse sta facendo peggio anche di Charly Morton che non ha ancora vinto con Baltimore (0-6, -6.0U) e Kyle Freeland che è solo 1-8 (-5.66U) con i Colorado Rockies.

Sempre parlando di lanciatori, Yamamoto in una sola settimana passa dal 1° posto ad uscire dalla top-5, anche se mantiene un solido 1.80 ERA. Il migliore è Max Fried che sta tenendo un 1.11 ERA nella sua nuova avventura con i Knicks, tenendo alle spalle Kodai Senga a 1.22 ERA, rivale dei Mets, poi completa il podio Tyler Mahle con 1.47 ERA. Al momento il pitcher che ha messo insieme più strikeout è un nome inatteso, MacKenzie Gore a 75K con Washington, meglio anche di Zack Wheeler a 74K, poi c’è uno stacco con Carlos Rodon a 67 e Logan Webb con Garrett Crochet a 65. Infine il miglior pitcher per le partite ad alto punteggio, Sonny Gray che è O/U 7-1 in 8 start con i Cardinals finora. Al contrario il migliore da Under è O/U 1-7 e qui torniamo a parlare di Yoshinobu Yamamoto, nonostante sia il lanciatore di uno dei migliori attacchi della lega, quello dei Dodgers.

Chiudiamo con le top-5 delle principali statistiche per i battitori, e in tutte queste troviamo un impressionante Aaron Judge, che in 2 di queste è anche al comando (.410 di media battuta e 40 RBI), oltre a condividere il primo posto con Kyle Schwarber e Corbin Carroll negli homeruns con 14 fuori campo a testa, ed è secondo, dietro solo a Shohei Ohtani nelle runs segnate, 44 del giapponese di LAD contro i 39 della stella dei Bronx Bombers, con Fernando Tatis a completare questo podio con 36 runs personali.

Quote Antepost: aggiornamenti World Series 2025 della Major League Baseball

Andiamo a vedere le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball aggiornate al 14 maggio 2025.

