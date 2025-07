Articolo in aggiornamento quotidiano sulla Major League Baseball, con i big match del giorno, le stime sui giocatori e i nostri Pronostici MLB 2025. ARTICOLO AGGIORNATO AL 24 LUGLIO 2025.

Pronostici MLB 2025: i big match di giornata

Vediamo i match più interessanti della Major League Baseball (MLB) del 24 LUGLIO 2025, con i pitcher al via e alcune statistiche utili.

Detroit Tigers-Toronto Blue Jays

DET: R.Olson (R, 2.71 ERA)

TOR: E.Lauer (L, 3.64 ERA)

Momento di calo netto per i Tigers che fino a prima dell’All Star Game avevano il miglior record della Major League Baseball, ma ora sono scesi con 1-9 nelle ultime 10 partite mentre i Blue Jays hanno vinto anche la serie con NYY per il controllo della AL East e continuano ad andare bene. Oggi i canadesi partiranno con Eric Lauer (5-2, 2.80 ERA) che arriva da una delle migliori prestazioni stagionali (2 runs in 6 inning contro i Giants), una stagione davvero ottima per questo pitcher che però è 0-2, 13.50 ERA in 3 sfide in carriera contro Detroit che ha sfidato anche il 17 maggio scorso (1 run in 3 IP), e anche in quel caso, come oggi, era contrapposto a Reese Olson (4-3, 2.71 ERA) che da quando è tornato a metà maggio dall’infortunio ha lanciato benissimo con 3 runs concesse in 14.1 IP (1.88 ERA)oltre ad essere 1-0, 0.55 ERA in 4 sfide in carriera contro Toronto.

St.Louis Cardinals-San Diego Padres

STL: S.Gray (R, 4.05 ERA)

SD: Y.Darvish (R, 6.23 ERA)

I Padres hanno perso 2 partite su 3 a Miami, serie in cui l’attacco è riuscito a mettere insieme solo 7 runs totali, e San Diego è ora 25° nella lega come runs segnate di media. Per San Diego partirà Yu Darvish (0-2, 6.08 ERA) che ha giocato solo 3 start in questa stagione, e neanche positivi, oltre al suo 2-4, 3.20 ERA in 9 sfide in carriera contro St.Louis che risponde oggi con Sonny Gray (9-4, 4.04 ERA) che arriva dalla pessima prestazione con sconfitta contro i DBacks (9 runs e 11 valide in appena 3.1 IP). Gray ha però un perfetto 3-0, 1.58 ERA in carriera contro i Padres.

LA Angels-Seattle Mariners

LAA: Y.Kikuchi (L, 3.13 ERA)

SEA: L.Evans (R, 3.83 ERA)

Entrambe le squadre stanno andando con alti e bassi nelle ultime settimane, con Seattle che è 6-4 nelle ultime 10 partite, LAA fa anche peggio con 4-6. Oggi gli Angels partiranno con Yusei Kikuchi (4-6, 3.13 ERA), forte di un 1-1 con un microscopico 0.39 ERA in 4 sfide in carriera contro Seattle che invece partirà con Logan Evans (3-3, 3.81 ERA) al suo 11° start stagionale e che ha tenuto un 4.28 ERA negli ultimi 5 start.

Stime MLB Pitcher/Hitter: le proiezioni del giorno

Vediamo le stime e le previsioni più interessanti per le principali prop bet, dai pitcher con strikeout e out, ai battitori.

