Una serie finale spettacolare, una gara 7 delle World Series di Baseball Americano MLB che dopo 11 inning permettono agli LA Dodgers di difendere il titolo, una vittoria in back to back non così comune in questo sport, con i Toronto Blue Jays che si sono arresi ad un passo. LAD è favorita dalle prime quote antepost anche per il prossimo anno. Recap MLB 2025.

Recap MLB 2025: I Dodgers vincono le World Series in back to back

Gli LA Dodgers difendono il titolo vincendo per il secondo anno di fila le MLB World Series, dopo una serie incredibile e spettacolare con i Toronto Blue Jays, arrivata fino a gara 7 e vinta 5-4 dopo 11 inning dai ragazzi di Dave Roberts.

In gara 7 in Canada sono i padroni di casa di Toronto a partire forte maturati grazie ad un fuoricampo realizzato da Bo Bichette su Shohei Ohtani. I Dodgers tentano subito la risposta nel frame successivo per poi mettere a referto un altra run al sesto con un singolo di Max Muncy. Nella parte bassa però i Blue Jays si riportano nuovamente sul +2, sfruttando un doppio di Andrès Giminez che manda Clement a segno.

LAD rimonta nell’ottavo e nel nono round, prima affidandosi ad un fuori campo siglato da Muncy e, successivamente, ad un altro timbrato da Rojas. Il match entra quindi nella sua fase più delicata, con i due team fermi sul 4-4 e già pronti all’eventualità di affrontare un’altra maratona come quella già verificatasi in gara-3 arrivata fino al 18° inning. Questa volta basta meno, all’11° inning il fuoricampo di Will Smith consegna la vittoria ai Dodgers.

Le nostre scommesse antepost

Stagione di alti e bassi con le nostre scommesse antepost stagionali. Siamo in attesa dei premi per MVP e Cy Young sui singoli giocatori, giocate in cui siamo andati a segno con Over strikeout di Paul Skenes, ma non con quelli di Hunter Greene, anche limitato da un infortunio a metà stagione. Sulle squadre chiudiamo un 5-5.

🔸ATLANTA BRAVES WIN WORLD SERIES @10.00 (0.1)❌

🔸CLEVELAND GUARDIANS PLAYOFFS SI @2.15 (0.25)✅

🔸DETROIT PLAYOFFS SI @2.00 (0.25)✅

🔸SEATTLE MARINERS OVER 84.5 WIN REGULAR SEASON @1.76 (0.5)✅

🔸HOUSTON ASTROS WIN AL WEST @2.20 (0.5)❌

🔸CHICAGO CUBS OVER 86.5 WIN REGULAR SEASON @1.95 (0.25)✅

🔸CHICAGO CUBS WIN NL CENTRAL @1.99 (0.25)❌

🔸ARIZONA D’BACKS OVER 86.5 WIN REGULAR SEASON @1.90 (0.5)❌

🔸SAN DIEGO PADRES OVER 90.5 WIN @1.86 (0.25)❌

🔸ALCS: BLUE JAYS WIN @1.83 (0.25)✅

🔸PAUL SKENES OVER 210.5 STRIKEOUT @1.90 (0.5)✅

🔸HUNTER GREEN OVER 161.5 STRIKEOUT @1.90 (0.5)❌

Quote antepost: MLB World Series 2026

Ancora i Dodgers in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series MLB del 2026, sarebbe un tris per LAD che secondo le prime quote stagionali di Bet365 si lascia alle spalle i NY Yankees poi più indietro troviamo Phillies e Mariners, con Astros, Mets, Red Sox e Braves chiamati ad una ripresa dopo una stagione deludente. In quota @21 volte la posta i finalisti che hanno perso quest’anno, i Blue Jays.