Al via la post-season di Baseball Americano MLB. Dopo una lunga regular season da 162 partite, le migliori squadre della Major League sono pronte a sfidarsi per arrivare alle World Series. Vediamo le analisi delle prime serie tra: Braves-Phillies, Padres-Cubs, Astros-White Sox e Yankees-Red Sox. Pronostici MLB Wild Card Round.

Pronostici MLB Wild Card Round: al via la post-season di baseball

La lunga regular season di Baseball MLB si è conclusa e ha dato I suoi verdetti. A vincere le rispettive division sono i Cleveland Guardians, i Tampa Bay Rays, i Milwaukee Brewers (miglior record della lega con 103 win) e i Los Angeles Dodgers che hanno tutte il bye al primo turno, ovvero inizieranno i playoffs già dal secondo. Vincono le proprie division anche Houston Astros ed Atlanta Braves che però giocheranno subito dal primo turno per via del record inferiore.

I Colorado Rockies sono stati la peggior squadra in termini di vittorie, appena 58 Un piccolo appunto interessante. Gli Arizona Diamondbacks non si sono qualificati per la post-season, nonostante abbiano tra le loro fila i due pitcher che hanno fatto guadagnare di più gli scommettitori: Brandon Pfaadt (15-4, +13.26 unità) ed Eduardo Rodriguez (23-9, +13.24U), davanti a Forster Griffin di Cleveland (22-9, +12.53U).

Ora passiamo alle prime sfide che ci attendono al Wild Card Round che aprono la post-season di Baseball MLB. Valutiamo 6 parametri principali, e ad ognuno diamo una percentuale di importanza e d’impatto, per stimare chi vincerà le varie serie di Wild Card Round, con che percentuale, e stimando il risultato esatto della serie. Prendiamo in analisi come statistiche principali la rotazione, il bullpen, l’attacco e il fattore campo. Ci sono poi i precedenti di regular season e lo stato di forma recente che hanno un valore minore.

Atlanta Braves-Philadelphia Phillies

Preferisco la rotazione dei Phillies con Jesus Luzardo (lo starter di gara 1), Christopher Sanchez (il lanciatore con più vincite personali in stagione, 18), Zack Wheeler ed Aaron Nola che ha chiuso in crescendo. Certo che i Braves rispondono con Chris Sale (al via in gara 1), supportato da Martin Perez, e Spencer Strider, ma per me Atlanta ha qualcosa in meno. Bullpen decisamente dalla parte di Atlanta invece, come l’attacco stando ai numeri e con i nomi del calibro di Ronald Acuna Jr, Matt Olson, Doug Baldwin. Ozzie Albies ed Austin Riley, ma i Phillies hanno a loro volta giocatori d’esperienza e importanti in lineup ad iniziare da un Kyle Schwarber da 45 homeruns (il migliore della lega con PCA), ma ci sono anche Bryce Harper, Trea Turner, Alec Bohm, Bryan De La Cruz che qui riescono ad erodere il vantaggio di Atlanta, anzi per me quasi si equivalgono in una serie di post-season al meglio delle tre partite. Io ho preso Philadelphia in antepost quindi spero nell’impresa dei Phillies al primo turno, anche se i numeri dicono Braves. Di fatto i Phillies hanno dalla loro solo la rotazione, e come detto è un vantaggio davvero risicato. Tornando a gara 1, i Braves hanno sempre battuto i Phillies nelle ultime 3 sfide stagionali con Sale al via, ma va anche detto che Atlanta ricorda bene Luzardo che il 7 settembre scorso gli ha sparato un complete game da 9 inning con 0 runs, appena 2 valide concesse e 12 strikeout messi a segno nella vittoria per 1-0. Se i Braves dovessero trovarsi contro un Luzardo del genere a bloccargli l’attacco (e non è così impossibile visto lo 0.54 ERA negli ultimi 3 start, appena 1 ER negli ultimi 4!!!) portando a casa gara 1, sai mai!

MATCHUP ATL-PHI

Fattore campo (20%): ATL

Rotazione (10%): PHI

Bullpen (20%): ATL

Attacco (5%): ATL

Precedenti Stagionali (5%): ATL

Stato di forma (5%): ATL

Previsione: ATLANTA BRAVES 55% @1.76

San Diego Padres-Chicago Cubs

Vedo leggermente meglio i Cubs anche se i Padres potranno contare sul fattore Petco Park, inoltre preferisco la loro rotazione (ma di poco in realtà) anche se i Cubs vanno meglio in attacco e nel bullpen oltre ad aver evidenziato una superiorità sul campo nei precedenti stagionali: dopo aver perso il primo, Chicago ha vinto i successivi 5, culminati col 23-3 imbarazzante di luglio a Wringley Field, ma come detto questa volta si giocherà a San Diego, e questo è un vantaggio per i Padres che forse potrebbe non bastare. In quel match Walker Bhueler fu annichilito con 9 ER (3HR) in 4 inning, con l’attacco dei Cubs scatenato con Pete Crown-Armstrong, il candidato principale al MVP NL, migliore nei fuori campo (45) e anche nelle runs a segno (119), ma con lui ci sono anche Michael Bush, Seiyeka Suzuki, Michael Conforto e Dansby Swanson tutti a segno con fuori campo nel dominio contro i Padres. Le armi a disposizione dell’attacco di Chicago sono tantissime, i Padres hanno una lineup con meno punti fermi (Fernando Tatis Jr e Jackson Merrill). Il vantaggio in rotazione non è abbastanza per colmare il miss match che i Padres soffrono in attacco e nel bullpen. Per gara 1 i Padres schierano Michael King che ultimamente non è stato così impeccabile (5.29 ERA nelle ultime 5 anche se in casa mantiene un solido 2.74 ERA stagionale, ma Petco Park aiuta in questo senso), e questa è un aggravante, anche se i Cubs non hanno ancora nominato il loro starter nel momento in cui scriviamo. Verosimilmente i Cubs potranno forzare una delle due a San Diego per giocarsi la bella a Chicago, quindi occhio anche a Over 2.5 Partite nella serie molto interessante tra le antepost.

MATCHUP SD-CHC

Fattore campo (20%): SD

Rotazione (10%): SD

Bullpen (20%): CHC

Attacco (25%): CHC

Precedenti Stagionali (20%): CHC

Stato di forma (5%): SD

Previsione: CHICAGO CUBS 65% @2.05

BONUS PICK: OVER 2.5 PARTITE @1.83

Houston Astros-Chicago White Sox

Houston gioca in casa, ha una rotazione nettamente migliore e vince pure nei precedenti stagionali per 5-2. L’attacco dei White Sox se in giornata potrebbe creare grattacapi con Munetaka Murakami e Miguel Vargas, ma è troppo altalenante e gli Astros hanno una lineup con diverse stelle molto più affidabili, e anche esperte in partite di playoffs, su tutti Yordan Alvarez che è il miglior battitore della lega come media (.316) ed è anche il 3° migliore nei fuori campo (42 HR), supportato da Jose Altuve, Daulton Varsho, Isaac Paredes, Yaniner Diaz, quindi anche qui non c’è storia. I White Sox arrivano meglio come ultimi risultati all’appuntamento, ma è il dato più trascurabile tra tutti. L’unico vantaggio che Chicago sembra avere su Houston è nel reparto rilievi, ma le partite di playoffs non si vincono solo col bullpen. Astros col 75% di probabilità di vincere la serie, e sinceramente la quota ce l’aspettavamo pure sotto 1.7, per questo @1.71 è comunque interessante e a nostro avviso da giocare, anche se in questo momento nessuna delle due squadre ha annunciato il proprio starter. Le ultime news parlano di AJ Blubaugh per un bullpen game di Houston, di certo non un nome di primo piano.

MATCHUP HOU-CHW

Fattore campo (20%): HOU

Rotazione (15%): HOU

Bullpen (20%): CHW

Attacco (20%): HOU

Precedenti Stagionali (15%): HOU

Stato di forma (5%): CHW

Previsione: HOUSTON ASTROS 70% @1.71

New York Yankees-Boston Red Sox

Si affrontano due delle migliori rotazioni, numeri alla mano, e anche due dei migliori bullpen. I rilievi di Boston sono in testa alla major come ERA, gli starting pitcher di NYY sono i migliori di tutti, ma i vantaggi sono ridotti, visto che da una parte anche il bullpen di NYY è ottimo (3° per ERA) così come la rotazione di Boston non è per niente male. La vera differenza la fa l’attacco, e qui preferiamo gli Yankees che è con questo fondamentale, e col fattore campo, che potranno portare a casa un primo turno playoffs da urlo contro i rivali di sempre di Boston, e chi vince sfida un altra squadra di AL East che ha avuto il bye al primo turno, Tampa Bay. Per noi alla fine a sfidare i Rays saranno gli Yankess con un 65% di chance, ma in questo caso è l’unica previsione che non vi consigliamo di scommettere. La quota @1.61 per i Bronx Bombers è davvero troppo stretta e di poco valore anche se dalla parte dei Red Sox, tolto il bullpen con poco margine e i precedenti stagionali, rimane poco, e in realtà gli Yankees hanno vinto 3 delle ultime 4 sfide contro i Red Sox, compreso un perentorio 16-1 il 30 agosto scorso allo Yankee Stadium con un Will Warren clamoroso sul monte di lancio e un Ranger Suarez bersagliato dai Bronx Bombers, e non c’era nemmeno Aaron Judge che invece ci sarà a dar manforte ai vari Luis Garcia Jr, Paul Goldschmidt, Amed Rosario e Jazz Chisholm jr. Per capire il potenziale delle rotazioni basti pensare che in gara 1 NYY schiera Cam Schlittler e Boston Peyton Tolle. Schlittler ha vinto 2 delle ultime 3 sfide stagionali contro Boston e ha tenuto un 1.20 ERA nelle ultime 5 partite (0.95 ERA nelle 3 più recenti dove ha concesso in tutto 2 ER e 7 valide con nemmeno un fuori campo). In trasferta è ancora più dominante con un 1.16 ERA, ma sa annichilire gli avversari anche in casa (2.98 ERA), oltre ad essere il 3° pitcher che ha messo a segno più strikeout in questa regular season assieme a Cease (239K) e il 2° come ERA generale (1.95); entrambe le statistiche sono comandate dall’asso dei Brewers, Jacob Misiorowski (1.80 ERA, 252K). Tolle ha portato alla vittoria per 6-1 i suoi Red Sox contro gli Yankees lanciando per 7 inning quasi perfetti in cui ha concesso 0 runs e 1 sola valida a fronte di 7 strikeout, Tolle ha giocato una stagione eccezionale (tra l’altro lancia meglio in trasferta con 2.50 ERA) e ha tenuto un 1.53 ERA nelle ultime 3 partenze. Forse meglio giocare sulla vittoria degli Yankees in gara 1.

MATCHUP NYY-BOS

Fattore campo (20%): NYY

Rotazione (15%): NYY

Bullpen (10%): BOS

Attacco (20%): NYY

Precedenti Stagionali (5%): BOS

Stato di forma (10%): NYY

Previsione: NY YANKEES 65% @1.61

BONUS PICK: YANKEES WIN GARA 1 @1.71

Quote Antepost: Dodgers favoriti per il 3-peat

I bi campioni, i Los Angeles Dodgers @3.10 sono favoriti per il terzo titolo consecutivo secondo le quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball MLB. I Milwaukee Brewers @6.50, che hanno dominato in regular season, sono i primi avversari, poi arrivano due squadre di AL East che potrebbero incrociarsi nuovamente al secondo turno, Tampa Bay Rays @9.00 e NY Yankees @9.00. In doppia cifra aprono i Cleveland Guardians @11.00 volte la posta.

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