Archiviati i Wild Card Round i playoffs di Baseball Americano MLB continuano con i Divisional Round di ALDS e NLDS e abbiamo analizzato le prossime serie che vedranno di fronte Guardians-White Sox, Rays-Yankees, Dodgers-Braves e Brewers-Padres. Pronostici MLB Divisional Round.

Pronostici MLB Divisional Round: le prossime sfide di post-season

Dopo i turni iniziali dei Wild Card Round che hanno dato il via alla postseason di Baseball Americano MLB, i playoffs della Major League Baseball continuano con i Division Round di ALDS e NLDS, altre quattro serie che questa volta si giocheranno al meglio delle 5 partite.

Come abbiamo fatto per lo scorso turno di Wild Card, anche per i Divisional Round valutiamo 6 parametri principali, e ad ognuno diamo una percentuale di importanza e d’impatto, per stimare chi vincerà le varie serie di Divisional Round, con che percentuale, e stimando il risultato esatto della serie. Prendiamo in analisi come statistiche principali la rotazione, il bullpen, l’attacco e il fattore campo. Ci sono poi i precedenti di regular season e lo stato di forma recente che hanno un valore minore.

Cleveland Guardians-Chicago White Sox

Iniziamo dalla American League con i Cleveland Guardians, seconda forza della conference, che iniziano la loro post-season contro i Chicago White Sox, già scesi in campo in questi playoffs col successo per 2-0 sugli Astros, primo upset di questa post-season visto che i White Sox sulla carta e secondo le quote erano sfavoriti, e lo sono anche nella serie contro Cleveland. I Guardians non hanno fatto la differenza con l’attacco, ma con un ottima rotazione che ha un netto vantaggio rispetto agli starter di Chicago con lanciatori che hanno giocato davvero bene ad iniziare da Parker Messick, ben supportato da Gavin Williams e Tanner Bibee. Entrambi i bullpen sono stati tra i migliori in regular season, ma anche qui Cleveland è di poco avanti. Grande equilibrio nei precedenti stagionali, anche se Cleveland ha vinto i due scontri più recenti di metà settembre, in casa, quindi anche qui diamo un piccolo vantaggio ai Guardians che hanno inoltre chiuso la regular season con 8 vittorie nelle ultime 10 partite. Cleveland vince 4 categorie su 6, stimiamo un 60% di possibilità di vittoria ma la quota @1.66 è debole. Attenzione ad una possibile gara 5, il 3-2 Risultato Esatto in favore dei Guardians sale @4.10 mentre Over 4.5 Games nella serie si gioca @2.50.

MATCHUP CLE-CHW

Fattore campo (15%): CLE

Rotazione (25%): CLE

Bullpen (10%): CLE

Attacco (5%): CHW

Precedenti Stagionali (5%): CLE

Stato di forma (10%): CHW

Previsione: CLEVELAND GUARDIANS (60%) @1.66

Tampa Bay Rays-New York Yankees

Dopo aver superato i rivali di Boston in due partite convincenti, i New York Yankees sfidano un altra squadra di AL East che ha avuto la meglio come record in regular season, i Tampa Bay Rays che in stagione regolare sono stati anche i migliori in assoluto per gli scommettitori con +16.04 unità di profitto se qualcuno avesse scommesso ogni partita vincente per TB (davanti a Brewers +15.86U, ai White Sox a +11.08U e Padres +10.82U poi arrivano i DBacks +9.01U che sono la prima squadra in questa classifica a non essersi qualificata per la post-season). Tornando a questa interessante serie di ALDS, i Rays hanno dalla loro il fattore campo, ma i Bronx Bombers hanno un vantaggio (non così enorme a dire il vero), sull’attacco e sulla rotazione. NYY ha più margine sul bullpen. Anche precedenti stagionali e stato di forma sono leggermente dalla parte di NYY che vince in tutte le categorie, ma senza avere mai un margine enorme e alla fine le chance sugli Yankees sono al 55%. Il fattore campo è l’unico che da un po di margine a Tampa che ha chiuso la stagione regolare con un ottimo 55-26 di record interno a Tropicana Field (ma anche qui NYY risponde con un positivo 47-34 in trasferta). Le quote sono in equilibrio, ma anche i book vedono leggermente meglio NYY @1.83 su TB @2.00. Anche qui non mi meraviglierei di un arrivo a gara 5 e Over 4.5 Games si gioca @2.40.

MATCHUP TB-NYY

Fattore campo (15%): TB

Rotazione (10%): NYY

Bullpen (20%): NYY

Attacco (5%): NYY

Precedenti Stagionali (10%): NYY

Stato di forma (10%): NYY

Previsione: NY YANKEES (55%) @1.83

Los Angeles Dodgers-Atlanta Braves

Passiamo in National League in quella che è forse la sfida più importante di questo turno tra i bi-campioni, i Los Angeles Dodgers, che iniziano la loro post-season, contro gli Atlanta Braves che hanno dovuto faticare per tre partite prima di avere la meglio sui Phillies al Wild Card. Dopo aver perso il primo scontro dell’anno, i Braves hanno sempre battuto i Dodgers nei successivi 5 precedenti stagionali, che sono quindi nettamente dalla parte di Atlanta, ma LAD si presenta più in forma, dopo aver chiuso la regular season con 8 vittorie nelle ultime 10 partite e aver riposato per preparare al meglio questa grande sfida che i Dodgers iniziano con un vantaggio in rotazione con i vari Tyler Glasnow, Blake Snell, Yoshinobu Yamamoto e la stella arrivata da Detroit, Tarik Skubal. Anche i nomi nella lineup d’attacco sono impressionanti da Ohtani a Tucker, passando da Muncy, Hernandez, Freeman e Betts. Anche la lineup e la rotazione di Atlanta ha grandi nomi, ma non bastano contro LAD. Il vantaggio principale di Atlanta è nel bullpen, il 4° migliore della lega, ma i rilievi di LAD rispondo col 9° posto in ERA. La stima per la vittoria dei Dodgers è la più alta da quando sono iniziati i playoffs, 75%, ma la quota è davvero bassa @1.43. Qui non ci aspettiamo 5 games, quindi occhio a Under 4.5 Partite ma anche qui siamo bassi @1.50, e al risultato esatto Dodgers 3-1 @4.20.

MATCHUP LAD-ATL

Fattore campo (15%): LAD

Rotazione (15%): LAD

Bullpen (15%): LAD

Attacco (20%): LAD

Precedenti Stagionali (20%): ATL

Stato di forma (10%): LAD

Previsione: LOS ANGELES DODGERS (75%)

Milwaukee Brewers-San Diego Padres

I San Diego Padres non hanno lasciato scampo ai Cubs battuti 2-0 nella serie di Wild Card, e ora iniziano il NLDS contro i Milwaukee Brewers, la squadra che in regular season ha vinto più partite, chiudendo con un record di 103-59. Il fattore campo sarà subito uno spunto a vantaggio di Milwaukee che ha chiuso la stagione regolare dominando con un record di 55-26 in casa (SD ha chiuso leggermente in negativo lontano da Petco Park con 40-41). Secondo noi proprio il fattore campo potrebbe alla fine fare la vera differenza, assieme all’attacco dei Brewers, uno dei migliori della lega mentre quello dei Padres ha migliorato nelle ultime settimane, ma non è allo stesso livello. Più equilibrate le rotazioni dei pitcher starter, ma anche qui Milwaukee ha un piccolo vantaggio visto che tra gli altri può contare forse sul miglior pitcher di tutta la major league al momento, Jacob Misiorowski. Si sfidano inoltre due dei migliori bullpen della MLB, il 3° contro il 5° come ERA, ma anche qui i Brewers sono in vantaggio. I precedenti stagionali sono però dalla parte dei Padres che hanno vinto 4 partite su 6 contro i Brewers, compreso lo sweep di 3 successi a metà agosto in casa. Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento con 8 vittorie nelle ultime 10, ma Milwaukee ha avuto il bye al primo turno e sarà più riposata, forse un bene, ma non è detto. Vediamo Milwaukee favorita al 65%.

MATCHUP MIL-SD

Fattore campo (20%): MIL

Rotazione (10%): MIL

Bullpen (5%): MIL

Attacco (25%): MIL

Precedenti Stagionali (10%): SD

Stato di forma (5%): MIL

Previsione: MILWAUKEE BREWERS (65%) @1.55

Record e statistiche Regular Season MLB

Vediamo le top 5 e le flop 5 delle principali statistiche di betting sul Baseball Americano MLB per quanto riguarda la regular season. Come rendimento nelle scommesse abbiamo già accennato ai migliori, i Tampa Bay Rays che hanno prodotto +16.04 unità, ma vediamo anche i peggiori, e in assoluto nessuno ha fatto male come i Seattle Mariners che hanno bruciato -27.45 unità; male anche Angels, Giants, Athletics e Royals a completare la flop-5.

Sulle scommesse Over-Under a Chicago si sono divertiti quest’anno visto che White Sox e Cubs sono le due squadre migliori da Over mentre ad LA pochi punti, visto che Angels e Dodgers sono tra le migliori da Under, solo i Boston Red Sox hanno giocato più partite a basso punteggio.

MIGLIOR RENDIMENTO SCOMMESSE REGULAR SEASON

#1. TAMPA BAY RAYS +16.04U

#2. MILWAUKEE BREWERS +15.86U

#3. CHICAGO WHITE SOX +11.08U

#4. SAN DIEGO PADRES +10.82U

#5. ARIZONA DIAMONDBACKS +9.01U

PEGGIOR RENDIMENTO SCOMMESSE REGULAR SEASON

#30. SEATTLE MARINERS -27.45U

#29. LA ANGELS -24.85U

#28. SAN FRANCISCO GIANTS +23.99U

#27. ATHLETICS -21.45U

#26. KANSAS CITY ROYALS -21.28U

MIGLIORI SQUADRE DA OVER

#1. CHICAGO WHITE SOX O-U 93-69

#2. CHICAGO CUBS O-U 90-70

#3. TEXAS RANGERS O-U 85-68

#4. SEATTLE MARINERS O-U 85-69

#5. ATHLETICS O-U 85-73

MIGLIORI SQUADRE DA UNDER

#1. BOSTON RED SOX O-U 71-88

#2. LA ANGELS O-U 71-87

#3. LA DODGERS O-U 72-86

#3. ARIZONA DIAMONDBACKS O-U 72-86

#5. DETROIT TIGERS O-U 71-85

MIGLIORI ROTAZIONI STARTING PITCHER

#1. NY YANKEES 3.24 ERA

#2. MILWAUKEE BREWERS 3.52 ERA

#3. BOSTON RED SOX 3.54 ERA

#4. LA DODGERS 3.55 ERA

#5. ATLANTA BRAVES 3.63 ERA

PEGGIORI ROTAZIONI STARTING PITCHER

#30. COLORADO ROCKIES 5.59 ERA

#29. ATHLETICS 5.51 ERA

#28. CINCINNATI REDS 4.84 ERA

#27. KANSAS CITY ROYALS 4.77 ERA

#26. WASHINGTON NATIONALS 4.67 ERA

MIGLIORI BULLPEN REGULAR SEASON

#1. BOSTON REDSOX 3.00 ERA

#2. NY YANKEES 3.13 ERA

#3. MILWAUKEE BREWERS 3.40 ERA

#4. ATLANTA BRAVES 3.44 ERA

#5. SAN DIEGO PADRES 3.53 ERA

PEGGIORI BULLPEN REGULAR SEASON

#30. ATHLETICS 5.43 ERA

#29. KANSAS CITY ROYALS 5.07 ERA

#28. WASHINGTON NATIONALS 4.99 ERA

#27. COLORADO ROCKIES 4.81 ERA

#26. MINNESOTA TWINS 4.74 ERA

MIGLIORI ATTACCHI (MEDIA BATTUTA)

#1. MILWAUKEE BREWERS .258

#1. TAMPA BAY RAYS .258

#3. LA DODGERS .257

#4. COLORADO ROCKIES .254

#5. PITTSBURGH PIRATES .253

PEGGIORI ATTACCHI (MEDIA BATTUTA)

#30. CINCINNATI REDS .229

#29. SEATTLE MARINERS .233

#28. BALTIMORE ORIOLES .234

#28. LA ANGELS .243

#26. NY YANKEES .235

Vediamo anche le statistiche dei singoli giocatori principali per attacco e pitcher.

Quote Antepost MLB: Dodgers sempre al comando, ma i Brewers si avvicinano

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball MLB. I Dodgers @3.10 rimangono favoriti e stabili con la quota, mentre si avvicinano ancora i Brewers @5.75, così come gli Yankees @9 che agganciano i Rays @9 che sfideranno in questo secondo turno. Ci sono poi i Braves @9.50 mentre con i Guardians @11 si sale in doppia cifra. Chiudono la lavagna Padres @12 e White Sox @19 volte la posta, più staccati rispetto a tutti gli altri.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.