Continuano i playoffs di Baseball Americano MLB e siamo arrivati ai match decisivi di American e National League. In particolare in NLCS c’è un grande scontro tra Milwaukee Brewers-Los Angeles Dodgers mentre in ALCS ci saranno Tampa Bay Rays-Cleveland Guardians. Pronostici MLB League Championship.

Pronostici MLB League Championship: le prossime sfide di post-season

Dopo le wild card e i Divisional Round, la post-season di Baseball Americano MLB è arrivata alle finali di American e National League da cui usciranno i nomi delle due formazioni che si giocheranno le World Series, con i Los Angeles Dodgers ancora in corsa per il 3-peat, ma se la dovranno vedere con i Milwaukee Brewers e senza il fattore campo in NLCS mentre in ALCS i Tampa Bay Rays hanno eliminato gli Yankees e hanno aspettato un pò prima di avere il nome dei rivali, i Cleveland Guardians che sono arrivati fino a gara 5 prima di avere la meglio sui White Sox.

Come abbiamo fatto finora in questi playoffs MLB, anche per le finali di lega valutiamo 6 parametri principali, e ad ognuno diamo una percentuale di importanza e d’impatto, per stimare chi vincerà le varie serie di ALCS e NLCS con che percentuale, e stimando il risultato esatto della serie. Prendiamo in analisi come statistiche principali la rotazione, il bullpen, l’attacco e il fattore campo. Ci sono poi i precedenti di regular season e lo stato di forma recente che hanno un valore minore. Al momento questi sono i risultati delle nostre previsioni iniziali date in questi articoli di post-season MLB.

WILD CARD

ATL-PHI: ATLANTA BRAVES @1.76✅

SD-CHC: CHICAGO CUBS @2.05❌

HOU-CHW: HOUSTON ASTROS @1.71❌

NYY-BOS: NY YANKEES @1.61✅

DIVISIONAL ROUND

CLE-CHW: CLEVELAND GUARDIANS @1.66✅

TB-NYY: NY YANKEES @1.83❌

LAD-ATL: LA DODGERS @1.45✅

MIL-SD: MILWAUKEE BREWERS @1.55✅

Tampa Bay Rays-Cleveland Guardians

Grande rimonta dei Cleveland Guardians che hanno iniziato la loro post-season con un bye al primo turno, e alla ALDS hanno perso le prime 2 partite in casa contro i White Sox. Con le spalle al muro la squadra di Cleveland ha volato a Chicago vincendo 2 partite e rimettendo in parità una serie che ha poi vinto a gara 5, l’unica gara 5 di questo turno. Ora ci saranno contro i Tampa Bay Rays che hanno fatto fuori i rivali di NY con uno sweep da 3 vittorie su 3.

Ovviamente Tampa avrà il fattore campo che ha un peso visto il record di 57-26 dei Rays a Tropicana Field, ma i Guardians in trasferta hanno un buon 46-37. I Rays sono più in forma e arrivano più riposati, oltre ad avere vinto 5 precedenti stagionali su 6 contro Cleveland. Non si sfidano due grandi attacchi, ma anche qui il rendimento dei Rays è migliore rispetto ai Guardians e pure sulla rotazione degli starter è meglio Tampa, anche se non di molto, con Martinez, Peralta e Rasmussen come principali lanciatori, mentre Cleveland risponde con Williams, Messick ed Espino. Infine il bullpen: nella stagione regolare i rilievi di Cleveland sono andati leggermente meglio di quelli di Tampa, ma in post-season le cose cambiano, col bullpen dei Guardians che ha tenuto un generale 2.67 ERA contro 1.69 ERA dei Rays che vincono anche questa categoria, come le vincono tutte (è la prima volta che capita in questi playoffs), arrivando ad una stima del 70% vincente serie per Tampa Bay.

MATCHUP TB-CLE

Fattore campo (15%): TB

Rotazione (10%): TB

Bullpen (10%): TB

Attacco (10%): TB

Precedenti Stagionali (15%): TB

Stato di forma (10%): TB

Previsione: TAMPA BAY RAYS (70%) @1.62

Milwaukee Brewers-Los Angeles Dodgers

Si sfidano due dei migliori attacchi della lega. I Milwaukee Brewers hanno qualcosa in più, in regular season la lineup di Milwaukee è stata 1° in media battuta (2.58), 2° in runs (5.14) e 3° anche in OPS (.744). I Los Angeles Dodgers rispondono con 3°, 4° e 2° posto in queste statiche, poco dietro, ma LAD è decisamente meglio negli homeruns, 204 di squadra, 9° posto nella major mentre sui fuori campo Milwaukee è solo 25°. Non mancano comunque i grandi noi capaci di sparare forte per i Brewers, su tutti Chourio, Contreras e Yelich. I Dodgers possono rispondere con Ohtani, Freeman, Betts, Muncy e Teoscar Hernandez, giocatori di qualità ed esperienza. Stando ai numeri, anche recenti della post-season, Milwaukee ha qualcosa in più in attacco, ma poca roba.

Anche in rotazione non troviamo molta differenza. Sulla carta gli starter di Milwaukee hanno fatto meglio di quelli dei Dodgers ma se andiamo a vedere i rendimenti recenti e i nomi, qui preferiamo LAD che può schierare il 2 volte Cy Young Skubal acquistato in stagione da Detroit, un solido Glasnow rientrato molto bene, Yamamoto che nei playoffs non perde mai e il veterano Snell che può dare un contributo mentre Milwaukee tolto Misiorowski, probabilmente il miglior pitcher di tutta la lega quest’anno, c’è poco altro. I Brewers di recente sono partiti con lanciatori modesti come Gasser, Henderson e May.

Passiamo al bullpen ed è qui che Milwaukee ha il vantaggio maggiore. In regular season i rilievi di Milwaukee sono stati i terzi migliori con 3.40 ERA, dietro solo a Boston e NYY (quindi il bullpen di Milwaukee è stato il migliore di tutta la NL) mentre il bullpen di LAD non ha fatto male, ma è stato il 9° come ERA (3.74). In post-season la differenza tra i due reparti si è ampliato ancora: i Brewers sono i migliori nel bullpen con un 0.47 ERA in post-season, quello dei Dodgers è 5° con 2.46 ERA.

Entrambe le squadre hanno vinto la scorsa serie in 4 partite ed entrambe sono andate bene. Milwaukee leggermente meglio secondo noi, ci ha convinto maggiormente, ma anche qui parliamo di un vantaggio davvero minimo, come sui precedenti. In stagione regolare Milwaukee ha vinto 4 delle 7 sfide contro LAD, comprese le 2 più recenti in trasferta in California. Alla fine il fattore campo potrà essere decisivo ed è quello che porta i Brewers leggermente favoriti, con chance del 55% di vincere la serie, ovviamente equilibrata, ma la quota @2.40 ha assolutamente valore su Milwaukee che vi consigliamo.

MATCHUP MIL-LAD

Fattore campo (15%): MIL

Rotazione (15%): LAD

Bullpen (20%): MIL

Attacco (10%): MIL

Precedenti Stagionali (5%): MIL

Stato di forma (10%): MIL

Previsione: MILWAUKEE BREWERS (55%) @2.40

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale delle World Series di Baseball MLB. Quella tra Dodgers @2.25 e Brewers @3.75 sembra quasi una finale anticipata, con i Rays @4.20 più staccati e i Guardians @7.50 in fondo.

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