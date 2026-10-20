Finalmente ci siamo, abbiamo i nomi delle due squadre che si giocheranno le World Series 2026 di Baseball Americano MLB che inizieranno il 23 ottobre e si tratta di Milwaukee Brewers contro Tampa Bay Rays. Pronostici MLB World Series 2026.

Pronostici MLB World Series 2026: si sfidano Milwaukee e Tampa Bay

Siamo arrivati all’epilogo di un altra grande stagione di Baseball Americano MLB con le World Series che inizieranno il 23 ottobre e vedranno contro Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays.

Come abbiamo fatto finora in questi playoffs MLB, anche per le World Series valutiamo 6 parametri principali, e ad ognuno diamo una percentuale di importanza e d’impatto, per stimare chi vincerà e con che scarto. Finora siamo andati molto bene, dopo il 2-2 all’inizio con le Wild Card, ci siamo ripresi con un 3-1 nei Divisional e con un 2 su 2, con tanto di Brewers sfavoriti @2.40, nei Championship.

WILD CARD

ATL-PHI: ATLANTA BRAVES @1.76✅

SD-CHC: CHICAGO CUBS @2.05❌

HOU-CHW: HOUSTON ASTROS @1.71❌

NYY-BOS: NY YANKEES @1.61✅

DIVISIONAL ROUND

CLE-CHW: CLEVELAND GUARDIANS @1.66✅

TB-NYY: NY YANKEES @1.83❌

LAD-ATL: LA DODGERS @1.45✅

MIL-SD: MILWAUKEE BREWERS @1.55✅

CHAMPIONSHIP

MIL-LAD: MILWAUKEE BREWERS @2.40✅

TB-CLE: TAMPA BAY RAYS @1.62✅

World Series MLB 2026: Milwaukee Brewers-Tampa Bay Rays

Il fattore campo in una finale del genere al meglio delle 7 partite potrebbe risultare determinante e da un vantaggio in più ai Brewers che nei playoffs hanno avuto la 2° miglior rotazione con 2.03 ERA (dietro solo a NYY con 1.88 ERA) mentre gli starter di Tampa rispondono col 4° posto e un ERA di 2.59. Milwaukee era 2° anche in regular season con un complessivo 3.52 ERA dai propri starter, tra cui uno dei migliori, Jacob Misiorowski mentre Tampa è 7° con 3.71 ERA, quindi anche qui diamo un vantaggio ai Brewers.

Milwaukee è avanti anche col bullpen; i rilievi dei Brewers in questa post-season hanno combinato per 1.33 ERA, il 2° miglior dato, mentre quelli di Tampa sono solo 6° con 3.60 ERA. Milwaukee ha anche un attacco migliore e in condizione perfetta come abbiamo visto contro LAD con 19 runs segnate nelle ultime 3 partite della serie. Quest’anno i Brewers sono stati 1° per media battuta, 2° in runs segnate e 3° anche in OPS. La lineup dei Rays ha dato segnali di ripresa nelle ultime uscite, ma rimane meno affidabile. In stagione è 2° in media battuta, 8° in OPS ma solo 12° per runs effettivamente segnate.

Le squadre si sono affrontate solo una volta quest’anno, in una serie di 3 partite giocate a Milwaukee che i Rays aprirono con una vittoria combattuta per 3-2, per poi perdere nettamente le altre due sfide (2-6 e 2-8), quindi anche qui vantaggio per i Brewers anche se minimo visto un sample size di sole 3 partite. Milwaukee dopo lo sweep su LAD si presenta anche in forma migliore e più riposata rispetto a Tampa che ha dovuto giocare 2 partite in più per superare in gara 6 Cleveland, quindi tutti i dati principali sono per Milwaukee e potremmo assistere ad una delle World Series più scontate, almeno sulla carta, anche se il campo è un altra cosa, specialmente nei match di World Series.

MATCHUP MIL-TB

Fattore campo (15%): MIL

Rotazione (10%): MIL

Bullpen (20%): MIL

Attacco (20%): MIL

Precedenti Stagionali (5%): MIL

Stato di forma (10%): MIL

Previsione: MILWAUKEE BREWERS (80%) @1.58

La storia delle World Series di Baseball e il format

Come sappiamo, a partecipare alla fase finale e quindi alla MLB World Series ci sono le due squadre vincitrici delle due leghe: l’American League e la National League.

Partiamo dalla più antica National League, che si disputa dal 1876, la lega tra gli sport di squadra più antica al mondo. Nel baseball è infatti soprannominata ‘Senior Circuit’. Mentre la più giovane American League, anche soprannominata ‘Junior Circuit’, nacque ufficialmente nel 1901, quando la lega più anziana stava affrontando un momento di crisi.

Proprio per la presenza di due “Major Leagues” nacque il bisogno di avere un unico vincitore, per decretare quindi la miglior squadra di baseball di tutti gli Stati Uniti. Si pensò quindi per la prima volta alla World Series nel 1883, anno in cui si iniziarono a disputare dopo un accordo preso dalle due leghe. Tuttavia, questo accordo durò fino al 1891, quando la supremazia della National League mise fine al precursore dell’attuale torneo.

Si aspettò dunque fino al 1903 per dare vita di nuovo alle World Series, le finali del campionato. Da quel momento, ogni anno si disputò il torneo, a eccezione del 1994, quando a causa di uno sciopero che coinvolse il mondo del baseball si dovette cancellare quell’edizione.

Senza dubbio, la squadra che è stata protagonista indiscussa delle MLB World Series è la franchigia dei New York Yankees, che ha scritto la storia di queste finali sin dalla prima vittoria nel 1923. Da quel momento, le vittorie totali sono state ben 27, cifra che rende gli Yankees la squadra con più titoli in assoluto, con un distacco di 16 titoli dalla seconda squadra più titolata, i St. Louis Cardinals.

Per gli amanti dei numeri, le squadre dell’American League hanno vinto 67 delle 119 World Series giocate, con l’incontro più frequente che è stato quello tra Yankees e Dodgers. Proprio le due squadre che si sono giocate il titolo nell’edizione del 2024, col successo che ha premiato la franchigia di Los Angeles.

Dalle squadre partecipanti, al formato in sé, le MLB World Series sono cambiate molto negli anni per arrivare all’attuale formulazione. Ad affrontarsi sono le vincitrici dell’American League e della National League, in una serie di 7 partite con alternanza 2-3-2. Ovvero, la squadra che ha il vantaggio di casa ospita i primi e gli ultimi due match, mentre i 3 match centrali saranno ospitati dall’altra squadra. La vincitrice di 4 delle 7 partite sarà coronata vincitrice delle MLB World Series. Come si stabilisce chi avrà il vantaggio casalingo? Semplice: la squadra col miglior record tra partite vinte o perse in stagione regolare.

Guida TV Baseball: dove vedere le World Series?

I diritti per la trasmissione in Italia della Major League Baseball sono un’esclusiva di Sky. Tutta la regular season di baseball, comprese le partite della postseason, l’All-Star Game e quindi anche le MLB World Series sono disponibili sul canale Sky Sport Arena, al numero 204.

Il primo match delle MLB World Series 2025 si giocherà nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre presumibilmente alle 01:30 italiane, con le altre partite che si terranno fino all’1 novembre, giorno della settima e decisiva sfida (sempre che sia necessaria).

Quote Antepost World Series: Milwaukee ad un passo dal titolo

Brewers favoriti per la vittoria del titolo secondo le quote antepost per la vittoria finale delle World Series e Chourio è in testa alle lavagne per MVP della serie finale contro i Rays che hanno in Caminero il loro giocatore più in alto in quella lavagna.

betting online 1 Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€

Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€

Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.