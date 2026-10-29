Dopo 2 vittorie di fila i Dodgers abdicano alle World Series 2026 di Baseball Americano MLB vinte per la prima volta dalla franchigia dei Milwaukee Brewers che supera i Rays, ma LAD torna favorita dalle prime quote antepost per il prossimo anno. Finale MLB 2026.

Finale MLB 2026: Milwaukee Brewers campioni

Per la prima volta nella storia i Milwaukee Brewers vincono il titolo di Baseball Americano MLB vincendo in 5 gare le World Series contro i Tampa Bay Rays. Gara 5 inizia con Misiorowski da una parte e Rasmussen dall’altra come lanciatori. Il secondo inning offre già un momento decisivo: con prima e seconda base riempite, arriva il singolo al centro di Pratt che è abbastanza lungo da mandare a segno DeLuca, partito dalla seconda base. Non ci sono altri punti, ma è un dato di fatto anche che i Rays non riescono a far granché contro “The Miz”, se non per un momento di cui si parlerà.

Nel quinto inning, poi, con i corridori agli angoli Hamilton piazza un singolo rasoterra al centro che vale il 2-0 ai Brewers, ed è Pratt a chiudere il giro delle basi. Da questo momento in avanti c’è la fase migliore di Milwaukee, che assapora sempre di più il trionfo finale: Contreras va vicinissimo al fuoricampo, ma la sua palla è abbastanza lunga da garantirsi un doppio e il punto di Yelich del 3-0. Il 4-0 arriva con la volata di sacrificio di Pratt, che fa appena in tempo a tuffarsi verso casa base per realizzare.

Ormai usciti i lanciatori partenti, sono Romero, Uribe e soprattutto Megill a fare buona guardia per i Brewers, mentre dopo le incertezze di Kelly e Cleavinger per i Rays riescono a evitare un certo numero di probemi Wells, Matz, Baker e Seymour. Tampa Bay, che aveva avuto una sola vera occasione con Misiorowski in campo (quarto inning, Hicks in terza e Simpson in seconda), riesce nel settimo ad avere ancora Simpson in terza base, ma con Mesa che non riesce a convertire in situazione di due out. Nel nono arriva l’unico punto da parte dei Rays, con un doppio di Simpson che spinge a casa Hicks per il 4-1, ma con due out. Di fatto manca pochissimo alla festa dei Brewers, che parte pochi istanti dopo, quando la rimbalzante di Palacios finisce nelle mani di Turang, che serve Bauers per eliminarlo e per far partire la festa di Milwaukee.

Risultati Antepost MLB 2026

Vediamo come sono andate le previsioni antepost su tutte le serie di playoffs MLB di questo 2026. Complimenti a chi ha giocato da subito sui Brewers che in pre-season si giocavano @31 volte la posta per la vittoria finale.

WILD CARD

ATL-PHI: ATLANTA BRAVES @1.76✅

SD-CHC: CHICAGO CUBS @2.05❌

HOU-CHW: HOUSTON ASTROS @1.71❌

NYY-BOS: NY YANKEES @1.61✅

DIVISIONAL ROUND

CLE-CHW: CLEVELAND GUARDIANS @1.66✅

TB-NYY: NY YANKEES @1.83❌

LAD-ATL: LA DODGERS @1.45✅

MIL-SD: MILWAUKEE BREWERS @1.55✅

CHAMPIONSHIP

MIL-LAD: MILWAUKEE BREWERS @2.40✅

TB-CLE: TAMPA BAY RAYS @1.62✅

WORLD SERIES

MIL-TB: MILWAUKEE BREWERS @1.58✅

Quote Antepost MLB 2027: i Dodgers tornano favoriti

Vediamo le prime quote antepost per la vittoria finale delle World Series MLB 2027 dove tornano favoriti i Dodgers @4 sul bis dei Brewers @6.50 poi arrivano gli Yankees @8 prima di salire in doppia cifra con Red Sox @15, Phillies @19 e Mariners @19. I finalisti perdenti del 2026, i Rays, si giocano @23 volte la posta alla pari con Mets e Braves.

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