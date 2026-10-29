Pronostici Baseball Americano MLB: Brewers campioni delle World Series. Nel 2027 tornano favoriti i Dodgers

Finale MLB 2026
Pronostici MLB - Baseball
Avatar
di
29 Ottobre 2026

Dopo 2 vittorie di fila i Dodgers abdicano alle World Series 2026 di Baseball Americano MLB vinte per la prima volta dalla franchigia dei Milwaukee Brewers che supera i Rays, ma LAD torna favorita dalle prime quote antepost per il prossimo anno. Finale MLB 2026.

Finale MLB 2026: Milwaukee Brewers campioni

Per la prima volta nella storia i Milwaukee Brewers vincono il titolo di Baseball Americano MLB vincendo in 5 gare le World Series contro i Tampa Bay Rays. Gara 5 inizia con Misiorowski da una parte e Rasmussen dall’altra come lanciatori. Il secondo inning offre già un momento decisivo: con prima e seconda base riempite, arriva il singolo al centro di Pratt che è abbastanza lungo da mandare a segno DeLuca, partito dalla seconda base. Non ci sono altri punti, ma è un dato di fatto anche che i Rays non riescono a far granché contro “The Miz”, se non per un momento di cui si parlerà.

Nel quinto inning, poi, con i corridori agli angoli Hamilton piazza un singolo rasoterra al centro che vale il 2-0 ai Brewers, ed è Pratt a chiudere il giro delle basi. Da questo momento in avanti c’è la fase migliore di Milwaukee, che assapora sempre di più il trionfo finale: Contreras va vicinissimo al fuoricampo, ma la sua palla è abbastanza lunga da garantirsi un doppio e il punto di Yelich del 3-0. Il 4-0 arriva con la volata di sacrificio di Pratt, che fa appena in tempo a tuffarsi verso casa base per realizzare.

Ormai usciti i lanciatori partenti, sono Romero, Uribe e soprattutto Megill a fare buona guardia per i Brewers, mentre dopo le incertezze di Kelly e Cleavinger per i Rays riescono a evitare un certo numero di probemi Wells, Matz, Baker e Seymour. Tampa Bay, che aveva avuto una sola vera occasione con Misiorowski in campo (quarto inning, Hicks in terza e Simpson in seconda), riesce nel settimo ad avere ancora Simpson in terza base, ma con Mesa che non riesce a convertire in situazione di due out. Nel nono arriva l’unico punto da parte dei Rays, con un doppio di Simpson che spinge a casa Hicks per il 4-1, ma con due out. Di fatto manca pochissimo alla festa dei Brewers, che parte pochi istanti dopo, quando la rimbalzante di Palacios finisce nelle mani di Turang, che serve Bauers per eliminarlo e per far partire la festa di Milwaukee.

Finale MLB 2026

Finale MLB 2026

Risultati Antepost MLB 2026

Vediamo come sono andate le previsioni antepost su tutte le serie di playoffs MLB di questo 2026. Complimenti a chi ha giocato da subito sui Brewers che in pre-season si giocavano @31 volte la posta per la vittoria finale.

WILD CARD

ATL-PHI: ATLANTA BRAVES @1.76✅
SD-CHC: CHICAGO CUBS @2.05❌
HOU-CHW: HOUSTON ASTROS @1.71❌
NYY-BOS: NY YANKEES @1.61✅

DIVISIONAL ROUND

CLE-CHW: CLEVELAND GUARDIANS @1.66✅
TB-NYY: NY YANKEES @1.83❌
LAD-ATL: LA DODGERS @1.45✅
MIL-SD: MILWAUKEE BREWERS @1.55✅

CHAMPIONSHIP

MIL-LAD: MILWAUKEE BREWERS @2.40✅
TB-CLE: TAMPA BAY RAYS @1.62✅

WORLD SERIES

MIL-TB: MILWAUKEE BREWERS @1.58✅

Quote Antepost MLB 2027: i Dodgers tornano favoriti

Vediamo le prime quote antepost per la vittoria finale delle World Series MLB 2027 dove tornano favoriti i Dodgers @4 sul bis dei Brewers @6.50 poi arrivano gli Yankees @8 prima di salire in doppia cifra con Red Sox @15, Phillies @19 e Mariners @19. I finalisti perdenti del 2026, i Rays, si giocano @23 volte la posta alla pari con Mets e Braves.

Screenshot 2026-10-29 alle 12.53.51.png

betting online

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

4.5
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostici Baseball Americano MLB: tutto per le scommesse sulle World Series 2026 tra Brewers-Rays
Pronostici MLB - Baseball
Pronostici Baseball Americano MLB: tutto per le scommesse sulle World Series 2026 tra Brewers-Rays
20 Ottobre 2026
Pronostici Baseball Americano MLB: analisi, quote e scommesse League Championship, Rays-Guardians e Brewers-Dodgers
Pronostici MLB - Baseball
Pronostici Baseball Americano MLB: analisi, quote e scommesse League Championship, Rays-Guardians e Brewers-Dodgers
11 Ottobre 2026
Pronostici Baseball Americano MLB: analisi, quote e scommesse sui Divisional Round di ALDS e NLDS
Pronostici MLB - Baseball
Pronostici Baseball Americano MLB: analisi, quote e scommesse sui Divisional Round di ALDS e NLDS
2 Ottobre 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
My Lotteries PLAY
My Lotteries PLAY

Bonus Benvenuto Casinò: 200% fino a 2000€


Il bonus benvenuto di My Lotteries PLAY sul casino è del 200% fino a €2.000 sul primo deposito, con Fun Bonus sulle slot.

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.