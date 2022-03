Calendario Baseball MLB 2022 e VIDEO presentazione. Si inizia il 7 aprile, Dodgers favoriti

Calendario Baseball MLB 2022, si avvicina l’inizio della stagione di Baseball Americano in programma per il 7 aprile. Vediamo le analisi di tutte le squadre col video di presentazione di Guru e Morfeo, ma anche il calendario con le schedule, le quote antepost e tanti consigli per le scommesse e per partire al meglio in questa stagione 2022 di MLB.

Calendario Baseball MLB 2022: si inizia il 7 aprile

Il 7 aprile inizia (con un pò di ritardo visti i problemi di accordi dei contratti tra giocatori e squadre) la stagione 2022 di Baseball MLB e ad aprire le danze ci sono due rivali storiche: NY Yankees-Boston Red Sox. La regular season continuerà fino al 5 ottobre, con consueto All Star Game che dividerà in due la stagione (quest’anno si gioca al Dodger Stadium di LA).

CLICCA QUI PER LE SCHEDULE COMPLETE

Video-Podcast di Guru&Morfeo con introduzione Metodo F5 e analisi division

Calendario Baseball MLB 2022: le squadre di National League

NL West Division

Los Angeles Dodgers: OVER 96,5 WIN REGULAR SEASON + VINCENTE WORLD SERIES

Corey Seager, Corey Knebel e Max Scherzer hanno salutato ma è arrivato Freddie Freeman a bombardare con Mookie Betts, Justin Turner, Will Smith, Cody Bellinger e Trea Turner. Tra i lanciatori Walker Buehler è un contender del Cy Young, rifirmata la stella veterana Clayton Kershaw e ottimo bullpen.

San Diego Padres

Iniziano la stagione con qualche dubbio e senza Fernando Tatis in lineup per almeno 3 mesi, ma ha recuperato il pitcher Mike Clevinger che aveva saltato il 2021. I nomi ci sono (Yu Darvish, Dinelson Lamet, Joe Musgrove, Chris Paddack, Eric Hosmer, Manny Machado e il nuovo arrivato Luke Voit) ma in questa division non mi convincono.

San Francisco Giants

Sorpresa dello scorso anno dove i Giants sono stati i migliori come vittorie in regular season. E’ partito Posey ma la squadra rimane di livello e in rotazione c’è un Rodon in più.

Colorado Rockies

Squadra in ricostruzione. Lo scorso anno Coors Field è stato incredibilmente il miglior posto da Under, anche per via delle linee enormi date dai bookmakers che potrebbero calare le linee medie nel 2022.

Arizona Diamondbacks

Altra squadra in ricostruzione che arriva già da un 2021 tremendo e non andrà molto meglio nel 2022.

NL Central Division

Milwaukee Brewers

Corbin Burnes e Brandon Woodruff sono due ottimi pitcher e i Brewers hanno inserito giocatori interessanti per rinforzarsi dopo un 2021 da 95W, 3° miglior rendimento di NL.

St. Louis Cardinals VINCENTE DIVISIONALE

Squadra completa, mi piace molto e mi piace molto anche la quota vittoria divisionale per valore. Speriamo che Flaherty stia bene.

Chicago Cubs

Occhio anche ai Cubs che hanno inserito molti pezzi interessanti ma sono praticamente in ricostruzione quindi sono da valutare.

Cincinnati Reds

Hanno perso 2 pezzi importanti e Castillo tende a non essere mai al 100%. Lo scorso anno mi hanno deluso molto.

Pittsburgh Pirates

Molti giovani interessanti ma squadra in piena ricostruzione che ha tra le linee più basse di vittorie stagionali non per caso.

NL East Division

New York Mets VINCENTE DIVISION + VINCENTE WORLD SERIES

Sale l’hype dopo che in una settimana i Mets hanno firmato Scherzer, Starling Marte, Mark Canha, ed Eduardo Escobar. MadMax e DeGrom sono semplicemente i due pitcher favoriti in NL per il Cy Young. Ci metti altri innesti interessanti a puntellare rotazione e lineup, con alcuni elementi in crescita già dalla scorsa stagione, e questo potrebbe essere davvero l’anno di NYM.

Atlanta Braves

I campioni in carica, che hanno vinto nel 2021 nonostante le assenze di Ronald Acuna Jr. E Mike Soroka che tornano per il 2022, hanno salutato Freeman ma il rimpiazzo, Matt Olson, è ottimo. Atlanta è da considerare anche quest’anno perchè comunque se i giovani pitcher Ian Anderson e Max Fried cresceranno ancora e se il buon vecchio Morton starà in forma, occhio anche quest’anno.

Philadelphia Phillies

Wheeler, Nola, Realmuto, Hoskins, bei nomi in rorazione e in attacco per i Phillies che hanno confermato queste stelle e hanno principalmente lavorato per migliorare il punto debole, il bullpen. Se ci sono riusciti possono essere la sorpresa in questa Division.

Miami Marlins

Squadra che parte troppo indietro, che ha avuto pochi innesti importanti e che ha una rotazione non a livello se togliamo Sandy Alcantara .

Washington Nationals

Nella capitale si è un pò smobilitato. Juan Soto è il giocatore principale in lineup. In rotazione Patrick Corbin, Erick Fedde e Stephen Strasburg sono i nomi principali ma arrivano tutti da un negativo 2021.

Calendario Baseball MLB 2022: le squadre di American League

AL Central Division

Chicago White Sox

Squadra bilanciata, lo scorso anno ha vinto la division con largo vantaggio. Anche senza Carlos Rodon la rotazione guidata da Lucas Giolito rimane di livello. Il bullpen dovrebbe essere stato migliorato ancora. Se le giovani stelline in lineup manterranno le promesse e le aspettative i White Sox possono vincere la division anche quest’anno ma la quota è senza valore.

Detroit Tigers VINCENTE DIVISION

Division scarsa tanto che i primi avversari dei White Sox sono i Tigers, anche se va detto che sono molto migliorati con Baez e col prospetto Torkelson. Il veterano Eduardo Rodriguez farà da chioccia a Skubal e Casey Mize.

Minnesota Twins

Due arrivi importanti in battuta, Gray in rotazione e Rogers come closer sono i punti di forza dei Twins che però ancora non mi convincono del tutto. Da valutare nelle prime settimane.

Cleveland Guardians VINCENTE DIVISION

Preferisco i nuovi Guardians che possono essere la sorpresa con quota di valore qui. Shane Bieber guida una discreta rotazione. L’attacco deve però migliorare e rimane un punto interrogativo.

Kansas City Royals

Chi sembra aver migliorato in attacco è KC, attenzione alle partite da Over con i Royals che non hanno una grande rotazione nonostante Greinke, e neanche un gran bullpen.

AL West Division

Houston Astros

Carlos Correa ha lasciato Houston ma ci sono ancora Yordan Alvarez, Alex Bregman, Jose Altuve, e Kyle Tucker. Pitching staff di qualità ma giovane. Il veterano è Justin Verlander che torna da un infortunio, vediamo come. Mi sembrano sopravalutati su questa quota.

Los Angeles Angels VINCENTE DIVISION

Ogni anno mi intrigano gli Angels che hanno i due favoriti al MVP di AL, Ohtani e Trout, ma sistematicamente ormai da 10 anni a questa parte poi mi deludono. C’è anche Redon e sono arrivati Syndergaard e Michael Lorenzen. Sarà l’anno buono?

Seattle Mariners

I Mariners si sono rinforzati con Robbie Ray ma anche con Eugenio Suarez e Jesse Winker e hanno avuto un forte calo di quota antepost.

Oakland Athletics

Nella baia gli Athletics sono dati in forte calo, con un roster che si è indebolito dopo alcune partenze eccellenti.

Texas Rangers

Rangers con Seager e Semien in più ma in Texas sono ancora in piena ricostruzione.

AL East Division

New York Yankees

Nella division più tosta non vedo i Bronx Bombers così favoriti come dice la quota. Deludente 2021, eliminati da Boston in wild card. Ci sono sempre Aaron Judge, Giancarlo Stanton, e Gerrit Cole. Josh Donaldson è arrivato nel affare che ha spedito Gary Sanchez e Gio Urshela in Minnesota. Li vedo in calo anche questi Yankees.

Toronto Blue Jays VINCENTE DIVISION + VINCENTE WORLD SERIES

Partito Robbie Ray in rotazione è arrivato Kevin Gausman senza dimenticare Jose Berrios, Hyun Jin Ryu and Alek Manoah, probabilmente è la miglior rotazione della Division e sicuramente i canadesi hanno una delle migliori lineup dell’intera MLB in battuta, con Vladimir Guerrero Jr, Bo Bichette, George Springer e altri innesti importanti. Possono vincere le WS, quindi li consiglio anche in division.

Tampa Bay Rays VINCENTE DIVISION

Inserisco anche la quota di valore su Tampa Bay che ormai da 3 stagioni è molto costante. Wander Franco è un grande prospetto Arozarena è cresciuto come sono cresciuti Shane McClanahan e Drew Rasmussen in rotazione dove è arrivato anche Corey Kluber. Se sta bene pure Glasnow fanno paura, considerando che hanno anche uno dei migliori bullpen della lega.

Boston Red Sox

Anche i Red Sox possono sempre giocare per vincere la division ma li vedo piu indietro rispetto al trio di testa, proprio come dicono le quote, anche se al gruppo base di veterani hanno aggiunto qualche nuovo volto interessante.

Baltimore Orioles

Semplicemente la peggior franchigia della Major League, anche quest’anno non ci sono speranze.

Calendario Baseball MLB 2022: Tutte le quote sulle World Series 2022

Mlb 2022

Los Angeles Dodgers 5,75

Houston Astros 10

Toronto Blue Jays 10

New York Mets 12

New York Yankees 12

Milwaukee Brewers 13

Chicago White Sox 13

Atlanta Braves 14

Tampa Bay Rays 14

San Diego Padres 16

Boston Red Sox 18

San Francisco Giants 22

Philadelphia Phillie 28

St. Louis Cardinals 28

Los Angeles Angels 30

Seattle Mariners 33

Minnesota Twins 40

Detroit Tigers 40

Cleveland Indians 65

Cincinnati Reds 65

Texas Rangers 75

Miami Marlins 75

Kansas City Royals 80

Oakland Athletics 90

Chicago Cubs 100

Washington Nationals 125

Colorado Rockies 125

Arizona Diamondbacks 225

Pittsburgh Pirates 300

Baltimore Orioles 350

Quote Antepost American e National League

Mlb American League 2022

Houston Astros 5,25

Toronto Blue Jays 5,50

New York Yankees 6,50

Chicago White Sox 6,50

Tampa Bay Rays 7,50

Boston Red Sox 9,25

Los Angeles Angels 15

Seattle Mariners 18

Minnesota Twins 22

Detroit Tigers 22

Cleveland Guardians 35

Kansas City Royals 40

Texas Rangers 40

Oakland Athletics 45

Baltimore Orioles 175

Mlb National League 2022

Los Angeles Dodgers 3,30

New York Mets 6,00

Milwaukee Brewers 6,75

Atlanta Braves 6,75

San Diego Padres 8,50

San Francisco Giants 11

St. Louis Cardinals 13

Philadelphia Phillie 15

Cincinnati Reds 35

Miami Marlins 40

Chicago Cubs 45

Colorado Rockies 55

Washington Nationals 55

Pittsburgh Pirates 125

Arizona Diamondbacks 125

Quote Antepost MLB Division

American League Central 2022

Chicago White Sox 1,45

Minnesota Twins 6,75

Detroit Tigers 7,00

Cleveland Guardians 11

Kansas City Royals 15

American League East 2022

Toronto Blue Jays 2,70

New York Yankees 3,20

Tampa Bay Rays 3,55

Boston Red Sox 6,00

Baltimore Orioles 175

American League West 2022

Houston Astros 1,60

Los Angeles Angels 4,25

Seattle Mariners 5,75

Texas Rangers 18

Oakland Athletics 22

National League Central 2022

Milwaukee Brewers 1,58

St. Louis Cardinals 3,10

Chicago Cubs 13

Cincinnati Reds 14

Pittsburgh Pirates 60

National League East 2022

New York Mets 2,35

Atlanta Braves 2,40

Philadelphia Phillie 5,25

Miami Marlins 16

Washington Nationals 40

National League West 2022

Los Angeles Dodgers 1,43

San Diego Padres 4,25

San Francisco Giants 5,75

Colorado Rockies 100

Arizona Diamondbacks 125

