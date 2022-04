Pronostici MLB Week 1, andiamo a vedere le prime curiosità, le statistiche utili per le scommesse e i betting trend dopo la settimana inziziale della stagione 2022 di Baseball Americano MLB. Andiamo a vedere le migliori scommesse ed analisi sulla major league.

Betting trend, la stagione inizia con tanti Under

La prima settimana di regular season per la Major League Baseball ci ha riportato tre betting trend interessanti. Le favorite in trasferta hanno vinto il 62.5% delle partite (20-12 di record). Nelle scommesse runline (handicap) invece la giocata migliore è sugli underdogs in trasferta (69.8%). Il fattore campo non sta quindi ripagando in queste situazioni, e vi segnaliamo che 49 delle prime 81 partite si sono chiude con Under (60.5%).

Pronostici MLB Week 1: i Rockies partono forte anche nelle scommesse

I Colorado Rockies sono la miglior squadra come rendimento nelle scommesse nel momento in cui scriviamo, con record di 4-1 e un profitto di +4.70 unità in base alle quote, staccando nettamente Oakland Athletics (+2.57) e Chicago White Sox (+2.39).

La peggior squadra, manco a dirlo, è quella dei Baltimore Orioles (-3,63) ma andando avanti nella stagione mi aspetto che Baltimore avrà quote enormi e non è detto che sarà la squadra peggiore per gli scommettitori a fine stagione (forse come record sì, ma le due cose non vanno a bracciaetto nelle scommesse).

In perdita anche l’avvio dei Miami Marlins (-2,69) e dei Minnesota Twins (-2,45) poi arrivano i campioni in carica che con record negativo di 3-4 al momento hanno bruciato -2.29 unità.

I Cincinnati Reds sono la miglior squadra da Over (O/U 4-1), mentre la migliore da Under è ancora Baltimore Orioles che finora in 5 partite ha sempre segnato Under. Da segnalare anche Arizona Diamondbacks, LA Angels e pure gli Houston Astros tutte con O/U 1-5.

Dagli Houston Astros ce lo aspettiamo visto che oltre al grande attacco i texani sono i migliori con la loro rotazione (1.69 ERA), davanti ai NY Mets (2.51 ERA) e ai già citati Rockies (2.54 ERA). Houston ha anche il 3° miglior bullpen (1.75 ERA), dietro ai NY Yankees (1.47 ERA) e ancora ai Rockies (0.78 ERA).

In attacco a sorpresa i Cleveland Guardians sono i primi sia come media battuta (.308) che come OPS (.907) e runs segnate. Gli Arizona Diamondbacks sono invece i peggiori in media battuta (.140) ed OPS (.532) ma nel complessivo sono gli Orioles ad aver segnato meno runs totali, appena 12 in 5 partite.

Pronostici MLB Week 1: le serie più interessanti della settimana (14-21 Aprile)

Giovedì 14 si concludono le serie di inizio settimana, su tutte segnalo NY Yankees-Toronto Blue Jays che al momento vedono avanti 2-1 gli ospiti. I canadesi partiranno con Kevin Gausman (0-0, 5.40 ERA, 1.60 WHIP) mentre per i Bronx Bombers vedremo Luis Severino (0-0, 6.00 ERA, 1.67 WHIP), due ottimi pitcher che non hanno iniziato benissimo.

Giovedì iniziano anche altre serie, su tutte cui quella tra due pretendenti della propria Division, Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals. I Brewers non sono partiti benissimo (3-3 mentre scriviamo), meglio i Cardinals (3-1) che però hanno giocato 2 partite in meno, compresa quella di mercoledì contro KC rinviata. Al via per i padroni di casa Brandon Woodruff (0-1, 17.18 ERA, 2.45 WHIP) stella del monte di lancio che deve rifarsi dopo la prima stagionale negativa. Per i Cardinals attenzione ad Adam Wainwright (1-0, 0.00 ERA, 0.83 WHIP) che ha iniziato benissimo la stagione.

Al venerdì l’ultima partita della notte è gara 2 tra LA Dodgers-Cincinnati Reds con al via Tony Gonsolin (0-0, 3.00 ERA, 2.00 WHIP) e Vladimir Gutierrez (0-1, 4.15 ERA, 1.85 WHIP). Molto interessante anche Chicago White Sox-Tampa Bay Rays e San Diego Padres-Atlanta Braves.

Sabato vi segnalo lo scontro tra Cleveland Guardians-San Francisco Giants. I nuovi Guardians sono partiti meglio del previsto e per la sfida di sabato schierano Cal Quantrill (1-0, 3.60 ERA) che ha debuttato con una vittoria mentre per i Giants vedremo Anthony DeSclafani (0-0, 4.91 ERA).

Domenica il piatto forte è Seattle Mariners-Houston Astros anche se i padroni di casa non hanno ancora ufficializzato il proprio starter mentre per Houston vedremo Jose Urquidy (1-0, 1.80 ERA) davvero solido alla prima stagionale contro LAA.

Le sfide di inizio settimana

Approposito di Angels ed Astros, lunedì inizia la seconda serie stagionale tra Houston Astros-LA Angels con gli Astros che hanno vinto 3 delle prime 4 sfide in trasferta. La giornata sarà però aperta da gara 4 tra Boston Red Sox-Minnesota Twins. Sul monte di lancio dovrebbero partire Rich Hill (0-0, 6.23 ERA), veterano passato a Boston, e Dylan Bundy (1-0, 0.00 ERA) volto nuovo della rotazione di Minnesota dopo una stagione difficile a LAA, anche se ha iniziato la sua nuova avventura con i Twins con una prestazione quasi perfetta contro Seattle.

I Red Sox martedì inizieranno la serie contro i rivali di AL East canadesi con Boston Red Sox-Toronto Blue Jays da Fenway Park. Martedì si ritrovano anche LA Dodgers-Atlanta Braves, i grandi pretendenti anche del 2021 contro quelli che poi sono andati a vincere le World Series a sorpresa.

