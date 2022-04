Pronostici MLB Week 2, vediamo le statistiche, i trend e le quote antepost aggiornate nella seconda settimana di regular season di Baseball Americano, con le serie da non perdere dal 20 al 27 aprile.

MLB Betting trend: anche questa settimana vincono i punteggi bassi. Inizio stagionale da Under

Anche nella seconda settimana di MLB abbiamo un trend da Under col 58.1% delle partite dell’ultima settimana chiuse sotto alla linea richiesta dai bookmakers. Da segnalare anche il 62.9% di vittorie per le squadre favorite in casa che hanno spesso mantenuto fede alle premesse. Ecco i trend degli ultimi 7 giorni di Baseball Americano.

Pronostici MLB Week 2: Baltimore apre la stagione con 10 Under

I Colorado Rockies (+7.08 unità) si confermano la miglior squadra su cui puntare e hanno quasi raddoppiato il rendimento rispetto alla scorsa settimana, grazie al record di 8-3. Dietro si confermano gli Oakland Athletics (+5.71) anche loro in forte crescita mentre salgono sul gradino basso del podio i NY Mets (+3.90) che vantano il miglior record assoluto al momento (9-3) e anche il miglior pitching staff (2.36 ERA), non male se pensiamo che non è ancora a disposizione la stella della rotazione, Jacob de Grom.

Disastrosi Cincinnati Reds (-6.78 unità) che con un record di 2-10 sono la peggior squadra su cui puntare, seguita dai Philadelphia Phillies (-4.98) e dai Texas Rangers (-4.97), particolarmente negativi in casa dove sono i peggiori in assoluto con record di 1-5 ad Arlington. L’unica squadra che non si è ancora sbloccata in trasferta è quella dei Baltimore Orioles (record di 0-5).

I Baltimore Orioles sono però interessanti nelle scommesse da Under visto che nelle prime 10 partite abbiamo sempre visto bassi punteggi (O/U 0-10). Per le giocate da Under dirigetevi anche verso gli Arizona Diamondbacks (O/U 2-9) e stranamente anche sui NY Yankees (O/U 2-9) mentre la miglior squadra da Over è sempre quella dei Cincinnati Reds (O/U 7-4).

Pronostici MLB Week 2: le serie più interessanti della settimana (20-27 Aprile)

Mercoledì si completa la serie più attesa, LA Dodgers-Atlanta Braves, le due grandi rivali di NL che già lo scorso anno si sono date battaglia e sappiamo come è finita, con la vittoria dei Braves in finale di lega e il successo anche alle World Series, quando tutti si aspettavano (come quest’anno) la vittoria di LAD. La serie è sul 1-1 e i Braves con Charlie Morton al via possono giocarsi le loro chance di uscire positivi dal Dodgers Stadium. Per i padroni di casa partirà Tony Gonsolin che ha però iniziato meglio la stagione rispetto a Morton.

Giovedì con solo 10 partite. Si completano le serie tra Cleveland Guardians-Chicago White Sox, Boston Red Sox-Toronto Blue Jays e la più interessante, NY Mets-San Francisco Giants (nel momento in cui scriviamo i Mets hanno vinto le prime 2 partite a Citi Field contro i Giants.

Venerdì riflettori puntati su Minute Maid Park dove abbiamo Houston Astros-Toronto Blue Jays. Per molti i canadesi possono succedere a Houston in American League e cercheranno di dimostrarlo già in questa serie. Degna di nota anche San Diego Padres-LA Dodgers, scontro di National League West.

Nel weekend si continua con queste serie principali mentre il lunedì della nuova settimana ci porta in dono alcune sfide da non perdere, ad iniziare da Milwaukee Brewers-San Francisco Giants e Toronto Blue Jays-Boston Red Sox, ma è molto interessante anche St.Louis Cardinals-NY Mets.

Pronostici MLB Week 2: tutte le quote sulla Major League Baseball

World Series Mlb 2022

Los Angeles Dodgers 5,75

Toronto Blue Jays 8,50

Chicago White Sox 10

Houston Astros 10

New York Mets 12

Atlanta Braves 13

Milwaukee Brewers 14

New York Yankees 14

Tampa Bay Rays 15

San Diego Padres 16

San Francisco Giants 20

Philadelphia Phillie 22

Boston Red Sox 22

St. Louis Cardinals 22

Seattle Mariners 30

Los Angeles Angels 30

Minnesota Twins 50

Detroit Tigers 50

Cleveland Indians 55

Miami Marlins 80

Kansas City Royals 90

Chicago Cubs 90

Colorado Rockies 100

Texas Rangers 125

Washington Nationals 150

Cincinnati Reds 150

Oakland Athletics 225

Arizona Diamondbacks 300

Pittsburgh Pirates 400

Baltimore Orioles 500

Mlb American League 2022

Toronto Blue Jays 4,50

Chicago White Sox 5,25

Houston Astros 5,50

New York Yankees 7,50

Tampa Bay Rays 7,75

Boston Red Sox 11

Los Angeles Angels 16

Seattle Mariners 16

Detroit Tigers 25

Minnesota Twins 25

Cleveland Guardians 35

Kansas City Royals 50

Texas Rangers 65

Oakland Athletics 125

Baltimore Orioles 250

Mlb National League 2022

Los Angeles Dodgers 3,10

New York Mets 6,50

Atlanta Braves 7,25

Milwaukee Brewers 7,25

San Diego Padres 8,75

San Francisco Giants 10

St. Louis Cardinals 11

Philadelphia Phillie 12

Miami Marlins 40

Chicago Cubs 45

Colorado Rockies 55

Cincinnati Reds 75

Washington Nationals 80

Arizona Diamondbacks 150

Pittsburgh Pirates 200

Le quote sulle division

American League Central 2022

Chicago White Sox 1,40

Minnesota Twins 7,25

Detroit Tigers 7,50

Cleveland Guardians 9,00

Kansas City Royals 16

American League East 2022

Toronto Blue Jays 2,45

New York Yankees 3,55

Tampa Bay Rays 3,80

Boston Red Sox 5,50

Baltimore Orioles 225

American League West 2022

Houston Astros 1,50

Los Angeles Angels 4,25

Seattle Mariners 5,00

Texas Rangers 40

Oakland Athletics 40

National League Central 2022

Milwaukee Brewers 1,60

St. Louis Cardinals 2,70

Chicago Cubs 12

Cincinnati Reds 30

Pittsburgh Pirates 75

National League East 2022

New York Mets 2,15

Atlanta Braves 2,30

Philadelphia Phillie 5,50

Miami Marlins 16

Washington Nationals 60

National League West 2022

Los Angeles Dodgers 1,40

San Francisco Giants 5,25

San Diego Padres 5,25

Colorado Rockies 70

Arizona Diamondbacks 200

