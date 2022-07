Pronostici Baseball MLB 12 Luglio 2022. Rubrica del martedì da non perdere con tante statistiche e betting trend, i big match della settimana, le quote antepost sui premi individuali aggiornati, ma leggete con attenzione perché oggi diamo diverse idee in FREE PICK su scommesse antepost molto interessanti, su tutti la rinascita dei Seattle Mariners.

Pronostici Baseball MLB 12 Luglio 2022: top e flop di inizio settimana

TOP. I Seattle Mariners, di cui parleremo anche dopo, e i LA Dodgers iniziano la settimana come squadre più calde della lega. Al 11 luglio entrambe sono 9-1 nelle ultime partite. Seguono Atlanta Braves, Houston Astros e Baltimore Orioles con 8-2. Se dalle prime due squadre ce lo si può aspettare, da Baltimore no. Gli Orioles continuano ad essere la grande sorpresa di questa stagione e venerdì andremo a vedere nel dettaglio di aggiornamenti dei rendimenti nelle scommesse (vi anticipo solo che ad oggi hanno scavalcato anche gli Yankees e sono ora la miglior squadra su cui puntare con +14.09 unità di profitto).

FLOP. Molto male i Washington Nationals che sono ultimi in NL e hanno vinto solo 1 delle ultime 9 partite. Impressionano in negativo anche i Toronto Blue Jays con 1-9 nelle ultime 10 e un attacco che non sta funzionando nonostante il grande potenziale. I buoni propositi del pre-season si stanno sgretolando per i canadesi che devono iniziare a pensare di cambiare qualcosa per rimettere in piedi una stagione da cui ci si aspettava tanto ma che sta dando poco sul campo. Stessa cosa per i Cleveland Guardians e soprattutto per gli LA Angels che segnaliamo sempre tra le delusioni (entrambe 2-8 nelle ultime 10). Gli Angels sono diventati i peggiori anche nei rendimenti nelle scommesse (-17.64 unità), peggio anche dei Nationals (-17.13) e degli Oakland Athletics -16,96) che però qualche upset a quota alta lo hanno messo a segno la settimana scorsa contro Houston e Toronto.

Pronostici Baseball MLB 12 Luglio 2022: FREE PICK antepost sui Mariners

Vi riporto pari pari l’analisi motivata nel nostro canale Telegram VIP di BETTING MANIAC di venerdì, quando questa giocata si prendeva ancora in quota @3.65. Al lunedì era già scesa @2.70 e oggi è ulteriormente calata @2.20 ma ha ancora valore.

FREE PICK: Seattle Mariners PLAYOFFS SI @2.20

“I Mariners sono tornati nella corsa playoffs e mi aspetto una grande seconda parte di stagione. 9-2 nelle ultime 11 partite, una svolta dopo un avvio stagionale ben sotto le aspettative. Il rookie Julio Rodriguez sta facendo benissimo in attacco. La rotazione è bella solida con Logan Gilbert, stella del futuro, e Robbie Ray, veterano che ha cambiato passo con un 0.80 ERA negli ultimi 5 start. Lo stesso George Kirby è un ottimo prospetto per il futuro. Il problema è Flexen che sta andando decisamente peggio che nel 2021. Per Seattle anche il bullpen non è male (12° in MLB per ERA) ma c’è ancora da sistemare qualcosa, soprattutto in attacco. Se puntelleranno bene nel mercato io sono positivo.

Non dimentichiamo che a Seattle non vedono una post-season dal 2001, questo sembrava l’anno buono per tornare ai playoffs e dopo l’inizio da incubo ora l’aria mi sembra frizzantina intorno ai Mariners. La vittoria divisionale è da scartare con Houston gia avanti di 13 partite, ma in AL la corsa alla wild card è possibile e apertissima con le squadre di AL East, Tampa, Boston e Toronto. I Red Sox potrebbero calare, dai Blue Jays mi aspettavo mooooolto di piu, quindi c’è possibilità perché subito dopo cè Seattle con Guardians, White Sox ed Angels che stanno deludendo e vedo meglio i Mariners nella 2° parte di stagione anche perchè tolta Houston, Seattle gioca in una division molto meno competitiva della AL East come abbiamo visto, quindi anche lo schedule dei Mariners sarà migliore. C’è poi anche il rendimento, abbastanza uniforme sia in casa che in trasferta, sinonimo che i Mariners non sembrano soffrire troppo il mal da trasferta, anche se il rendimento interno potrebbe essere migliore.”

Pronostici Baseball MLB 12 Luglio 2022: le quote sul draft

E’ imminente anche il Draft 2022 MLB che il 17 luglio. I Baltimore Orioles hanno la prima scelta che dovrebbe ricadere su Druw Jones, figlio d’arte (il padre è l’All Star Andruw), almeno secondo tutti i principali scout report e i rock draft di MLB.com, The Athletic ed ESPN.

QUOTE PRIMA SCELTA DRAFT 2022

Druw Jones @1.50

Jackson Holliday @4.80

Termarr Johnson @5

Brooks Lee @9.50

Elijah Green @11

I Big Match della settimana in MLB

MARTEDI

TAMPA BAY RAYS (Kluber) v BOSTON RED SOX (Sale)

LA ANGELS (Syndegaard) v Houston Astros (Garcia)

MERCOLEDI

ATLANTA BRAVES (Morton) v NY METS (Bassit)

ST.LOUIS CARDINALS (Wainwright) v LA DODGERS (Gonsolin)

GIOVEDI

MINNESOTA TWINS (Nd) v CHICAGO WHITE SOX (Cueto)

SAN FRANCISCO GIANTS (Nd) v MILWAUKEE BREWERS (Nd)

Quote Antepost premi individuali American League

In American League per il Cy Young Shane McClanahan rimane favorito @3.50 ma si avvicina Justin Verlander @3.75. Raddoppia la quota in una sola settimana, da @7 a @15, Alek Manoah che si ritrova dietro a Gerrit Cole stabile @9 ma anche a Shohei Ohtani che scende da @15 a @13, ma Ohtani scende @2.60 anche per MVP di AL e si avvicina sempre di più ad Aaron Judge @2.10. Due settimane fa Ohtani si giocava @4 per questo titolo, quando lo avevamo consigliato in Free Pick. Nel Rookie of the Year AL prende sempre più vantaggio Julio Rodriguez che sta guidando la rinascita dei Mariners di cui abbiamo già parlato prima. Rodriguez è il più giocane della storia a a segnare almeno 15 home runs con almeno 20 basi rubate (81 partite).

Quote Antepost premi individuali National League con FREE PICK

In National League nel Cy Young crolla ancora la quota di uno splendido Sandy Alcantara ora @1.90 (la settimana scorsa stava @3). Regge solo Corbin Burnes @6, mentre crolla da @6 a @11 Joe Musgrove, così come precipita da @13 a @17 Zach Wheeler che si ritrova ora pari ad uno stabile Max Fried. Io adoro Alcantara e lo elogio già da un paio di stagioni, per me è giusto e merita di vincerlo lui questo titolo quest’anno, potete ancora giocarlo @1.90 come principale, ma un cippino proprio su Fried @13 ci sta giocarlo. Per l’MVP continua a dominare Paul Goldschmidt su Manny Machado e Pete Alonso. In doppia cifra le bocche da fuoco dei Dodgers, Mookie Beats @12 e Trea Turner @15.

Infine il Rookie di NL dove a differenza del AL i giochi sono apertissimi con Oneil Cruz in cima alle lavagne anche se il giovane dei Pirates in realtà non sta tenendo numeri così impressionanti in battuta (.193/.217/.421) e viene eliminato con strikeout con un rating troppo alto (31.7%), anche se si sta rivelando preciso e solido nelle azioni di difesa.

Free pick, quota di valore tra i rookie di National League

Dopo c’è Altro @7, una lista di giocatori dove su tutti troviamo Michael Harris, e si tratta di un ottima selezione che vi consiglio (in America in molti book si prende favorito @3.50). Harris sta battendo meglio di Cruz (.300/.336/.500) ed è arrivato a 5 homeruns, 7 doppi, 2 tripli e 6 basi rubate in 36 partite. Gioca per la squadra campione in carica, Atlanta, che sa valorizzare il potenziale offensivo della propria lineup.

Facciamo il riassunto dei consigli dati in queste rubriche per le scommesse antepost sui singoli giocatori.

MVP AL: Shohei Ohtani @4.00

CY YOUNG NL: Sandy Alcantara @3.00

CY YOUNG NL: Max Fried @13.00

ROOKIE NL: Altro @7.00

