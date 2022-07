Pronostici Baseball MLB 15 Luglio 2022, come ogni venerdì ecco la rubrica di fine settimana sulla Major League Baseball. Vediamo tutte le statistiche più interessanti e i betting trend stagionali di squadre e singoli giocatori. Ci sono poi il Power Ranking (dove i NY Yankees rimangono al comando nonostante qualche passo falso in settimana) e i big match del weekend con analisi e consigli per le scommesse, oltre a tutte le quote antepost aggiornate. Ecco la rubrica MLB che non potete perdere se volete scommettere sul Baseball.

Pronostici Baseball MLB 15 Luglio 2022: Betting trends

Nell’ultima settimana di scommesse MLB abbiamo visto un paio di trend interessanti sulle runline, ovvero le scommesse con handicap sul baseball. Le squadre sfavorite in casa hanno coperto nel 77.8% la linea di +1.5 (28-8 ATS) e c’è stata anche una prevalenza di partite da Under, il 55.8% contro il 44.2% di partite chiuse sopra la linea O/U total yards richiesta dai bookmakers. Ecco i dati degli ultimi 7 giorni di regular season per quanto riguarda la Major League Baseball.

Orioles ed Angels in direzioni opposte, anche nel rendimento delle scommesse

Veniamo ora più nel dettaglio con i rendimenti delle singole squadre per quanto riguarda le scommesse in moneyline, e abbiamo una nuova franchigia al comando, i sorprendenti Baltimore Orioles arrivati a +17.10 unità con un record positivo di 45-44 nel momento in cui scriviamo che rende gli Orioles incredibilmente in corsa per i playoffs in American League! Chi l’avrebbe mai detto nel pre-stagione! Migliorato anche il rendimento dei NY Mets (+11.83) e degli Houston Astros (+10.93). Settimana difficile per i NY Yankees (+10.70) che arrivano dall’incredibile serie interna persa contro i Reds. Dietro continuano a cavalcare i caldissimi Seattle Mariners (+6.32), arrivati ad 11 vittorie consecutive.

In American League, esattamente all’opposto di Baltimore, c’è una squadra che invece sta deludendo moltissimo, gli LA Angels (-19.76 unità) che sono anche i peggiori come rendimento nelle scommesse, nonostante un super Ohtani (ma con Trout alle prese con problemi fisici e Redon out per il resto della stagione). Qui si che in tanti nel pre-season prevedevano almeno i playoffs per LAA, ma di questo passo non sarà facile raggiungere la post-season neanche quest’anno, obiettivo minino per LAA che invece non esiste già più da tempo per Washington Nationals (-19.13) ed Oakland Athletics (-17.53) che si confermano pessimi anche nelle scommesse.

Baltimore (+19.72 unità) è la migliore anche in runline, davanti ai LA Dodgers (+12.99) che continuano ad avere uno dei migliori differenziali tra runs segnate e concesse, e questo li rende un ottima bet sugli handicap, così come i NY Mets (+12.86) che ritroviamo anche in questa classifica, così come ritroviamo i Washington Nationals (-18.08) che però sono sul fondo, assieme a due top-team: i Milwaukee Brewers (-16.11) hanno un record positivo di 50-40, ma stanno vincendo molte partite con margini minimi il che li rende pessimi in runline, e i Toronto Blue Jays (-13.76) che in settimana hanno licenziato perfino il manager Montoyo.

Pitcher, ancora Martin Perez al comando

Nell’ultima uscita i Texas Rangers hanno perso con Martin Perez (+8.59 unità) al via. Dopo la sconfitta del mese scorso contro i Mariners, Perez aveva portato i Rangers a 6 vittorie consecutive prima di un altro stop contro lo stesso avversario, Seattle. In ogni modo Perez rimane al comando come miglior pitcher nei rendimenti delle scommesse, davanti al sorprendente Graham Ashcraft (+8.28) dei Reds e a Logan Gilbert (+7.95) dei Mariners.

Da evitare Frankie Montas (-10.72) che sulla carta è un ottimo pitcher, ed è sicuramente il migliore nella rotazione di Oakland, ma appunto il problema è proprio la squadra in cui milita, i pessimi Athletics che non lo aiutano di certo a vincere partite. In 2° posizione di questa classifica negativa non può mancare una rappresentanza dei Nationals con Patrick Corbin (-10.05) e completa questo spiacevole podio Dane Dunning (-8.83) dei Royals.

Primi 5 inning, volano i Mets, molto male i Rockies negli inizi di partita

Sono i NY Mets a confermarsi come miglior squadra anche nelle scommesse sui Primi 5 Inning (F5). In questo caso i Mets hanno un rendimento di +12.85 unità, davanti a Houston Astros (+10.61) e NY Yankees (+7.00). Anche qui si mettono in mostra i Baltimore Orioles, che di recente sono stati i migliori in F5 con +5.99 unità nelle ultime 10 partite, anche se finora per Baltimore la vera differenza la sta facendo il bullpen nei finali di partita.

All’ultimo posto qui abbiamo i Colorado Rockies (-18.25) poi gli immancabili Washington Nationals (-18.41) che si confermano una disgrazia per gli scommettitori praticamente in tutte le lavagne principali, e poi i Detroit Tigers (-17.59).

Parlando del rendimento dei singoli pitcher in F5, è sempre Paul Blackburn (+11.50) il migliore su Tony Gonsolin (+6.86) e Yu Darvish (+6.66). Il peggiore è un pitcher dei Nationals (e di chi altrimenti), Joan Adon che col suo record di 0-13-1 in F5 è costato appunto -13.00 unità agli scommettitori che non hanno mai incassato una singola bet in F5 con questo pitcher al via. Seguono Daulton Jefferies con -7.00 unità (un altro ancora a secco di vittorie ma che ha giocato meno con 0-7-1) e Trevor Rogers (-6.77 con record di 4-11-2).

I Milwaukee Brewers hanno segnato il 58.5% di Over in F5, il dato più alto in MLB, e nonostante possano contare su una delle rotazioni più solide della lega sulla carta (Burnes, Woodruff, Lauer), ma che effettivamente sta rendendo meno del previsto. Sono invece gli LA Angels i migliori da Under in F5 (58,8%) negli inizi di partita.

Pronostici Baseball MLB 15 Luglio 2022: Power Ranking

Al comando del Power Ranking ci sono sempre i NY Yankees che vediamo come miglior squadra della lega, e a dire il vero nessuna delle prime 5 posizioni cambia rispetto alla settimana scorsa. Il primo cambiamento è con i Minnesota Twins che salgono fino al 6° posto. I Twins hanno un ottimo attacco ma non solo e a mio avviso sono una delle squadre più sottovalutate della lega.

Dietro seguono a ruota i Boston Red Sox. Anche questa settimana le squadre che hanno impressionando maggiormente e che hanno fatto i balzi in avanti più importanti sono i Seattle Mariners guidati dalla giovane stella del futuro, Julio Rodriguez che continua ad impressionare tutti, e i già citati Baltimore Orioles che sono arrivati a 10 vittorie di fila (pensate che solo altre 3 squadre dal 1900 ad oggi hanno vinto 9 partite di fila l’anno dopo una stagione in cui hanno avuto il peggior record MLB!).

Tra le squadre negative ovviamente ci sono gli LA Angels che arrivano fino al 20° posto. A volte un cambio in regia fa rinascere le squadre (chiedere ai Phillies dopo Girardi) ma in questo caso non è bastato nemmeno licenziare il manager Joe Maddon (da allora sono solo 11-21). Problemi in rotazione, problemi nel bullpen, problemi con Trout e con l’attacco in generale (quello che subisce più strikeout in MLB), insomma, problemi, problemi, problemi…

Ora vedremo come risponderà l’ultima squadra che ha licenziato il proprio manager dopo un periodo pessimo e una prima parte di stagione altamente negativa, i Toronto Blue Jays. Segnalo in negativo un altra squadra da cui ci si aspettava certamente un altro rendimento, i Chicago White Sox negativi in attacco ma anche con molti elementi della rotazione che stanno lanciando sotto le attese (Giolito su tutti).

Dopo i Reds piccoli segnali di ripresa anche per gli Oakland Athletics che lasciano i Kansas City Royals sul fondo del nostro power ranking, a nostro avviso peggior squadra MLB al momento.

Il nostro power ranking dalla migliore alla peggiore squadra. Tra parentesi la stima con la % di vittorie con cui ogni squadra potrebbe completare la stagione.

1 New York Yankees (.700)

2 Los Angeles Dodgers (.666)

3 Houston Astros (.657)

4 Atlanta Braves (.611)

5 New York Mets (.602)

6 Minnesota Twins (.579)

7 Philadelphia Phillies (.597)

8 Boston Red Sox (.559)

9 San Diego Padres (.574)

10 Milwaukee Brewers (.552)

11 St. Louis Cardinals (.541)

12 San Francisco Giants (.537)

13 Toronto Blue Jays (.536)

14 Tampa Bay Rays (.532)

15 Seattle Mariners (.528)

16 Texas Rangers (.508)

17 Miami Marlins (.503

18 Cleveland Guardians (.487)

19 Baltimore Orioles (.482)

20 Los Angeles Angels (.480)

21 Chicago White Sox (.475)

22 Arizona Diamondbacks (.454)

23 Chicago Cubs (.440)

24 Colorado Rockies (.432)

25 Cincinnati Reds (.409)

26 Detroit Tigers (.407)

27 Pittsburgh Pirates (.401)

28 Washington Nationals (.374)

29 Oakland A’s (.360)

30 Kansas City Royals (.360)

Pronostici Baseball MLB 15 Luglio 2022: i big match del weekend

VENERDI

NY YANKEES-BOSTON RED SOX

NYY Jordan Montgomery v BOS Nathan Eovaldi

Opener della più storica rivalità nel mondo del baseball ma probabilmente dello sport in generale. I Red Sox sono 15-38 negli ultimi viaggi allo Yankee Stadium.

LA ANGELS-LA DODGERS

LAA Patrick Sandoval v LAD Clayton Kershaw

Inizia anche il derby di LA che era già andato in scena il mese scorso con le prime 2 partite vinte dai Dodgers in casa contro gli Angels, con doppio Under (2-0 e 4-1).

SABATO

MINNESOTA TWINS-CHICAGO WHITE SOX

MIN Dyland Bundy v CHW Lance Lynn

I White Sox sono 1-5 negli ultimi viaggi al Target Center in Minnesota.

CHICAGO CUBS-NY METS

CHC Drew Smyly v NYM Max Scherzer

Max Scherzer ha dimostrato di essere in grande forma e di essere perfettamente recuperato dall’infortunio.E’ rientrato due settimane fa lanciando per 6 inning senza concedere run e con 11 strikeout contro i Reds, poi la settimana scorsa ha continuato tenendo a bada anche l’ottimo attacco dei Braves per 7IP (1ER e 3 sole valide, con 9 strikeout a fronte di 0 basi ball).

DOMENICA

SAN FRANCISCO GIANTS-MILWAUKEE BREWERS

SF Logan Webb v MIL Jason Alexander

Logan Webb ha solitamente un ottimo rendimento interno. Anche in questa stagione i Giants hanno un team record di 8-2 quando giocano in casa con Webb al via sul monte di lancio.

SAN DIEGO PADRES-ARIZONA DIAMONDBACKS

SD Mike Clevinger v ARI Merrill Kelly

Sunday Night non proprio di primo piano con Arizona, anche se al via sul monte di lancio Kelly sta facendo meglio di Clevinger. I DBacks sono però 1-7 nei precedenti contro i Padres (7-20 negli ultimi viaggi al Petco Park di San Diego).

Tutte le quote antepost sulla Major League Baseball

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria delle World Series ma anche di division e leghe.

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP. Noi vi diamo appuntamento qui sul sito a martedì per la rubrica di inizio settimana in MLB dove ci concentriamo sui consigli antepost e sulle FREE PICK.