Pronostici Baseball MLB 26 Luglio 2022, vediamo gli ultimi aggiornamenti con statistiche, studi e consigli per le scommesse sulla major league baseball. Approfondimento anche sulle quote antepost dei premi individuali di Cy Young, MVP e Rookie of the Year.

Pronostici Baseball MLB 26 Luglio 2022: top e flop di inizio settimana

Al top mettiamo i Chicago White Sox molto deludenti nella prima parte di stagione, ma che sembrano aver cambiato passo con 7 vittorie nelle ultime 10 nel momento in cui scriviamo. L’andamento ondivago dei Minnesota Twins e dei Cleveland Guardians lascia aperte le speranze dei White Sox di vincere la AL Central. Al momento i Twins sono al comando, ma con sole 4 partite di vantaggio sui White Sox.

In ripresa anche i Toronto Blue Jays che sono 7-1 da quando è stato licenziato Montoyo e c’è John Schneider come interim manager.

Nota assolutamente negativa anche questa settimana per i Boston Red Sox che sono riusciti a vincere solo 3 delle ultime 18 partite. Durante la pausa per l’All Star Game molti analisti si interrogavano se, vista la prima parte di stagione sotto le attese e il periodo nero, per Boston sarebbe stato bene muoversi sul mercato alla trade deadline o viceversa, se sarebbe stato meglio evitare o addirittura lasciare andare qualche big scontento per liberare spazio salariale in vista della prossima stagione. Il rientro traumatico dalla pausa, con la sconfitta per 5-28 contro i rivali di Toronto, a Fenway Park, sembra dare una risposta chiara.

Pronostici Baseball MLB 26 Luglio 2022: migliori e peggiori pitcher su cui puntare

Un pò a sorpresa è Graham Ashcraft il miglior pitcher su cui puntare. Il giovane lanciatore dei Reds ha portato i suoi ad un record di 8-3, valido per +9.57 unità di profitto, superando anche Martin Perez che però in settimana ha vinto ancora, a differenza di Logan Gilbert che rimane al 3° posto con Seattle, davanti a Triston McKenzie.

Patrick Corbin dei Nationals invece si conferma il pitcher da evitare, nonostante qualche piccolo passo in avanti, e ha peggiorato anche il rendimento di Frankie Montas, buon lanciatore ma molto limitato nella melma di Oakland. Completa questo podio negativo un altro giocatore dei Reds, Hunter Greene, che sta andando al contrario rispetto ad Ashcraft.

Pronostici Baseball MLB 26 Luglio 2022: i Big Match della settimana in MLB

Big Match Martedì 26 luglio

Philadelphia Phillies-Atlanta Braves

PHI Aaron Nola v ATL Spencer Strider

Il veterano Aaron Nola (6-7, 3.13 ERA) in carriera è 14-8, 3.29 ERA contro i rivali di Atlanta. Per i Braves parte il giovane Spencer Strider (4-3, 3.03 ERA), prospetto di alto livello, anche se arriva da una prestazione negativa.

NY Mets-NY Yankees

NYM Taijuan Walker v NYY Jordan Montgomery

Inizia la serie di NY, si gioca a Citi Field ma sono favoriti gli Yankees che nelle ultime 10 partite in attacco hanno segnato quasi il doppio dei Mets che invece stanno attraversando un momento negativo in attacco con 3.72 runs segnate di media nelle ultime 10 (NYY è a 6.60 in questo arco di tempo).

Big Match Mercoledì 27 luglio

LA Dodgers-Washington Nationals

LAD nd v WAS Patrick Corbin

I Dodgers sono una delle migliori squadre nelle scommesse sugli handicap (runline) e come margine tra runs segnate e concesse. I Nationals partono con Patrick Corbin che è il pitcher peggiore dell’intera lega nei rendimenti delle scommesse.

Toronto Blue Jays-St.Louis Cardinals

TOR Kevin Gausman v STL Adam Wainwright

Nel momento in cui scriviamo i Cardinals sono 1-6 nelle ultime partite di interleague mentre i Blue Jays sono 16-5 nelle prestazioni di interleague in casa. Inoltre i Cardinals sono senza alcuni giocatori che non hanno il vaccino per giocare in Canada, tra cui due dei migliori, Paul Goldschmidt e Nolan Arenado.

Big Match Giovedì 28 luglio

Boston Red Sox-Cleveland Guardians

BOS Kutter Crawford v CLE Tristan McKenzie

I Red Sox sono in un momento pessimo e iniziano questa serie contro i Guardians con al via Tristan McKenzie che come abbiamo visto prima è uno dei migliori pitcher come rendimento nelle scommesse.

Houston Astros-Seattle Mariners

HOU nd v SEA nd

I Mariners sono arrivati all’All Star Game sulla scia di una striscia vincente di 14 partite, ma sono rientrati con uno sweep perdente, in casa, contro i rivali di Houston che tornano a sfidare oggi a campi invertiti in questa serie a Minute Maid Park.

Quote Antepost premi individuali American League

Cy Young American League

Rispetto all’ultimo rilevamento del 12 luglio, cala ancora la quota di Shane McClahanan favorito per il Cy Young di AL e che passa da @3.50 a @2.60 di quota negli ultimi giorni. La stella del monte di lancio di Tampa sta giocando un altra grande stagione con 21ER in 110.2 inning e sta tenendo un 1.71 ERA con 0.80 WHIP e la bellezza di 147 strikeout. Nelle ultime 12 prestazioni ha sempre lanciato sempre almeno 6 inning. Dietro cala leggermente anche Justin Verlander che a 39 anni continua a lanciare in modo eccezionale con 1.86 ERA. Anche lui ha lanciato per almeno 6 inning in 10 degli ultimi 11 start. Perde terreno Gerrit Cole che si vede superato anche da Shohei Ohtani e Dylan Cease. Attenzione al pitcher dei White Sox che in 20 start stagionali è 10-4, 2.03 ERA e arriva da 3 vittorie consecutive in cui non ha concesso una singola run.

MLV American League

Continua il testa a testa per l’MVP di AL con Aaron Judge che torna a mettere la freccia su Shohei Ohtani in quello che comunque sembra uno scontro diretto che non ammette altri intrusi, con Yordan Alvarez terza scelta che si stacca in quota @13 e che è stato un pò limitato dall’infortunio. Prima dello stop il battittore degli Astros ha tenuto una media di .306/.405/.653 con 26 homeruns in 75 partite. Judge sta tenendo un .294/.376/.650 e guida la MLB con 37 fuoricampo personali. Ohtani è fenomenale sia sul monte di lancio (6-1, negli ultimi 7 start, una macchina da strikeout, 134 in soli 93.1 IP) che in battuta (256/.347/.485 con 20 home runs e 57 RBI).

ROY American League

Per il Rookie of The Year comanda sempre Julio Rodriguez, fenomeno di Seattle che nell’ultimo mese ha messo a segno 24 RBIs con 8 fuori campo con eccezionali medie in battuta (.297/.349/.585). Non vedo chi potrebbe soffiargli questo premio, ad iniziare da Jeremy Pena che sta comunque rimpiazzando bene Carlos Correa a Houston con 15 homeruns in 76 partite (.265/.310/.467) ma non può competer con i numeri da record di Rodriguez.

Quote Antepost premi individuali National League

Cy Young National League

In NL per il Cy Young scende ancora la quota di Sandy Alcantara che passa da @1.90 a @1.80. Il lanciatore dei Marlins è quello più impiegato in stagione con 144.1 IP (in seconda posizione Aaron Nola è staccassimo con 126.2 IP in questa statistica). Dal 11 maggio ha lanciato 14 volte arrivando ai 7 inning lanciati in 13 occasioni e in questo arco di tempo ha tenuto un 7-2, 1.36 ERA. Sempre staccato Corbin Burnes che rimane stabile @6 volte la posta. Il detentore del titolo Cy Young in NL viaggia con un 7-4, 2.20 ERA, 0.93 WHIP con 149 strikeout in 118.2 IP.

MVP National League

Per l’MVP Paul Goldschmidt scende ancora da @2 a @1.62. Goldy ha ripreso la seconda parte di stagione da dove aveva lasciato, con 4 homersune e 7 RBI in 3 partite. Al momento è il migliore di NL come media battuta (.335) ed è arrivato a 24 fuori campo. Freddie Freeman è la prima alternativa, dopo aver superato Manny Machado che è alle prese con un problema fisico. Freeman è il migliore di NL con 120 valide personali e ha una media battuta di .325. Machado invece sta andando a calare mese dopo mese. Ad aprile ha battuta con una media di .386, scesa a .312 a maggio e crollata a .284 a giugno. Non c’è pace per la lineup di San Diego che oltre a Machado è sempre senza Fernando Tatis Jr che però è finalmente vicino al rientro.

ROY National League

Chiudiamo con il Rookie of the Year di NL con la quota Altro, che avevamo consigliato tre settimane fa @7, che oggi si gioca @1.33 perché su BET365 fanno parte di questa selezione Spencer Strider e Michael Harris, i due talenti di Atlanta che nei bookmakers degli States sono i due favoriti davanti alla coppia Cubs: Seiya Suzuki e Christopher Morel. Strider negli ultimi 10 start ha tenuto un 3.42 ERA con 77 strikeouts su 50 innings. Harris in battuta viaggia con .287/.320/.484, 8 homeruns, 9 doppie, 2 triple e 11 basi rubate in 52 partite.

