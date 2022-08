MLB Power Ranking 5 Agosto 2022, la rubrica di Baseball Americano del fine settimana con statistiche, big match e consigli per le scommesse sulla Major League Baseball con tanti cambiamenti dopo la trade deadline che ha portato Soto a San Diego come principale colpo.

MLB Power Ranking 5 Agosto 2022: Betting Trends

Abbiamo sempre i Baltimore Orioles (+21.94 unità) al comando tra le migliori squadre come rendimento nelle scommesse e che aumentano ancora i profitti. Settimana molto positiva anche per i NY Mets (+15.07) sta le squadre più in palla dal rientro dopo l’All Star Game. Completano il podio gli Houston Astros (+10.34) poi abbiamo i Seattle Mariners (+8.61) che si lasciano alle spalle i LA Dodgers (+6.86) e i NY Yankees (+5.82) che sono in calo anche nei rendimenti.

La peggior squadra su cui puntare è quella degli LA Angels (-23.83), seguiti (a distanza) dai Washington Nationals (-16.40). Settimana pessima per i Chicago Cubs (-14.26) ora al terzo posto in questa statistica negativa dove troviamo un altra franchigia che quest’anno ha deluso, i San Francisco Giants (-14.01).

Anche in Runline i Baltimore Orioles (+25.72) sono i migliori nelle scommesse davanti a LA Dodgers (+22.25) e NY Mets (+14.63). Attenzione anche agli Arizona Diamondbacks (+8.54). In runline i peggiori sono i Miami Marlins (-2083) e qui a sorpresa stanno andando malissimo anche i Milwaukee Brewers (-19.67) e completano questo podio negativo gli immancabili Washington Nationals (-19.06).

Dalla AL East arrivano le prime 2 squadre per gli Over, NY Yankees (O/U 54-49) e Toronto Blue Jays (O/U 54-50) e a completare il podio ci sono i Milwaukee Brewers (O/U 53-45). Grazie ad una super rotazione (Justin Verlander, Luis Garcia, Framber Valdez, Cristian Javier, Jose Urquidy ed anche Lance McCullers Jr che ha iniziato le partite di riabilitazione, oltre al bullpen ulteriormente rinforzato sul mercato) e ad un attacco che sta rendendo meno del previsto, la miglior squadra da Under è quella degli Houston Astros (O/U 38-66), seguiti da Detroit Tigers (O/U 39-62) ed Oakland Athletics (O/U 43-57) che invece scontano attacchi tremendi piuttosto che buone rotazioni.

MLB Power Ranking 5 Agosto 2022: dove possono arrivare i San Diego Padres?

I San Diego Padres sono la squadra del momento e la vincitrice della trade deadline visto che a SD si sono assicurati i servigi di uno dei giocatori migliori e più ricercati, Juan Soto arrivato assieme a Josh Bell da Washington, e non dimentichiamo anche l’inserimento di lusso di Josh Hader.

Bell e Soto vanno a completare un trio impressionante con Manny Machado e non dimentichiamo che nella lineup dei californiani ci sarebbe da recuperare anche un certo Fernando Tatis Jr, non proprio l’ultimo della lista tra i battitori MLB. La quota per la vittoria delle World Series è in continuo calo per San Diego che qualche settimana fa si giocava ancora @33, prima del crollo @12 (ora è scesa ancora @10).

MLB Power Ranking 5 Agosto 2022: Power Ranking, i Dodgers superano gli Yankees

Dopo un paio di settimane di calo dei NY Yankees, arriva il sorpasso al comando del power ranking con i LA Dodgers nuova squadra al primo posto. Nell’ultima settimana vanno comunque segnalati anche i passi in avanti dei St.Louis Cardinals che rientrano in top-20, oltre ai già citati San Diego Padres che hanno fatto il colpo più importante della trade deadline, ma non l’unico. Per esempio i Seattle Mariners in corsa per i playoffs hanno inserito Luis Castillo, subito positivo in rotazione e vincente contro gli Yankees (anche loro interessati a Castillo, alla fine hanno virato su Frankie Montas).

In calo ovviamente i Washington Nationals che perdono altri pezzi importanti e sono scesi all’ultimissimo posto. Non si arresta nemmeno l’emorragia degli LA Angels che hanno perso anche Noah Syndergaard che è andato a Philadelphia. Hanno perso un giocatore importante anche i sorprendenti Baltimore Orioles con Trey Mancini che è andato agli Houston Astros (assieme al catcher Christian Vasquez dai Red Sox) e pure Jorge Lopez (Twins). Baltimore continua a vincere, ma anche senza questi due giocatori potrà continuare a correre per gli insperati playoff?

Qui di seguito il power ranking (tra parentesi la stima della percentuale di vittorie con cui dovrebbero chiudere).

1 Los Angeles Dodgers (.690)

2 New York Yankees (.685)

3 Houston Astros (.655)

4 New York Mets (.616)

5 Atlanta Braves (.615)

6 Toronto Blue Jays (.571)

7 San Diego Padres (.565)

8 Philadelphia Phillies (.563)

9 Minnesota Twins (.551)

10 St. Louis Cardinals (.549)

11 Seattle Mariners (.547)

12 Milwaukee Brewers (.545)

13 Tampa Bay Rays (.524)

14 Baltimore Orioles (.518)

15 San Francisco Giants (.515)

16 Boston Red Sox (.513)

17 Chicago White Sox (.509)

18 Cleveland Guardians (.507)

19 Texas Rangers (.488)

20 Miami Marlins (.476)

21 Los Angeles Angels (.468)

22 Arizona Diamondbacks (.462)

23 Chicago Cubs (.438)

24 Colorado Rockies (.436)

25 Cincinnati Reds (.431)

26 Kansas City Royals (.406)

27 Detroit Tigers (.400)

28 Oakland Athletics (.388)

29 Pittsburgh Pirates (.380)

30 Washington Nationals (.370)

I big match del Weekend MLB

VENERDI

Minnesota Twins-Toronto Blue Jays

MIN Tyler Mahle v TOR Jose Berrios

Periodo di debutti dopo la trade deadline, anche per Tyler Mahle che esordisce con la maglia dei Twins dopo aver lasciato Cincinnati con un 2.85 ERA negli ultimi 9 start (in 8 di questi ha lanciato per almeno 6 inning). Oggi le proiezioni danno Mahle con i seguenti numeri all’esordio: 6.14 IP, 3.0 ER, 6.2 H, 5.3 strikeouts, 1.6 walks.

Texas Rangers-Chicago White Sox

TEX Glenn Otto v CHW: Dyla Cease

Dylan Cease (11-4, 2.01 ERA) impressionante. Ha concesso 0 o 1ER nelle ultime 12 prestazioni (in tutto 4ER in 70 inning!!!!) e in stagione ha già messo insieme la bellezza di 161 strikeouts in 116 2/3 innings. Cease è particolarmente tosto in trasferta (6-1, 1.30 ERA in 9 start) anche se nei rendimenti è sceso al 6° posto. Oggi gioca in Texas su cui è 2-0, 3.14 ERA in carriera. Per i Rangers partirà Glenn Otto (4-7, 5.50) che è 0-5, 7.11 ERA negli ultimi 7 start (ha concesso 26 runs negli ultimi 31.2IP). Otto è 2-3, 7.39 ERA in 7 start in casa ad Arlington.

SABATO

Cleveland Guardians-Houston Astros

CLE Cal Quantrill v HOU Luis Garcia

Luis Garcia ha chiuso con più di 4 strikeout in ognuna delle ultime 9 prestazioni ma sfida i Guardians che hanno la lineup che ne concede di meno (7,16K / 9IP).

NY Mets-Atlanta Braves

NYM David Peterson v ATL Jake Odorizzi

I Mets sono la miglior squadra come rendimento nei primi 5 inning con un record di 56-26-22 e un profitto di +18.34 unità (impressionante 30-7-11, +$14.03 in casa a Citi Field). Sabato parte David Peterson (8° come rendimento in F5 tra tutti i pitcher della lega con 8-2-3, +5.82 unità) con i Mets che giocano contro i Braves per cui esordisce l’ex Astros, Jake Odorizzi, che ha lasciato Houston con un 3.75 ERA, 46 strikeout e 5 homeruns in 12 partenze (60 inning).

DOMENICA

St.Louis Cardinals-NY Yankees

STL Adam Wainwright v NYY Frankie Montas

Esordio con una nuova magli anche per Frankie Montas che lascia la problematica Oakland per una squadra che punta al titolo, NYY. Chi mi segue lo sa, ritengo Montas un ottimo pitcher ma nell’ambiente sbagliato, tanto da essere tra i peggiori lanciatori come rendimento nelle scommesse (il 5° peggiore con .8.59 unità bruciate, non per colpa sua), nonostante un rispettabile 3.18 ERA con 109 strikeout in 104 inning.

LA Dodgers-San Diego Padres

LAD Tyler Anderson v SD Yu Darvish

Sunday Night con la rivalità tra LAD ed SD. Come abbiamo detto i Padres si sono rinforzati in attacco dove iniziano a fare paura a tanti, ma domenica sfidano un Tyler Anderson davvero sopra le attese per i Dodgers, anche se dopo 3 prove perfette (0ER in 19 inning), la settimana scorsa è crollato con 5ER in 5IP a San Francisco, ma i Dodgers sono riusciti a vincere comunque 9-5 grazie all’ottimo attacco e all’eccellente bullpen. Attenzione però al F5 con Yu Darvish che è il 2° miglior pitcher nei rendimenti sui Primi 5 Inning (15-2-3, 9.94).

Quote aggiornate sulla Major League Baseball

Seguici ogni giorno su TELEGRAM al canale gratuito di BETTING MANIAC dove quotidianamente diamo analisi, statistiche e la nostra free pick selezionata. Se vuoi tutte le analisi attiva il servizio VIP.