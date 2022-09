MLB Power Ranking 3 Settembre 2022. Vediamo le ultime notizie, le statistiche più interessanti, le quote antepost aggiornate e le migliori scommesse. Questa settimana ci concentriamo sui St.Louis Cardinals.

MLB Power Ranking 3 Settembre 2022: le statistiche stagionali

Non cambia la miglior squadra come rendimento nelle scommesse, i Baltimore Orioles che con +31.86 unità praticamente raddoppiano il rendimento della 2° squadra in questa classifica, i NY Mets. Completano il podio i Seattle Mariners nuovamente in crescita. Al contrario abbiamo una nuova peggior squadra su cui puntare, i Miami Marlins (-22.55 unità) visto che negli ultimi giorni i LA Angels (-20.37) hanno dato qualche piccolo segnale di ripresa vincendone qualcuna.

Tra i singoli pitcher è sempre Graham Ashcraft (+10.52 unità) il migliore, ma dietro è salito alla grande il sorprendente Kyle Bradish degli Orioles che in top-5 hanno anche Dean Kremer, ma pure Michael Wacha è spinto dalla crescita e dal buon momento dei Rays. Il peggiore è sempre Patrick Corbin (-15.17) che segnaliamo ormai da mesi in fondo a questa classifica, nonostante nelle ultime settimane abbia un pò migliorato il proprio rendimento.

MLB Power Ranking 3 Settembre 2022: gli Yankees scivolano ancora

I NY Yankees nell’ultima settimana hanno perso un altra posizione, scalzati dagli Houston Astros, con i texani ora 2° dietro ai LA Dodgers tranquillamente al comando e sempre miglior squadra della major league a nostro avviso. Dietro non ci sono altri cambi importanti, con i Cardinals di cui parleremo dopo, che si confermano al 6° posto.

1 Los Angeles Dodgers (.711)

2 Houston Astros (.642)

3 New York Yankees (.633)

4 Atlanta Braves (.627

5 New York Mets (.617)

6 St. Louis Cardinals (.585)

7 Philadelphia Phillies (.566)

8 Toronto Blue Jays (.555)

9 Tampa Bay Rays (.546)

10 San Diego Padres (.541)

11 Milwaukee Brewers (.541)

12 Minnesota Twins (.540)

13 Seattle Mariners (.539)

14 Cleveland Guardians (.526)

15 San Francisco Giants (.501)

16 Texas Rangers (.497)

17 Boston Red Sox (.493)

18 Chicago White Sox (.492)

19 Baltimore Orioles (.485)

20 Arizona Diamondbacks (.481)

21 Los Angeles Angels (.470)

22 Miami Marlins (.454)

23 Chicago Cubs (.441)

24 Colorado Rockies (.428)

25 Cincinnati Reds (.418)

26 Kansas City Royals (.412)

27 Detroit Tigers

28 Oakland Athletics (.354)

29 Pittsburgh Pirates (.348)

30 Washington Nationals (.347)

MLB Power Ranking 3 Settembre 2022: St.Louis Cardinals mina vagante

Diverse settimane fa abbiamo già puntato con convinzione sui St.Louis Cardinals ai playoffs quando si giocavano @1.71, una pick che abbiamo già mezzo in tasca nonostante la stagione sia ancora lunga, pur essendo arrivata a settembre, il mese del rush finale. Ora ci spingiamo oltre, attenzione ai Cards che possono essere una mina vagante per molti anche in post-season e un cippino sulla vittoria finale delle World Series @18.00 lo provo, e ora vi spiego perché:

1. Attacco 2° come runs segnate, 3° in OPS, 6° in media battuta e 7° anche come strikeout subiti. In pratica, uno dei migliori attacchi della MLB, letteralmente devastante contro i mancini, e ottimo sia in casa che in trasferta.

2. Sempre parlando della lineup, tanta qualità con Paul Goldschmidt nell’anno di grazia dove è super favorito per l’MVP di National League, ma anche Nolan Arenado, Paul DeJong e Yadier Molina, solo per citare i più noti.

3. Anche il bullpen non è male, forse è il reparto meno forte ma nel momento in cui scriviamo i rilievi di St.Louis sono comunque 11° come ERA, quindi ampiamente sufficienti.

4. Rotazione di alto livello con pitcher veterani d’esperienza come Adam Wainwright e Miles Mikolas, ma anche giovani di belle speranze come Andre Pallante e a mio parere Dakota Hudson rimane un discreto pitcher, nonostante finora abbia vissuto di luci (poche) ed ombre (molte) in questa stagione. La rotazione di St.Louis è la 10° migliore della MLB, un dato non scontato, anzi un dato impressionante se pensiamo che hanno giocato praticamente tutto l’anno senza il miglior lanciatore, Jack Flaherty, e anche senza Steven Matz. Flaherty è in rientro la prossima settimana, e non dimentichiamo che i Cardinals hanno preso anche un ottimo innesto come Jordan Montgomery di cui si sono sbarazzati gli Yankees, e sinceramente non ho capito il perchè.

Facciamo un riassunto delle giocate antepost date durante la stagione.

MLB ANTEPOST

WORLD SERIES

Los Angeles Dodgers: VINCENTE WORLD SERIES @5.50

Toronto Blue Jays VINCENTE WORLD SERIES @9.00

Milwaukee Brewers: VINCENTE WORLD SERIES @12.00

New York Mets VINCENTE WORLD SERIES @16.00

St.Louis Cardinals: VINCENTE World Series @18.00

DIVISION

Toronto Blue Jays VINCENTE DIVISION @2.65

Tampa Bay Rays VINCENTE DIVISION @3.70

Los Angeles Angels VINCENTE DIVISION @4.00

O/U WIN REGULAR SEASON

Milwaukee Brewers: OVER 89.5 WIN @1.80

Chicago Cubs: UNDER 74,5 WIN @1.86

Los Angeles Dodgers OVER 96,5 WIN @1.60

Miami Marlins OVER 76,5 WIN @1.74

Washington Nationals: UNDER 71.5 WIN @1.90

—

Seattle Mariners: PLAYOFFS SI @3.65

Baltimore Orioles: PLAYOFFS SI @10.25

Tampa Bay Rays: PLAYOFFS NO @1.83

St.Louis Cardinals: PLAYOFFS SI @1.71

—

AL MVP: Shohei Ohtani @4.00

NL CY YOUNG: Sandy Alcantara @3.00

CY YOUNG: Max Fried @13.00

NL ROOKIE: Altro @7.00

