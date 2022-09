MLB Power Ranking 9 Settembre 2022, vediamo tutti gli aggiornamenti di quote e statistiche per la Major League Baseball, con i big match che ci attendono questo fine settimana e un altro consiglio antepost nella corsa di NL East Division tra NY Mets ed Atlanta Braves. Scopri chi preferiamo.

MLB Power Ranking 9 Settembre 2022: le statistiche stagionali

Si vede che siamo al rush finale per la post-season e le squadre favorite tendono a sbagliare poco. Nell’ultima settimana i favoriti hanno rispettato il pronostico col 73.1% di vittorie, ben sopra alla media stagionale che si attesta al 60.5%.

Non ci sono novità per quanto riguarda la miglior squadra su cui puntare. I Baltimore Orioles hanno un pò calato nelle ultime partite, ma nessuno si avvicina minimamente alle +29.24 unità fatte incassare lungo tutta la stagione, ad iniziare dai NY Mets (+14.50) mentre continuano a crescere anche qui i St.Louis Cardinals (+10.06) trattati la settimana scorsa. Interessante notare come i Cardinals siano in negativo nei rendimenti in trasferta, e tutto il profitto arrivi dalle partite giocate in casa.

Questo rendimento ha permesso a St.Louis di superare anche i LA Dodgers che in moneyline hanno reso +7.07 unità agli scommettitori. La vera forza di LAD è in runline. Qui i Dodgers sono i migliori in assoluto con +29.75, meglio anche di Baltimore (+29.01).

Veniamo alle note dolenti, i peggiori sono ancora i Miami Marlins (-25.37 unità) in moneyline, seguiti dai LA Angels (-20.32) che ultimamente hanno migliorato, ma non abbastanza, e dai deludenti San Francisco Giants (-19.96). In runline le peggiori squadre su cui puntare sono due big: Milwaukee Brewers (-25.55) e San Diego Padres (-25.14), approposito di delusione, poi arrivano i Miami Marlins (-19.79) che si confermano negativi anche in questa statistica.

Pitchers: piccoli miglioramenti per Patrick Corbin

Graham Ashcraft non lancia da quasi un mese ma questo gli permette di rimanere il miglior pitcher su cui puntare con una resa di +10.52 unità. Dietro vince ancora Kyle Bradish (+10.01) di Baltimore che in questa classifica vanta anche Dean Kremer al 5° posto.

Patrick Corbin in miglioramento, ma ormai è tardi. Il pitcher di Washington rimane il peggiore come rendimento nelle scommesse (-11.85) ma arriva da 2 vittorie, tra cui l’ultima da super sfavorito contro i Mets.

MLB Power Ranking 9 Settembre 2022: punto interrogativo sui Chicago White Sox

Il salto in avanti maggiore questa settimana l’hanno fatto i Seattle Mariners che entrano comodamente in top-10 in 8° posizione, dopo aver guadagnato 5 posti rispetto alla settimana scorsa, anche grazie al record di 8-2 nelle ultime partite nel momento in cui scriviamo, per una squadra lanciata verso i playoffs, musica per le nostre orecchie visto che abbiamo puntato su questa ipotesi settimane fa quando si giocavano ancora @3.65 per la post-season (ora la quota è off).

Leggera risalita anche per i Chicago White Sox, anche se nel complesso non si può dire che sia stata una stagione soddisfacente per una squadra su cui c’era grande attesa, ma che rischia di non fare la post-season e al momento non rientra nemmeno nella nostra top-15.

Calano invece i San Diego Padres. L’hype per gli arrivi in lineup, su tutti Juan Soto, alla trade deadline, si è sgonfiato del tutto, anzi questi innesti sembrano aver rotto qualcosa a San Diego visto che ad agosto i Padres sono stati solo 17° come runs segnate di media.

POWER RANKING

1 Los Angeles Dodgers (.681)

2 Houston Astros (.622)

3 New York Yankees (.621)

4 Atlanta Braves (.615)

5 New York Mets (.591)

6 St. Louis Cardinals (.571)

7 Philadelphia Phillies (.554)

8 Seattle Mariners (.538)

9 Toronto Blue Jays (.537)

10 Tampa Bay Rays (.535)

11 Milwaukee Brewers (.525)

12 Minnesota Twins (.523)

13 San Diego Padres (.517)

14 Cleveland Guardians (.504)

15 San Francisco Giants (.496)

16 Chicago White Sox (.496)

17 Baltimore Orioles (.494)

18 Boston Red Sox (.491)

19 Texas Rangers (.479)

20 Arizona Diamondbacks (.473)

21 Los Angeles Angels (.460)

22 Chicago Cubs (.427)

23 Miami Marlins (.427)

24 Cincinnati Reds(.415)

25 Colorado Rockies (.413)

26 Kansas City Royals (.406)

27 Detroit Tigers (.396)

28 Oakland Athletics (.386)

29 Washington Nationals (.350)

30 Pittsburgh Pirates (.348)

FREE PICK: Testa a testa in NL East tra Mets e Braves

La division più contenibile rimane la NL East dove al momento i NY Mets sono favoriti sugli Atlanta Braves, grazie ad undi piccolo margine di mezza partita nel momento in cui scriviamo. NYM però ha un balbettato nelle ultime 10 partite (5-5) e Max Scherzer è in infermeria. Un altro dato preoccupante arriva dall’attacco che è il 2° peggiore di tutta la major in slugging percentage (solo Cleveland fa peggio, e i Guardians si stanno contendendo la AL Central).

Tendo a preferire i Braves che arrivano da 6 vittorie e non hanno uno schedule abbastanza facile da qui alla fine della stagione (più difficili gli impegni dei Mets). Inoltre la penultima serie della regular season è lo scontro diretto contro i Mets, una serie di 3 partite in cui Atlanta avrà il vantaggio del fattore campo. Ad agosto i Mets hanno perso nettamente la serie ad Atlanta (1-3). Giocate ATLANTA BRAVES WIN NL EAST @2.50 per valore in questo rush finale da testa o croce.

MLB Power Ranking 9 Settembre 2022: I big match del weekend

VENERDI

Seattle Mariners-Atlanta Braves

SEA Robbie Ray v ARL Charlie Morton

Braves 6-1 negli interleague games. Mariners Under 33-16-2 in casa.

San Diego Padres-LA Dodgers

SD Mike Clevinger v LAD Dustin May

Dodgers 5-1 negli ultimi viaggi a San Diego (Under 4-1-1).

SABATO

Baltimore Orioles-Boston Red Sox

BAL Spenser Watkins v BOS Michael Wacha

Wacha 3° miglior pitcher come rendimento nelle scommesse. Orioles 7-3 contro Red Sox.

Minnesota Twins-Cleveland Guardians

Pitcher nd

Under 4-2 nei precedenti tra Twins e Guardians.

DOMENICA

NY Yankees-Tampa Bay Rays

Pitcher nd

Yankees hanno perso le ultime 2 serie contro i Rays (entrambe 1-2).

Chicago Cubs-San Francisco Giants

Pitcher nd

Sunday night poco spettacolare. Giants 3-1 nella prima serie stagionale contro i Cubs.

Tutte le quote sulla Major League Baseball

Tra i premi individuali sembra tutto fatto, tranne il Cy Young di American League dove sembra essersi riaperto uno spiraglio per Dylan Cease, pitcher dei White Sox che di recente ci ha anche mandato in cassa con un superbo complete game, e che si è avvicinato a Justin Verlander, asso della rotazione degli Houston Astros che però è costretto in infermeria per un infortunio.

