Pronostici Baseball MLB 13 Settembre 2022, gli ultimi aggiornamenti dalla major league baseball con tante statistiche e consigli per le scommesse antepost, oltre ai big match che ci aspettano questa settimana.

Pronostici Baseball MLB 13 Settembre: Dodgers favoriti per le World Series

Complice il calo dei NY Yankees, ma anche i deludenti San Diego Padres che hanno un ritardo in division di circa 20 partite, i LA Dodgers si confermano i favoriti delle quote antepost per la vittoria finale delle World Series. LAD ha uno dei migliori attacchi della lega, forse il migliore e più costante in assoluto. Freddie Freeman ha superato Paul Goldschmidt come migliore in media battuta (.331) della National League, approposito di costanza. I Dodgers possono contare anche su uno dei migliori bullpen e la rotazione ha impressionato con il miglior ERA (2.88) nonostante Walker Buehler fuori per tutta la stagione e Clayton Kershaw sia stato molto limitato dagli infortuni.

Si allontanano gli Houston Astros che però rimangono i principali avversari. Le preoccupanti perdite di Carlos Correa e George Springer in offseason sono state assorbite dalle esplosioni di Yordan Alvarez e Kyle Tucker e anche la rotazione è tra le migliori. Nonostante l’infortunio di Justin Verlander, Houston può contare su: Luis Garcia, Framber Valdez, Cristian Javier e Jose Urquidy, e non dimentichiamo che di recente è tornato anche un pezzo da novanta come Lance McCullers Jr, ed è rientrato anche molto bene.

Sale anche la quota dei già citati New York Yankees, deludenti nonostante lo stratosferico Aaron Judge, e che si ritrovano con la division contesa dai Tampa Bay Rays, dopo aver bruciato più di 15 partite di vantaggio da dopo l’All Star Game dove il crollo dei Bronx Bombers è evidente anche nel grafico delle quote americane qui sotto.

Di recente un passaggio a vuoto contro i Cubs per i New York Mets che però hanno ritrovato Jacob deGrom e se avranno Max Scherzer al 100% per i playoffs saranno un osso duro per molti. Intanto continua il testa a testa divisionale con gli Atlanta Braves che però non ne hanno approfittato, anzi, da quando ne avevamo parlato hanno perso terreno e visto la quota per la vittoria divisionale salire da @2.50 a @2.80.

Pronostici Baseball MLB 13 Settembre: Cease supera Verlander nel Cy Young

I giochi per l’American League Cy Young sembravano già chiusi in favore di Justin Verlander qualche settimana fa, ma complice l’infortunio del pitcher di Houston, e la continuità di ottime prestazioni di Dylan Cease, i giochi si sono più che riaperti visto che ora è il pitcher dei White Sox a comandare nelle lavagne delle quote antepost dei bookmakers, nell’unico premio individuale di questa stagione che sembra ancora veramente in ballo (come vedrete anche qui sotto nelle quote).

Cease non ha concesso più di 3 valide in ognuno degli ultimi 4 start, un dato ancora più impressionante se pensiamo che ha sempre lanciato per almeno 6 inning. Ha tenuto un 2.06 ERA in questa stagione e dal 29 maggio ha giocato 19 start in cui solo 2 volte ha concesso più di 2ER (1.17 ERA). Solo lo stesso Justin Verlander sta facendo meglio come ERA stagionale (1.84 ERA) e sta tornando. Per me il favorito al Cy Young rimane lui e prenderlo @2.10 in questo momento oltre la pari potrebbe essere una buona idea di valore.

I big match settimanali

MARTEDI

Arizona Diamondbacks-LA Dodgers

AR Merrill Kelly v LAD Clayton Kershaw

Seattle Mariners-San Diego Padres

SEA Logan Gilbert v SD Yu Darvish

MERCOLEDI

Chicago White Sox-Colorado Rockies

CHW Dylan Cease v COL Kyle Freeland

St.Louis Cardinals-Milwaukee Brewers

STL Adam Wainwright v MIL Corbin Burnes

GIOVEDI

Toronto Blue Jays-Tampa Bay Rays

TOR Kevin Gausman v TB nd.

Miami Marlins-Philadelphia Phillies

MIA Pablo Lopez v PHI Noah Syndegaard

Tutte le quote sulla Major League Baseball

