Pronostici Baseball MLB 27 Settembre 2022. Ci stiamo avvicinando al rush finale della regular season e le squadre combattono per gli ultimi posizionamenti verso i playoffs.

Pronostici Baseball MLB 27 Settembre: statistiche

Tra le migliori squadre come rendimento nelle scommesse leggera flessione negativa dei Baltimore Orioles (+30.82) che però si avviano ad essere la grande sorpresa di questa stagione. In 2° posizione, molto staccati, crescono tanto i caldissimi Cleveland Guardians (+16.81), autori di una grande accelerazione in questo finale di stagione. Completano il podio i NY Mets (+12.77). Se però giocate in runline (handicap) i LA Dodgers (+30.91) rimangono la miglior destinazione.

La peggior squadra su cui puntare è sempre quella dei Miami Marlins (-28.19), seguita dai LA Angels (-23.58) e poi ci sono i Minnesota Twins (-15.78) che assieme a San Francisco Giants (-15.78) e Boston Red Sox (-15.25) hanno deluso parecchio le aspettative. In runline i peggiori rimangono i top team (sulla carta) di Milwaukee Brewers (-24.17) e San Diego Padres (-23.95).

Parlando di sorprese sempre sponda Baltimore, tra i singoli pitcher, Dean Kremer (14-5, +11.25) ha completato il sorpasso come miglior pitcher su cui puntare, davanti a Martin Perez (20-10, +10.12) e al compagno di squadra Kyle Bradish (13-8, +9.81). Miglioramenti per Patrick Corbin (6-23 -13.85) che però rimane il peggior pitcher nelle scommesse vista una prima parte di stagione invereconda. Segue Trevor Rogers (5-18, -13.17) e non si sblocca Frankie Montas (8-19, -11.28).

Pronostici Baseball MLB 27 Settembre: big match settimanali

MARTEDI

Cleveland Guardians-Tampa Bay Rays

CLE Shane Bieber v TB Corey Kluber

I Guardians sono Under 7-0 nelle ultime partite con Bieber al via. I Rays sono Under 6-2 negli ultimi viaggi a Cleveland.

Toronto Blue Jays-NY Yankees

TOR Jose Berrios v NYY Jameson Taillon

Pessima stagione per Berrios con 5.27 ERA, 1.41 WHIP. Nel 2022 ha sfidato 3 volte NYY tenendo un negativo 4.76 ERA.

MERCOLEDI

Milwaukee Brewers-St.Louis Cardinals

MIL Brandon Woodruff STL Jose Quintana

Woodruff ha concesso più di 2ER solo in 1 degli ultimi 6 start (1.9ER di media nelle ultime 10 prestazioni).

San Diego Padres-LA Dodgers

SD Joe Musgrove v LAD Julio Urias

Urias e i Dodgers ci hanno mandato in cassa tante volte in stagione. LAD è 9-1 nelle ultime partite con Urias al via, e 8 di queste vittorie sono arrivate coprendo l’handicap di -1.5.

GIOVEDI

Minnesota Twins-Chicago White Sox

MIN Louie Varland v CHW Lucas Giolito

Stagione negativa da 5.05 ERA per Giolito che però in trasferta a molto meglio (3.84 ERA) rispetto al rendimento interno (6.43 ERA).

San Francisco Giants-Colorado Rockies

SF Carlos Rodon v COL Ryan Feltner

Rodon macchina da strikeout, 227 su 172 inning in stagione, e in casa il suo rendimento è ancora migliore (2.08 ERA, 111 strikeout in 78IP). I Rockies in trasferta hanno uno dei peggiori attacchi della lega.

Pronostici Baseball MLB 27 Settembre: Dodgers spaziali

Gli LA Dodgers per la 3° stagione di fila vincono 106+ partite (noi avevamo preso un comodo Over 96,5 Win nelle antepost pre-stagionali) con un ottima rotazione e un super attacco rinforzato da un caldissimo Freddie Freeman che, complice il crollo di settembre di Paul Goldschmidt, ha riaperto addirittura anche i giochi per l’MVP NL che sembrano già scritti in favore del battitore dei Cardinals. I Dodgers hanno il miglior differenziale run mai prodotto dal 1939 ad oggi, al momento (+322).

Si confermano per il 4° anno nelle ultime 6 stagioni sopra le 100 vittorie anche gli Houston Astros, altra grande candidata alle World Series grazie ad una clamorosa rotazione che ha ritrovato anche Justin Verlander super favorito @1.06 per il Cy Young (noi lo abbiamo giocato nella finestra in cui era infortunato e si prendeva @2.10). Gli altri nomi fanno paura se messi insieme, e per come stanno rendendo: Framber Valdez, Cristian Javier, Jose Urquidy, Lance McCullers Jr e Luis Garcia. L’attacco? No Problem anche qui con Kyle Tucker, Yordan Alvarez, Jose Altuve, Alex Bregman; insomma anche quest’anno Houston è una papabile per la vittoria finale. Qui sotto il rendimento delle quote (odds americane) durante la stagione regolare.

I New York Yankees per me sono indietro. Aron Judge è impressionante, il bullpen di livello, ma il resto non mi fa impazzire, ad iniziare dalla rotazione che ha scelto di lasciar andare Montgomery, scommettendo su Frankie Montas che, come abbiamo visto anche prima nei rendimenti, non sta ripagando ne gli scommettitori, ne i Bronx Bombers.

Altre contender, che continuano il testa a testa divisionale, sono i New York Mets e gli Atlanta Braves. Noi avevamo consigliato i Braves @2.50 ma al momento NYM è avanti (anche se di poco) e il rientro di Jacob deGrom è un arma in più davvero importante. I Braves però non mollano, sono i campioni in carica, hanno finalmente un Kyle Wright e un Max Fried maturi, e stanno crescendo nuove stelle come Spencer Strider, Michael Harris, senza dimenticare il veterano Charlie Morton.

Tutte le quote sulla Major League Baseball

Appuntamento a venerdì prossimo, con la rubrica MLB del weekend, o seguiteci ogni giorno sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC, la casa degli sport americani, e non solo.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €100

Bonus Benvenuto StarYes: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WELCOME100



4.3 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €50 Bonus Benvenuto LoginBet: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 50€ inserendo il codice BSLOGIN 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €100



Bonus Benvenuto BetN1: per i nuovi clienti il 100% del primo deposito fino a 100€ inserendo il codice WBSPORT100 4.0 Visita il Sito Recensione